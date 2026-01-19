Mundo

Más de 160 fieles fueron secuestrados en ataques coordinados a iglesias del norte de Nigeria

La incursión armada se produjo durante misas dominicales en una zona rural del estado de Kaduna y vuelve a exponer la magnitud de la violencia criminal y la fragilidad de la seguridad en el norte del país

Guardar
Patrulla del ejército nigeriano en
Patrulla del ejército nigeriano en la zona de Kaduna Birnin Gwari en Nigeria, el 8 de marzo de 2024 (AP Foto/Sunday Alamba, Archivo)

Hombres armados secuestraron a más de 160 fieles durante ataques simultáneos a iglesias en el estado de Kaduna, en el norte de Nigeria, mientras se celebraban servicios religiosos el domingo. La magnitud del rapto volvió a poner el foco en la inseguridad persistente y en el uso de los templos como escenarios de secuestros masivos.

Los asaltos ocurrieron en Kurmin Wali, una comunidad del distrito de Kajuru, cuando grupos armados irrumpieron en al menos dos iglesias cristianas durante la misa dominical. Según testimonios recogidos por la agencia AFP, los atacantes bloquearon las salidas y obligaron a los fieles a internarse en zonas boscosas cercanas, una táctica habitual de las bandas que operan en áreas rurales del norte del país.

El reverendo Joseph Hayab, jefe de la Asociación Cristiana de Nigeria para el norte, dijo a AFP que el número inicial de personas capturadas fue de 172, aunque nueve lograron escapar. “Los atacantes llegaron en gran número, cerraron las entradas de las iglesias y sacaron a la gente a la fuerza”, afirmó. De acuerdo con ese recuento, al menos 163 personas permanecían en cautiverio hasta el lunes.

Un legislador estatal consultado por The Associated Press elevó inicialmente la cifra de desaparecidos a 177 y confirmó que 11 personas habían regresado, lo que dejaba 168 aun sin localizar. Las diferencias reflejan la dificultad para establecer balances precisos inmediatamente después de ataques de este tipo, especialmente en comunidades remotas con comunicaciones limitadas.

Estudiantes llegan a la Escuela
Estudiantes llegan a la Escuela Secundaria Pública para Niñas Maimuna Gwarzo, Tudun Wada, mientras las escuelas en el norte de Nigeria reabren casi dos meses después de cerrar debido a preocupaciones de seguridad, tras los secuestros masivos de escolares, en Kaduna, Nigeria, el 12 de enero de 2026 (REUTERS/Nuhu Gwamna)

Un informe de seguridad preparado para Naciones Unidas y al que tuvo acceso AFP señaló que “más de 100 fieles” fueron secuestrados en múltiples iglesias de la zona de Kurmin Wali y advirtió que “asaltos similares probablemente persistirán en áreas remotas del oeste de Kaduna”. La policía del estado de Kaduna no respondió a las solicitudes de comentarios de las agencias internacionales.

Ningún grupo se atribuyó la autoría. En el norte y centro de Nigeria, los secuestros masivos suelen estar vinculados a bandas criminales conocidas localmente como “bandits”, que actúan principalmente con fines de rescate y saqueo. Estos grupos han convertido el rapto de civiles en una fuente sistemática de ingresos, aprovechando la debilidad de la presencia estatal y la extensión de zonas rurales de difícil acceso.

Aunque en este caso las víctimas fueron fieles cristianos, expertos y autoridades subrayan que la violencia afecta tanto a comunidades cristianas como musulmanas. Nigeria está dividida de forma aproximada entre un sur mayoritariamente cristiano y un norte de mayoría musulmana, y los conflictos suelen cruzar líneas religiosas, étnicas y económicas.

Kajuru es considerado un foco histórico de violencia en Kaduna, con enfrentamientos recurrentes entre agricultores —en su mayoría cristianos— y pastores fulani musulmanes. La competencia por tierras y recursos escasos, agravada por el cambio climático y el crecimiento demográfico, suele estar en la base de estas tensiones, aunque los ataques armados adoptan con frecuencia un cariz sectario.

19/04/2020 Militares del Ejército de
19/04/2020 Militares del Ejército de Nigeria en el norte del país combatiendo a Boko Haram y Estado Islámico POLITICA AFRICA NIGERIA FUERZAS ARMADAS DE NIGERIA

En noviembre, bandas armadas secuestraron a más de 300 estudiantes y docentes de una escuela católica en el vecino estado de Níger; las víctimas fueron liberadas semanas después en dos grupos. Episodios como ese han incrementado la presión interna e internacional sobre Abuja para reforzar la seguridad en el norte.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha utilizado la fuerza en Nigeria para denunciar la muerte de cristianos y aumentar la presión diplomática sobre el gobierno nigeriano. A finales de diciembre, Washington lanzó ataques en el estado de Sokoto contra objetivos que Estados Unidos y Nigeria identificaron como militantes vinculados al Estado Islámico, una intervención que Abuja presentó como cooperación antiterrorista.

Las autoridades nigerianas rechazan caracterizar la crisis como una persecución religiosa sistemática y sostienen que se trata, ante todo, de una economía criminal. Un informe reciente de la consultora SBM Intelligence estimó que los secuestros con fines de rescate recaudaron unos 1,66 millones de dólares entre julio de 2024 y junio de 2025, consolidándose como una “industria estructurada y orientada al lucro”.

Temas Relacionados

NigeriaCristianos en Nigeria

Últimas Noticias

Las lluvias en el sur de África causaron más de 150 muertes y miles de desplazados

Mozambique y Sudáfrica afrontan una grave emergencia tras semanas de tormentas, inundaciones y destrucción. Las autoridades priorizan el rescate mientras crecen los riesgos por nuevas precipitaciones y la amenaza de ciclones tropicales

Las lluvias en el sur

Crisis política en Bulgaria: renunció el presidente Rumen Radev

El mandatario búlgaro, Rumen Radev, comunicó su dimisión tras la caída del último gobierno y en un contexto de protestas y divisiones que han marcado la vida política del país desde 2021

Crisis política en Bulgaria: renunció

El número de muertos por el incendio en un centro comercial de Karachi aumentó a 23: se teme que haya más víctimas

Mientras continúan las tareas de rescate entre los restos del edificio, las autoridades advierten que el balance podría seguir creciendo por la cantidad de personas que aún no fueron localizadas y por las dificultades para identificar los cuerpos recuperados.

El número de muertos por

Disputa por Groenlandia: Scott Bessent calificó de “imprudentes” los aranceles de represalia de la Unión Europea a Estados Unidos

El secretario del Tesoro estadounidense instó a los países europeos a evitar una escalada comercial y sostuvo que Washington no cederá ante presiones externas en el Ártico

Disputa por Groenlandia: Scott Bessent

Los cristianos ortodoxos se zambulleron en las aguas heladas de los Balcanes para celebrar la Epifanía

Cientos de fieles participaron en ceremonias tradicionales en Serbia y Macedonia del Norte, nadando en ríos y lagos congelados para recuperar cruces arrojadas al agua por sacerdotes

Los cristianos ortodoxos se zambulleron
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Óscar Puente pone fecha a

Óscar Puente pone fecha a la reapertura de la alta velocidad entre Madrid y Andalucía: será el próximo 2 de febrero

Última hora del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), en directo: ascienden a 40 las víctimas mortales y 12 de los heridos siguen en la UCI

La angustia de los que buscan a sus familiares a través de redes sociales: “Llevaba un pantalón de pana verde”

Pensión Bienestar Adultos Mayores 2026: ¿Quiénes reciben su pago esta semana?

El legado indeleble de Valentino Garavani: cómo el diseñador revolucionó la moda global

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Temas del día de EFE Internacional del 19 de enero de 2026 (19.00 GMT)

Parlamento venezolano da a Cuba acuerdo que declara "héroes" a muertos en ataque de EE.UU.

El canciller de Bolivia acusa al vicepresidente de "ir contra la gobernabilidad" de Estado

Dinamarca propone presencia de la OTAN más permanente en Groenlandia, dice Suecia

Nicaragua tiene cuatro nuevos días festivos nacionales y ahora suman 14 feriados cada año

ENTRETENIMIENTO

‘El Caballero de los Siete

‘El Caballero de los Siete Reinos’: todo lo que debes saber sobre la nueva serie del universo de ‘Juego de Tronos’

Britney Spears sorprendió con un descuido de vestuario durante su último baile en Instagram

Cómo creó Jack O’Connell al villano más temido de “28 Years Later”

Murió Valentino Garavani, el maestro de la alta costura italiana

Joe Keery habló sobre su éxito musical tras Stranger Things: “El objetivo es hacer algo diferente cada vez”