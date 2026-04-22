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Zelenski anuncia acuerdos militares para exportar drones ucranianos a 11 países de Europa y Oriente Medio

En el plano europeo, ya ha iniciado proyectos de cooperación con Alemania, Italia, Noruega, Suecia y Países Bajos

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Zelensky recibió en Alemania el primer dron ucraniano producido en suelo germano
Zelenski con el ministro de Defensa alemán, en la fábrica de drones Quantum Frontline Industries (Alexandra BEIER / AFP)

Zelenski ha anunciado la firma de acuerdos estratégicos con países de Europa y Oriente Medio para la producción y exportación de drones y armamento ucraniano. El presidente ucraniano ha revelado en su perfil de Telegram que 11 países han manifestado interés formal en adquirir tecnología militar ucraniana, con especial énfasis en sistemas no tripulados y colaboración tecnológica.

El mandatario ha destacado que “tres Estados clave del Golfo Pérsico”, refiriéndose a Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Catar, han acordado firmar contratos de 10 años con Ucrania. También ha confirmado que existen solicitudes activas de 11 países, además de negociaciones en curso para ampliar el alcance geográfico hacia el Cáucaso. El paquete de acuerdos, bautizado como “Drone Deal”, contempla al menos 10 contratos diferentes de exportación de tecnología militar.

El Ejército de Tierra tiene la vista fijada en modernizarse para adaptarse al combate moderno, caracterizado por ser cambiante y en el que la tecnología juega un papel fundamental. Con ese objetivo, ha organizado una exhibición táctica en Viator (Almería) para experimentar con diversas capacidades, como drones que ya se usan en el campo de batalla ucraniano, y a la postre adquirir las que consideren.

Cooperación y coproducción con Europa

El enfoque de los acuerdos va más allá de la simple venta de armamento. Zelenski explicó que los contratos contemplan la creación de líneas de producción tanto en Ucrania como en los países socios. De esta manera, Ucrania pretende promover la transferencia de tecnología y la inversión conjunta en innovación militar, aprovechando la posición que ha adquirido de experiencia.

Otro aspecto relevante es el compromiso financiero. “Tenemos acuerdos sobre la financiación anual del volumen correspondiente y la cantidad de años establecida”, detalló Zelenski. La estrategia busca consolidar a Ucrania como un proveedor relevante de soluciones tecnológicas de defensa y reforzar la autosuficiencia de sus aliados en materia de seguridad.

La colaboración contempla el desarrollo conjunto de nuevas tecnologías militares, integrando la experiencia ucraniana con las capacidades e inversiones de los países socios. Esta fórmula de cooperación ha despertado el interés de varios Gobiernos, especialmente en una coyuntura internacional marcada por la demanda creciente de sistemas de defensa no tripulados.

El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, junto con el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, en el museo Reina Sofía de Madrid. (X / @sanchezcastejon)

Países europeos y el caso de España

En el plano europeo, Ucrania ya ha iniciado proyectos de cooperación con Alemania, Italia, Noruega, Suecia y Países Bajos. El presidente subrayó además la solidez de los vínculos existentes con Reino Unido y Francia, anticipando que estos países también participarán en futuras iniciativas conjuntas.

Hace más de un mes, Pedro Sánchez recibió a Zelenski en España y confirmó un proyecto de colaboración en la producción de drones. Este mismo miércoles, la ministra de Defensa, Margarita Robles, se encuentra en Kiev, donde recibirá una medalla por parte del propio presidente ucraniano. España ha defendido su posición de apoyo absoluto y compromiso con los ucranianos. No obstante, en este nuevo mensaje de Zelenski, España no figura entre los países mencionados por tener proyectos conjuntos en materia de defensa.

La estrategia de alianzas internacionales de Ucrania responde a la necesidad de diversificar sus mercados de defensa y fortalecer la cooperación tecnológica con socios estratégicos. La apertura hacia Europa occidental complementa el avance de Ucrania en Oriente Medio y el Golfo, consolidando su posición dentro del sector de la defensa global. Su distanciamiento con Estados Unidos, que ha reducido ayudas prestadas durante el mandato de Joe Biden, hace que sea todavía más importante que busque alternativas.

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