Lula da Silva y Von der Leyen definieron el acuerdo de UE-Mercosur como una oportunidad histórica

Mañana se concretará en Asunción, Paraguay, la firma del trascendental entendimiento económico entre estos dos grandes bloques regionales

Ursula von der Leyen destacó el compromiso de Lula da Silva con los valores democráticos y la cooperación internacional (Reuters)

El mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, calificaron el acuerdo entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur como “un triunfo del multilateralismo”, durante una reunión en Río de Janeiro previa a la firma oficial prevista en Asunción.

El acto protocolar, que se realizará mañana en la capital de Paraguay, contará con la presencia de los presidentes anfitrión, Santiago Peña, el uruguayo Yamandú Orsi y se prevé la asistencia del argentino Javier Milei.

Lula no estará presente y enviará en su lugar a su canciller, Mauro Vieira, según confirmaron fuentes oficiales a AP.

Mauro Vieira representará a Brasil en la ceremonia de ratificación en Asunción (Reuters)

La ratificación del tratado dará origen a una de las mayores áreas de libre comercio del mundo, con una población conjunta de cerca de 720 millones de personas y un producto interior bruto de USD 22 billones.

El acuerdo involucra a Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, y contempla la eventual adhesión de Bolivia. Los líderes destacaron la oportunidad de ampliar el comercio, atraer inversiones y fortalecer la cooperación internacional.

El pacto entre ambos bloques abarca a más de 700 millones de personas

Durante la reunión en Río de Janeiro, Von der Leyen resaltó el liderazgo y la persistencia de Lula da Silva en la reactivación de las negociaciones, interrumpidas varias veces durante más de dos décadas.

“Lula, usted siempre fue un líder realmente comprometido con valores importantes para nosotros, como la democracia, el orden internacional con reglas y el respeto a las comunidades y a las naciones soberanas”, afirmó la presidenta de la Comisión Europea.

Además, subrayó que el acuerdo “transmite un mensaje fuerte que dice Bienvenido al mayor mercado del mundo y a la mayor área de libre comercio del mundo”, y lo consideró “un área de asociación y de amistad entre pueblos y regiones”.

La suscripción incluye compromisos ambientales y sociales asumidos ante la ONU y la OMC (Reuters)

Tanto Lula como Von der Leyen coincidieron en que el pacto trasciende el ámbito comercial, porque incorpora compromisos en derechos laborales, protección ambiental, igualdad de género y respeto a los pueblos indígenas.

El presidente brasileño recalcó que el acuerdo fue una prioridad desde el inicio de su mandato en enero de 2023 y que instruyó que las negociaciones se alinearan con el crecimiento sustentable y la reindustrialización del país.

El tratado prevé la apertura del mercado europeo a productos agrícolas sudamericanos como carne, soja, arroz y café, mientras que los países del Mercosur concederán acceso preferencial a vehículos, maquinaria, quesos y vinos europeos.

La agencia brasileña de promoción de exportaciones Apex calcula que las ventas agrícolas de Brasil a la UE podrían alcanzar hasta USD 7.000 millones en los próximos años.

Apex estima que las ventas agrícolas brasileñas a Europa sumarán hasta 7.000 millones de dólares (Revista Chacra)

(Con información de EFE y AP, AFP)

