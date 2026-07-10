SRE cumple 100 días bajo Roberto Velasco con impulso a relaciones internacionales: destaca acercamiento con Chile

A 100 días de asumir la SRE, Velasco destacó una política exterior enfocada en cooperación regional, defensa de mexicanos en el exterior y fortalecimiento de vínculos diplomáticos. (SRE)

Los gobiernos de México y Chile reafirmaron su compromiso de fortalecer la relación bilateral durante un encuentro entre el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, y el ministro de Relaciones Exteriores chileno, Francisco Pérez Mackenna, celebrado en la sede de la Cancillería mexicana.

La reunión se realizó en el marco del vigésimo aniversario de la entrada en vigor del Acuerdo de Asociación Estratégica (AAE), considerado el principal mecanismo político que articula la cooperación entre ambos países desde enero de 2006.

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Durante el diálogo, ambas delegaciones coincidieron en mantener una agenda de trabajo enfocada en ampliar los vínculos políticos, económicos y comerciales.

Los cancilleres también destacaron la importancia de continuar impulsando la Alianza del Pacífico, organismo de integración regional cuya Presidencia Pro Tempore es ejercida actualmente por México.

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(SRE)

Modernización del tratado comercial impulsa nuevos intercambios económicos

Uno de los principales temas abordados fue la reciente modernización del Tratado de Libre Comercio entre México y Chile, acuerdo que permitirá ampliar las oportunidades de inversión y fortalecer el intercambio de bienes y servicios entre ambas economías.

Las autoridades coincidieron en que la actualización del tratado contribuirá a consolidar una relación económica más dinámica y competitiva, además de responder a los nuevos desafíos del comercio internacional.

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El encuentro concluyó con un mensaje de respaldo a los históricos lazos de amistad entre ambas naciones, resaltando los valores compartidos, la cooperación permanente y el interés común por fortalecer los mecanismos de integración regional.

México y Chile destacaron que la actualización de su tratado comercial permitirá ampliar las oportunidades de inversión y fortalecer el intercambio de bienes y servicios entre ambas naciones. (SRE)

Los principales ejes de la relación entre México y Chile

Como parte del fortalecimiento bilateral, ambos países mantienen una agenda enfocada en diversos temas estratégicos:

Fortalecimiento del Acuerdo de Asociación Estratégica .

Impulso a la Alianza del Pacífico .

Modernización del Tratado de Libre Comercio .

Incremento de los intercambios comerciales y de inversión .

Cooperación política y diplomática .

Promoción de proyectos conjuntos en América Latina.

Roberto Velasco presenta balance de sus primeros 100 días al frente de la SRE

Horas antes del encuentro con su homólogo chileno, Roberto Velasco sostuvo una reunión con el cuerpo diplomático acreditado en México para presentar un balance de sus primeros 100 días al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

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100 días de Velasco frente a la SRE. (SRE)

Durante el encuentro destacó que la política exterior mexicana busca traducir el liderazgo del Gobierno federal en acciones orientadas al bienestar, la protección de los mexicanos en el exterior y el fortalecimiento de las relaciones internacionales.

Entre los avances mencionó la modernización del Acuerdo Global con la Unión Europea, el anuncio de la adhesión de México al Tratado de Amistad y Cooperación de la ASEAN, la incorporación del Reino Unido al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT), así como el fortalecimiento de los vínculos con América Latina, el Caribe y América del Norte mediante el diálogo y el respeto mutuo.

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Asimismo, reiteró que una de las prioridades de la Cancillería continúa siendo la protección consular de los mexicanos que residen fuera del país.

Protección de mexicanos en el exterior marca la agenda inmediata de la Cancillería

En la conferencia matutina de este jueves, Velasco informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores emprenderá acciones legales más contundentes tras la muerte del mexicano Lorenzo Salgado durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos.

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Entre los principales retos de Roberto Velasco al frente de la Cancillería se encuentran la revisión del T-MEC, la atención migratoria y la protección de mexicanos en el exterior. (SRE)

El canciller explicó que el caso dejará de atenderse únicamente por la vía diplomática y avanzará también en el ámbito penal, mediante denuncias que serán presentadas con apoyo de la Fiscalía General de la República y en coordinación con autoridades estadounidenses.

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el Gobierno de México considera el hecho como un posible homicidio y una presunta violación a los derechos humanos, por lo que también se solicitará la intervención del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

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Este caso se suma a los principales desafíos que enfrenta actualmente la Cancillería, entre ellos la revisión del T-MEC, la atención de los flujos migratorios, el fortalecimiento del Servicio Exterior Mexicano y la protección de millones de connacionales que viven en el extranjero, especialmente en Estados Unidos.