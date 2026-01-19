Zelensky afirmó que su Gobierno mantendrá los esfuerzos para presionar a Rusia y promover una “nueva postura del mundo” contra Moscú (REUTERS)

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, afirmó el domingo que su Gobierno mantendrá los esfuerzos para presionar a Rusia y promover una “nueva postura del mundo” contra Moscú, en vísperas del Foro Económico Mundial de Davos que comienza este lunes 19 de enero, tras dos días de reuniones de la delegación negociadora ucraniana con representantes estadounidenses en Miami.

En un mensaje en video difundido en redes sociales, Zelensky informó que recibió reportes de la misión ucraniana en Estados Unidos y subrayó la relevancia de trasladar a Washington la situación sobre el terreno.

“Hoy recibimos informes de nuestra delegación en Estados Unidos (...) Es importante que el equipo ucraniano informe plenamente a la parte estadounidense sobre lo que está sucediendo en Ucrania y sobre los constantes ataques rusos a nuestro sistema energético”, expresó el mandatario. En ese marco, adelantó que “esta semana trabajaremos para lograr esa nueva presión y una postura clara del mundo hacia Rusia” durante el foro que se desarrolla en Suiza.

Zelensky sostuvo además que las autoridades ucranianas cuentan con más información sobre los objetivos que Rusia evaluaba para eventuales ataques futuros y remarcó que el comportamiento del Kremlin no prioriza la vía diplomática. “Todo indica claramente que la diplomacia no es una prioridad”, afirmó.

En ese sentido, llamó a reconocer esa realidad y a sostener la presión internacional. “Debemos reconocerlo. Debemos seguir presionando al agresor y a la verdadera causa de esta guerra”, señaló al referirse a los encuentros celebrados durante el fin de semana con funcionarios estadounidenses en el estado de Florida.

Las reuniones formaron parte de una agenda más amplia de contactos entre Kiev y Washington en un contexto marcado por la continuidad del conflicto y los ataques contra infraestructuras críticas ucranianas, en especial el sistema energético. Según el Gobierno de Ucrania, estos intercambios buscan reforzar el respaldo político y coordinar posiciones antes de las discusiones previstas en Davos, donde líderes políticos, empresariales y representantes de organismos internacionales abordan los principales desafíos globales.

El secretario del Consejo Nacional de Defensa y Desarrollo de Ucrania (NSDC), Rustem Umerov, quien participó en los encuentros en Miami, confirmó a través de su canal de Telegram que ambas partes resolvieron mantener el trabajo conjunto en la próxima etapa de consultas. “Acordamos continuar trabajando en equipo durante la próxima etapa de consultas en Davos”, escribió el funcionario.

Umerov precisó que durante las reuniones las delegaciones analizaron en detalle el plan de desarrollo económico y prosperidad para Ucrania, así como las garantías de seguridad, con un enfoque en los mecanismos prácticos para su puesta en marcha.

La delegación ucraniana estuvo encabezada por David Arakhamia y contó con la participación del jefe de la inteligencia militar, Kirill Budanov, quien desde principios de enero también cumple funciones como responsable de la Oficina Presidencial de Ucrania. La presencia de Budanov reforzó el perfil de seguridad de las discusiones y subrayó la importancia que el Gobierno ucraniano asigna al intercambio de información estratégica con sus aliados.

Por la parte estadounidense, y según indicó Umerov, asistieron el enviado especial Steven Witkoff, el yerno del presidente estadounidense Donald Trump, Jared Kushner y el comisionado del Servicio Federal de Adquisiciones Josh Gruenbaum. Las autoridades de Estados Unidos no hicieron declaraciones públicas sobre el contenido de los encuentros.

