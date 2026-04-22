Telma Ortiz consigue paralizar el desahucio de su expareja Gavin Bonnar en su chalet en La Moraleja: se declara persona vulnerable

Telma Ortíz. (Raúl Terrel / Europa Press).

El conflicto judicial en torno a la vivienda que Telma Ortiz compartió con su expareja Gavin Bonnar en una urbanización exclusiva de La Moraleja ha dado un nuevo giro. El desahucio previsto para el pasado 21 de abril no se ha llegado a ejecutar tras la presentación de un recurso de última hora, lo que ha paralizado temporalmente el proceso.

La medida ha sido impulsada en un contexto complejo, marcado por la situación personal de ambos y por la presencia de una menor en común. Aunque Ortiz abandonó la vivienda tras la ruptura sentimental en septiembre de 2025, Bonnar ha continuado residiendo en el inmueble, que arrastra meses de impago. La intervención judicial ha frenado ‘in extremis’ una orden que llevaba tiempo en marcha y que había sido fijada en varias fechas anteriores sin llegar a materializarse.

La vivienda, situada en Soto de La Moraleja, formaba parte de un conjunto de casas adosadas de alto nivel y contaba con un alquiler mensual cercano a los 5.000 euros. Allí la pareja construyó su vida en común y dio la bienvenida a su hija en 2021. Sin embargo, la relación se fue deteriorando hasta su ruptura, y con ella comenzaron también los problemas con el arrendamiento.

Telma Ortiz y Robert Gavin Bonnar en una imagen de archivo. (Europa Press)

Según se informó meses atrás, los impagos se remontan a mayo del pasado año, momento en el que los propietarios iniciaron los trámites legales tras no recibir respuesta ni señales de abandono por parte de los inquilinos. La fianza depositada en su día ya se habría consumido, lo que incrementó la preocupación de los dueños del inmueble. Estos, además, habrían flexibilizado en su momento las condiciones del contrato, confiando en la solvencia de la pareja.

El recurso presentado ha introducido un elemento clave en el proceso: la declaración de vulnerabilidad por parte de Bonnar. Esta circunstancia, junto con la existencia de una menor, ha permitido suspender provisionalmente el lanzamiento. “De momento se ha frenado, pero la propiedad de la casa no tiene dudas de que se llevará a cabo. No ha pagado nada. Está de ‘inquiokupa’“, explica Luis Pliego, director de Lecturas.

Mientras tanto, la deuda acumulada continúa creciendo. "Aproximadamente unos 60.000 euros porque son 5.000 al mes. Ese dinero la propiedad no lo va a cobrar. Lo que quieren es entrar, reformar y volver a alquilar de nuevo“, afirma Pliego.

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Una historia de amor efímera

La historia entre ambos se remonta a 2017, cuando se conocieron en Andorra. En aquel momento, Bonnar estaba casado con Sharon Corr, violista del grupo The Corrs, lo que situó el inicio de la relación en el foco mediático. La posterior ruptura matrimonial y el comienzo de su vida en común con Ortiz estuvieron rodeados de polémica.

Desde entonces, la trayectoria profesional de Bonnar ha sido irregular. Tras dejar su trabajo vinculado a la banda musical y su exmujer, ha atravesado distintas etapas laborales sin lograr estabilidad, incluyendo incursiones en el ámbito empresarial y editorial. En 2024 publicó su libro El cuarto poder, que no tuvo una acogida destacada.

Por su parte, Telma Ortiz ha mantenido un perfil más estable en el ámbito profesional, centrada en proyectos relacionados con la cooperación internacional, trabajando actualmente en la Gerencia de Movilización de Recursos y Alianzas Globales de CAF –Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe–. Tras la separación, se trasladó a otra vivienda en Madrid, enfocada en su vida familiar y laboral.