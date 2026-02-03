Previo a las negociaciones de paz, Putin reanudó los ataques a la energía de Ucrania con más de 70 misiles y 450 drones

El ataque ruso afectó centrales termoeléctricas clave que abastecen a Kiev, Kharkiv y Dnipro, agravando la crisis energética ucraniana (EFE/Rostyslav Averchuk)

Rusia reanudó los ataques a gran escala contra la infraestructura energética de Ucrania con el lanzamiento de más de 70 misiles y alrededor de 450 drones, según informó el Ministerio de Defensa de Rusia. Esta ofensiva, que marca el fin de una tregua temporal, tuvo lugar justo antes de la reanudación de la segunda ronda de negociaciones trilaterales sobre Ucrania en Abu Dabi (Emiratos árabes Unidos), donde participarán delegaciones de Ucrania, Rusia y Estados Unidos.

El Ministerio de Defensa ruso explicó que la operación fue una respuesta a los ataques ucranianos contra objetivos civiles en territorio ruso. El parte de guerra, publicado en Telegram, especificó que se utilizaron armas de largo alcance y alta precisión para impactar tanto en empresas del sector militar-industrial ucraniano como en puntos clave del sistema energético. El Kremlin había asegurado previamente que el cese de bombardeos contra la infraestructura energética solo estaría vigente hasta el domingo anterior.

El bombardeo masivo dejó sin calefacción a 1.170 edificios en los distritos de Dárnitsia y Dniprovski de Kiev, tras daños materiales en la capital (AP/Alex Babenko)

En este contexto, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, denunció que el Kremlin eligió deliberadamente el periodo más frío en décadas para retomar los ataques contra el sistema energético ucraniano, en un momento en que las temperaturas rondan los 20 grados bajo cero. Zelensky declaró en redes sociales que, “sin presión a Rusia no terminará. Ahora mismo Moscú elige el terror y la escalada, y es por eso que se requiere máxima presión”. El mandatario reclamó el envío urgente de más sistemas de defensa aérea para proteger a la población y a la infraestructura estratégica del país. Según Zelensky, en este ataque Rusia empleó más de 70 misiles y unos 450 drones.

Rusia lanzó más de 70 misiles y 450 drones contra la infraestructura energética de Ucrania, según el Ministerio de Defensa ruso (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

El bombardeo ruso de este martes afectó especialmente a las centrales termoeléctricas que abastecen de energía a Kiev, Kharkiv y Dnipró, tres de las ciudades más pobladas de Ucrania, según reportó el ministro de Energía, Denís Shmigal. El alcalde de Kiev, Vitali Klichkó, señaló en sus redes sociales que, como consecuencia del ataque, 1.170 edificios de varias plantas en los distritos de Dárnitsia y Dniprovski permanecen sin calefacción. El Servicio Estatal de Emergencias (DSNS) comunicó que al menos cinco personas resultaron heridas y varios edificios altos sufrieron daños materiales.

La ofensiva rusa se produjo tras una pausa que se había iniciado el jueves pasado, cuando el presidente ruso, Vladímir Putin, y el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acordaron temporalmente detener los bombardeos a la infraestructura energética ucraniana. Sin embargo, Moscú advirtió que la suspensión tendría carácter limitado.

La ofensiva rusa se produjo tras una tregua temporal acordada la semana anterior, que el Kremlin retiró de modo limitado (REUTERS/Gleb Garanich)

Mientras tanto, la segunda ronda trilateral sobre Ucrania con mediación de Estados Unidos está prevista para este miércoles y jueves en Abu Dabi, según informó el lunes el Kremlin. Dmitri Peskov, portavoz presidencial, confirmó en su rueda de prensa telefónica diaria que la reunión fue aplazada desde el domingo anterior para coordinar las agendas de las tres partes, después de que se conociera que el negociador jefe de Estados Unidos, Steve Witkoff, no podría viajar a la capital emiratí. Además, Peskov confirmó que el emisario del Kremlin, Kiril Dmítriev, se reunió el pasado fin de semana con representantes estadounidenses en Florida, aunque las conversaciones se centraron exclusivamente en asuntos económicos.

Las nuevas hostilidades y las bajas temperaturas profundizan la crisis humanitaria en Ucrania, mientras la diplomacia internacional intenta encontrar un espacio de diálogo en Emiratos Árabes Unidos. La escalada militar coincide con los esfuerzos de negociación y mantiene a la región bajo una tensión extrema, con consecuencias directas sobre la población civil y la infraestructura crítica del país.