Mundo

Los países de la Unión Europea aprobaron el acuerdo con el Mercosur luego de 25 años de negociaciones

La mayoría de los 27 votaron a favor del pacto en una reunión de embajadores en Bruselas, a pesar de la oposición de Francia, Irlanda y otras naciones

Guardar
Ursula von der Leyen, presidenta
Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea (Europa Press/Archivo)

Tras más de 25 años de negociaciones, la Unión Europea aprobó este viernes el acuerdo con el Mercosur, lo que allana el camino a la creación de la mayor zona de libre comercio del mundo, con varias cláusulas diseñadas para calmar la oposición de los agricultores europeos.

En una reunión de embajadores en Bruselas, los 27 Estados miembros de la Unión Europea alcanzaron este viernes una mayoría cualificada, pese a la oposición anunciada por países como Francia, Polonia e Irlanda.

Con este resultado, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, podrá volar a Paraguay y rubricar el acuerdo el lunes con el Mercosur.

Aunque la firma salga adelante en Asunción, el acuerdo no entrará de inmediato en vigor, ya que del lado europeo se necesita también el visto bueno de la Eurocámara, que debe pronunciarse en un plazo de varias semanas.

El resultado allí no está nada claro, ya que unos 150 eurodiputados (de un total de 720) amenazan con recurrir a la justicia para impedir la aplicación del acuerdo.

Los mandatarios del Mercosur en
Los mandatarios del Mercosur en la última cumbre del bloque, el 20 de diciembre de 2025 (REUTERS/Kiko Sierich)

La Comisión Europea ha estado negociando desde 1999 este vasto acuerdo con Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, que prevé crear la mayor zona de libre de comercio del planeta, con más de 700 millones de consumidores, y eliminar aranceles a más del 90% de su comercio bilateral.

El sector agropecuario europeo teme el impacto de una llegada masiva de carne, arroz, miel o soja sudamericanos, a cambio de la exportación de vehículos, maquinaria, quesos y vinos europeos al Mercosur.

Los detractores del pacto, empezando por Francia, creen que el mercado europeo puede verse seriamente trastocado por la entrada de productos sudamericanos más competitivos debido a unas normas de producción consideradas menos rigurosas.

Sus defensores, como España y Alemania, estiman en cambio que el acuerdo diversificará las oportunidades comerciales para una UE amenazada por la competencia china y la política arancelaria de Estados Unidos.

Italia, que en diciembre se sumó a la oposición de Francia y consiguió entonces bloquear el consenso, cambió de posición y esta semana destacó los “enormes beneficios” derivados del acuerdo.

El bloque sudamericano había dado señales de impaciencia, y en la cumbre celebrada en diciembre, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva pidió “coraje” y “voluntad política” a la UE para no dejar pasar la oportunidad.

Agentes de policía junto a
Agentes de policía junto a tractores bloquean una carretera cerca de la Torre Eiffel, mientras agricultores franceses protestan contra el acuerdo de libre comercio entre la UE y el Mercosur (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Concesiones al sector agropecuario europeo

Para calmar la ira de agricultores y ganaderos, temerosos del impacto que tendría la reducción de aranceles, la Comisión diseñó una serie de cláusulas y concesiones en los últimos meses.

Las prioridades agrícolas han estado en el núcleo” de las negociaciones, y “hemos negociado como locos”, destacó el jueves Olof Gill, uno de los portavoces de la Comisión Europea.

Entre las medidas, la Comisión anunció en septiembre una serie de garantías para sus sectores cárnico, avícola, del arroz, la miel, los huevos y el etanol, limitando el cupo de productos latinoamericanos exentos de arancel e interviniendo en caso de desestabilización del mercado.

En diciembre, la Comisión anunció además que abrirá una investigación si el precio de un producto del Mercosur es al menos un 8% inferior al de la misma mercancía en la UE, y si el volumen de importaciones aumenta más de un 8%.

El ejecutivo europeo se comprometió igualmente a legislar sobre los residuos de pesticidas en las importaciones, un aspecto que los agricultores denuncian como indiciario de una “competencia desleal”.

La Comisión anunció esta misma semana la prohibición total de tres sustancias: tiofanato-metilo, carbendazima y benomilo, sobre todo en cítricos, mangos y papayas.

Francia, donde los agricultores mantienen este viernes su movilización con tractores en las entradas de París, decretó el cese temporal de algunos productos agrícolas tratados con sustancias prohibidas en la Unión Europea, principalmente sudamericanos.

Aguacates, mangos, guayabas, cítricos y papas, entre otros, no podrán entrar en Francia si contienen cinco fungicidas y herbicidas prohibidos en Europa.

(AFP)

Temas Relacionados

Acuerdo Unión Europea-MercosurUEMercosurÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Una misión contra el líder de Taiwán como la hecha con Maduro podría ser complicado para China

Pese a que el régimen chino ha pasado años adquiriendo armamento avanzado, persisten dudas sobre las capacidades del Ejército Popular de Liberación para utilizarlo eficazmente

Una misión contra el líder

Disputas millonarias, acusaciones de plagio y choques por IA: así se vive la batalla legal de la música en 2026

Grandes figuras del espectáculo, sellos discográficos y nuevas tecnologías se ven envueltos en procesos judiciales que desafían las reglas tradicionales de la industria, abriendo interrogantes sobre el futuro creativo y financiero del sector musical global

Disputas millonarias, acusaciones de plagio

El alcalde de Kiev pidió abandonar la ciudad temporalmente por falta de calefacción tras otro ataque masivo ruso

Los bombardeos interrumpieron servicios esenciales y aumentaron el riesgo para diplomáticos extranjeros. Uno de los edificios afectados pertenece a la embajada de Qatar

El alcalde de Kiev pidió

Irán enfrenta una nueva jornada de protestas en medio de un corte de Internet desde la noche del jueves

Las autoridades impusieron un bloqueo de Internet a nivel nacional para intentar suprimir las grandes manifestaciones mientras encubre información sobre la brutalidad del régimen

Irán enfrenta una nueva jornada

Rusia confirmó que atacó a Ucrania con un misil hipersónico Oreshnik en respuesta al supuesto ataque contra la residencia de Putin

Desde Kiev, las autoridades informaron que Moscú bombardeó el territorio ucraniano con 36 misiles y 242 drones durante la madrugada

Rusia confirmó que atacó a
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Desde Maranguita se estarían coordinando

Desde Maranguita se estarían coordinando extorsiones a empresarios: internos replican patrones detectados en penales de adultos

Receta de crepes con leche de coco, frutas y miel: un postre casero para hacer en cualquier época del año

Hombre que apuñaló más de 50 veces a su pareja en Bogotá fue enviado a prisión: la víctima quedó en situación crítica

Finaliza sin éxito la búsqueda de Quique, el niño de 10 años desaparecido en el naufragio de Indonesia

Christian Nodal sorprende con radical cambio de look previo a su cumpleaños 27 | Fotos

INFOBAE AMÉRICA
(AMP) Los 27 dan luz

(AMP) Los 27 dan luz verde a la firma del acuerdo comercial con Mercosur tras adoptar salvaguardas agrícolas

Los 27 dan luz verde a la firma del acuerdo comercial con Mercosur tras adoptar salvaguardas agrícolas

VÍDEO: Robles avisa de que "cualquier actuación" en Groenlandia sería "inaceptable" y pide a la UE "firmeza"

El Gobierno califica de "querella disparatada" la presentada por Hazte Oír contra Zapatero por colaboración con Maduro

Felipe VI pide contribuir a una "verdadera transición" democrática y pacífica en Venezuela

ENTRETENIMIENTO

George Clooney reflexionó sobre su

George Clooney reflexionó sobre su posible retiro de Hollywood: “Aún no he terminado. Todavía tengo trabajo por hacer”

Disputas millonarias, acusaciones de plagio y choques por IA: así se vive la batalla legal de la música en 2026

La serie deportiva Heated Rivalry llega a HBO Max Latinoamérica tras desatar furor en redes

Alec Baldwin reveló su transformación tras las consecuencias de Rust: “Me ha quitado al menos una década de vida”

“Me entusiasmaba volver a reunir a la familia”: Morena Baccarin explicó por qué regresó a la saga “Greenland”