Mundo

El régimen de Irán interceptó un petrolero estadounidense en el estrecho de Ormuz: “Prepárese para ser abordado”

La Guardia Revolucionaria ordenó al Stena Imperative detenerse, pero la embarcación aumentó velocidad y continuó su ruta. El navío ahora es escoltado por un buque de guerra de Washington en el pasaje clave para el transporte global de petróleo y gas natural licuado

Petroleros atraviesan el estrecho de
Petroleros atraviesan el estrecho de Ormuz. Un buque cisterna estadounidense fue interceptado por lanchas de la Guardia Revolucionaria iraní el martes (REUTERS/Hamad I Mohammed/Archivo)

Un buque cisterna con bandera estadounidense fue interceptado por lanchas artilladas iraníes en el estratégico estrecho de Ormuz el martes, antes de continuar su camino tras aumentar velocidad, informó una firma británica de seguridad marítima, en medio de crecientes tensiones entre Washington y Teherán.

El Stena Imperative fue abordado por tres pares de pequeñas embarcaciones armadas pertenecientes a la Guardia Revolucionaria mientras transitaba por el estrecho de Ormuz, aproximadamente 16 millas náuticas al norte de Omán, dijo la compañía Vanguard Tech.

Las lanchas se comunicaron con el buque por radio, ordenando al capitán “detener los motores y prepararse para ser abordado”, pero la embarcación aumentó la velocidad y mantuvo el rumbo, agregó la firma, enfatizando que no entró en aguas territoriales iraníes.

“El buque ahora está siendo escoltado por un buque de guerra estadounidense”, dijo Vanguard Tech.

Anteriormente, la agencia británica de seguridad marítima UKMTO reportó el incidente sin especificar la nacionalidad del barco ni de las embarcaciones que lo abordaron.

El incidente también ocurrió el mismo día que otra embarcación que transitaba por el estrecho de Ormuz reportó ser contactada por radio “por numerosas pequeñas embarcaciones armadas”, según el centro de Operaciones Comerciales Marítimas del Reino Unido del ejército británico. No hubo información de identificación sobre el buque, que continuó hacia el Golfo Pérsico.

El estrecho de Ormuz, un pasaje clave para el transporte global de petróleo y gas natural licuado, ha sido escenario de varios incidentes en el pasado. Un alto funcionario iraní de las fuerzas navales de la Guardia Revolucionaria, el ejército ideológico de la República Islámica, amenazó la semana pasada con bloquear el pasaje en caso de un ataque estadounidense.

Tensiones y negociaciones

El presidente iraní Masoud Pezeshkian
El presidente iraní Masoud Pezeshkian instruyó al canciller a buscar "negociaciones justas" con EE.UU. antes de conversaciones nucleares en Turquía (Iran's Presidential website/WANA via REUTERS)

El incidente se produce mientras Irán y Estados Unidos se preparan para posibles conversaciones sobre el programa nuclear iraní. El presidente iraní Masoud Pezeshkian dijo el martes en X que instruyó al ministro de Relaciones Exteriores del país a “buscar negociaciones justas y equitativas” con Estados Unidos, siempre y cuando se eviten “las amenazas y las expectativas irrazonables”.

Se espera que Irán y Estados Unidos reanuden las conversaciones nucleares el viernes en Turquía, según informaron funcionarios de ambas partes. El presidente Donald Trump advirtió de que, con grandes buques de guerra estadounidenses dirigiéndose a Irán, podrían ocurrir cosas malas si no se llegaba a un acuerdo.

“Estamos hablando con Irán, y si pudiéramos resolver algo, eso sería genial. Y si no podemos, probablemente cosas malas sucederían”, dijo Trump a periodistas en la Oficina Oval el lunes.

El enviado de Trump para Medio Oriente, Steve Witkoff, está viajando por la región. Se espera que se reúna con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y otros funcionarios de seguridad israelíes el martes, según un funcionario de la Casa Blanca.

Impacto en mercados petroleros

Vista aérea de costas iraníes
Vista aérea de costas iraníes en el estrecho de Ormuz, pasaje clave para el transporte global de petróleo y gas natural licuado (REUTERS/Stringer/Archivo)

Los precios del petróleo bajaban ligeramente el martes, en su segundo día consecutivo de pérdidas, debido a la posibilidad de una distensión entre Estados Unidos e Irán.

Los futuros del crudo Brent caían 15 centavos a $66,15 por barril, mientras que el West Texas Intermediate se situaba en $62,06 por barril. Los precios del petróleo habían caído más de 4% el lunes después de que Trump dijera que Irán estaba “negociando seriamente” con Washington.

