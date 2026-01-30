Mundo

Donald Trump advirtió al régimen de Irán que hay una fecha límite para llegar a un acuerdo: “Ya veremos qué ocurre”

El presidente de Estados Unidos instó al gobierno iraní a alcanzar un acuerdo para evitar una acción militar, advirtiendo que solo Teherán conoce el plazo impuesto para responder

El presidente Donald Trump durante
El presidente Donald Trump durante un evento en el Despacho Oval de la Casa Blanca (AP Foto/Allison Robbert)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Irán busca alcanzar un acuerdo para evitar una acción militar, en el contexto de un aumento de la presencia militar estadounidense en la región. En declaraciones desde el Despacho Oval, Trump señaló que ha establecido un plazo para que Teherán responda, aunque no precisó públicamente de cuánto tiempo dispone el gobierno iraní. “Puedo decir esto: quieren llegar a un acuerdo”, indicó el mandatario, añadiendo que solo las autoridades iraníes conocen con certeza el límite de tiempo impuesto.

Al ser preguntado sobre si había dado un plazo, Trump respondió: “Sí, lo hice”, pero añadió que “solo ellos lo saben con certeza” cuál es.

“Esperemos que logremos llegar a un acuerdo. Si es así, tanto mejor. Si no lo es, ya veremos qué ocurre”, añadió.

Trump manifestó su expectativa de evitar un ataque contra Irán y urgió a este país a negociar sobre su programa nuclear, advirtiendo que el tiempo se agota. Consultado sobre si Estados Unidos replicaría en Irán la estrategia utilizada en Venezuela, donde el gobierno estadounidense capturó al dirigente Nicolás Maduro y tomó control de recursos petroleros, el presidente declinó detallar sus planes militares, aunque resaltó la fortaleza de la flota estadounidense en la región, superior a la desplegada en Venezuela.

Por su parte, el jefe de la diplomacia iraní, Abás Araqchi, confirmó que Irán está dispuesto a reanudar las conversaciones con Estados Unidos, siempre que sean justas y equitativas y no incluyan el tema de las capacidades defensivas y de misiles. Araqchi, en una rueda de prensa conjunta con su homólogo turco en Estambul, remarcó que actualmente no existen conversaciones previstas entre Teherán y Washington, y subrayó que cualquier negociación debe dejar de lado las amenazas estadounidenses.

Donald Trump. (AP Foto/Allison Robbert)
Donald Trump. (AP Foto/Allison Robbert)

Araqchi reiteró que la defensa y los misiles del país no serán objeto de negociación y recalcó: “Preservaremos y ampliaremos nuestras capacidades defensivas en la medida que sea necesario para defender el país”. Además, indicó que Irán está preparado tanto para el diálogo como para la guerra, dependiendo de la evolución de los acontecimientos.

Las tensiones entre Estados Unidos e Irán han escalado en las últimas semanas, tras la represión de protestas en varias ciudades iraníes por parte de las autoridades religiosas. Washington ha condicionado la reanudación del diálogo al freno del programa de misiles iraní, postura rechazada por Teherán. Funcionarios estadounidenses señalaron que Trump sigue evaluando sus opciones y no ha tomado una decisión final respecto a una acción militar contra Irán.

Mientras tanto, aliados regionales como Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita han desarrollado gestiones diplomáticas para evitar un enfrentamiento armado entre ambos países. En paralelo, se informó que un destructor de la Armada estadounidense atracó en el puerto israelí de Eilat, lo que refuerza la presencia militar de Estados Unidos en la zona.

(Con información de AFP y Reuters)

