Macron exigió al régimen de Irán que respete las manifestaciones por la crisis económica

En este contexto de tensión en la región, tres pares de lanchas armadas iraníes intentaron interceptar al buque cisterna estadounidense Stena Imperative cerca de Omán, pero el petrolero logró evadir el abordaje y recibió escolta militar

Emmanuel Macron afirmó que los cambios políticos en Irán deben surgir de la voluntad popular (Reuters)

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmó que los cambios de gobierno en Irán deben surgir de la voluntad popular y no mediante imposiciones externas.

Durante una visita al interior del país, el mandatario francés recalcó que no corresponde a líderes extranjeros definir el rumbo político de otros Estados, en alusión a las amenazas de Donald Trump sobre posibles ataques militares si Teherán no aceptaba negociar.

El mandatario subrayó que la responsabilidad inmediata del régimen iraní es respetar a la ciudadanía, liberar a los presos políticos y retomar las discusiones sobre el programa nuclear y la estabilidad regional.

Irán ha sido señalado por la represión de derechos humanos y la detención de presos políticos (Europa Press/IDIL TOFFOLO/ZUMA PRESS/CONTACTOPHOTO)

En paralelo, Francia prioriza la seguridad de sus tropas desplegadas en el Golfo Pérsico. En la base de Al Dhafra, Emiratos Árabes Unidos, soldados franceses permanecen bajo estrictas medidas tras la difusión de imágenes del complejo militar por la agencia Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria Islámica.

Macron informó que, junto a aliados, se han adoptado todas las disposiciones necesarias para garantizar condiciones óptimas de protección a su personal.

La vigilancia francesa se desarrolla en un contexto de tensión regional, marcado por un reciente incidente en el estrecho de Ormuz. Un buque cisterna estadounidense, el Stena Imperative, fue interceptado el martes por tres pares de lanchas armadas de la Guardia Revolucionaria iraní, aproximadamente a 16 millas náuticas al norte de Omán.

El buque cisterna estadounidense Stena Imperative fue interceptado por lanchas armadas iraníes cerca de Omán (US Pacific Fleet)

Según la firma británica Vanguard Tech, las embarcaciones ordenaron al capitán detener motores y prepararse para el abordaje, pero el petrolero aumentó la velocidad, evitó la maniobra y continuó su ruta, sin entrar en aguas territoriales iraníes.

Posteriormente, recibió escolta de un buque de guerra estadounidense. Ese mismo día, otra embarcación fue contactada por radio por varias lanchas armadas en la zona, según el centro de Operaciones Comerciales Marítimas del Reino Unido.

Simultáneamente, Irán y Estados Unidos se preparan para posibles negociaciones sobre el programa nuclear. El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, instruyó a su canciller a buscar conversaciones justas y equitativas con Estados Unidos, siempre que no existan amenazas ni exigencias irrazonables.

Masoud Pezeshkian pidió a su canciller buscar negociaciones justas con Estados Unidos (Reuters)

La reanudación de las conversaciones nucleares está prevista para el viernes en Turquía, según funcionarios de ambas partes. Donald Trump advirtió que, con buques de guerra estadounidenses cerca de Irán, podrían producirse consecuencias graves si no se alcanzaba un acuerdo.

Donald Trump advirtió sobre consecuencias graves si no se alcanza un acuerdo con Irán (AP foto/Evan Vucci)

En este contexto, el enviado de Trump para Medio Oriente, Steve Witkoff, realiza una gira regional que incluye reuniones con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y funcionarios de seguridad israelíes, según un funcionario de la Casa Blanca.

Las tensiones han repercutido en los mercados petroleros, donde los precios del Brent bajaron a USD 66,15 por barril y el West Texas Intermediate a USD 62,06 por barril el martes, en su segundo día consecutivo de pérdidas ante la posibilidad de distensión entre Washington y Teherán.

El lunes, el precio del crudo había caído más de 4% luego de que Trump afirmara que Irán estaba “negociando seriamente” con Estados Unidos.

