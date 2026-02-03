Mundo

La UE y Estados Unidos negocian un acuerdo para asegurar minerales críticos y datos en respuesta a la presión de China

El pacto contempla cooperación en cadenas de suministro, innovación y diversificación de proveedores

La Unión Europea propuso a Estados Unidos negociar un acuerdo para asegurar el suministro de materias primas críticas (Reuters)

La Unión Europea presentará a Estados Unidos una propuesta para negociar un acuerdo de cooperación en el suministro de materias primas críticas, en el contexto de la reunión ministerial convocada en Washington por el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio.

Según indicaron fuentes europeas a la agencia EFE, el objetivo es alcanzar un memorando de entendimiento en los próximos 30 días, siguiendo el modelo de los acuerdos que la UE ya ha suscrito con países como Japón, Canadá, Australia, Ucrania y Argentina.

Este memorando buscaría coordinar esfuerzos en la obtención, gestión y reciclaje de minerales clave para la industria tecnológica, y evitar que la competencia de China, que ofrece precios más bajos, debilite la posición de Europa y Estados Unidos en el mercado global.

La propuesta europea pretende consolidar una alianza estratégica con Estados Unidos para el desarrollo conjunto de proyectos vinculados a minerales críticos, el diseño de mecanismos de apoyo a los precios y la protección de los mercados frente a eventuales sobreofertas externas.

China domina el mercado global de minerales estratégicos, lo que preocupa a Bruselas y Washington (Europa Press)

El plan contempla la creación de cadenas de suministro seguras entre la Unión Europea y Estados Unidos, el intercambio de información sobre riesgos y transparencia de mercado, así como medidas preventivas mediante el almacenamiento de material o la formación de un grupo de respuesta conjunto.

El proyecto incluye la posibilidad de acumular minerales críticos, una preocupación compartida por la administración del presidente estadounidense Donald Trump, que anunció la creación de una reserva estratégica valuada en USD 12.000 millones, destinada a proteger la industria local ante eventuales escaseces.

La administración Trump amenazó con invadir Groenlandia por sus recursos minerales (Reuters)

En paralelo, la Unión Europea y Estados Unidos mantienen negociaciones para facilitar el acceso de las autoridades fronterizas estadounidenses a datos de ciudadanos europeos, incluyendo información biométrica y antecedentes policiales.

Documentos oficiales revelan que la Comisión Europea negocia un acuerdo para intercambiar datos de viajeros con el objetivo de reforzar la seguridad y combatir delitos graves, aunque este proceso ha generado inquietudes sobre la protección de la privacidad y la seguridad jurídica de los ciudadanos europeos.

Las negociaciones sobre el intercambio de datos, conocidas como Enhanced Border Security Partnerships (EBSPs), buscan establecer un marco general que permita a los gobiernos nacionales de la Unión Europea firmar acuerdos bilaterales con Washington.

Representantes de la UE y EE.UU. se reunieron en Washington para tratar la cooperación en minerales estratégicos (Reuters)

El gobierno estadounidense fijó un plazo hasta 2026 para que todos los países del bloque alcancen estos acuerdos, bajo la amenaza de excluirlos del programa de exención de visados si no cumplen el calendario.

La presión de Washington sobre los Estados miembros ha suscitado críticas de legisladores europeos, quienes advirtieron sobre el riesgo de ceder a un “chantaje” que podría afectar los derechos fundamentales de los ciudadanos. La supervisora europea de protección de datos ha recomendado limitar el alcance del intercambio de información y garantizar mecanismos de transparencia y reparación judicial en Estados Unidos.

(Con información de EFE, Bloomberg, Politico)

Temas Relacionados

Unión EuropeaEstados UnidosChinaMinerales críticos

Manantiales ocultos, leyendas ancestrales y

Sabotaje bajo el umbral de

El precio de Bitcoin cayó

La OTAN comenzó la planificación

El Senado de Francia crea
Terror en Atlántico: encuentran cuerpo

Así es la suite en

La serie de Harry Potter

