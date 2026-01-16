Guterres ve un “paso importante” en el lanzamiento de la segunda fase del plan de paz de Donald Trump para Gaza

U.S. President Donald Trump meets with United Nations Secretary-General Antonio Guterres during the 80th United Nations General Assembly, in New York City, New York, U.S., September 23, 2025. REUTERS/Al Drago

El secretario general de Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, calificó este jueves como un “paso importante” el lanzamiento de la segunda fase del plan de paz para el futuro de la Franja de Gaza impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El mismo acuerdo para el cese de hostilidades en el enclave debe estar alineados con las resoluciones de la ONU y el Derecho Internacional, según la mirada del titular de Naciones Unidas.

“El anuncio, el 14 de enero, del lanzamiento de la fase II del plan de 20 puntos del presidente Trump -que incluye el establecimiento de una administración palestina tecnocrática de transición en Gaza y del Comité Nacional para la Administración de Gaza- constituye un paso importante”, indicó Guterres en un comunicado difundido por su portavoz adjunto, Farhan Haq.

A su vez, el diplomático destacó que “cualquier iniciativa” que alivie el sufrimiento civil, contribuya a la recuperación y reconstrucción de Gaza y “promueva un horizonte político creíble es un avance positivo”. No obstante, recordó que la Resolución 2803 del Consejo de Seguridad de la ONU —aprobada en noviembre de 2025 y que incluye el despliegue de una fuerza internacional de paz—, así como todas las acciones, deben regirse por las resoluciones pertinentes de Naciones Unidas y el Derecho Internacional.

Guterres afirmó en el mismo comunicado que la ONU continuará apoyando “todos” los esfuerzos dirigidos a poner fin al conflicto, así como a “palestinos e israelíes para poner fin a la ocupación y el conflicto”, con la perspectiva de lograr la solución de dos Estados en el territorio.

La ONU celebró el lanzamiento de la segunda fase del plan de Trump para Gaza (Europa Press)

En declaraciones ante la Asamblea General, Guterres celebró el inicio de la nueva fase del plan estadounidense para Gaza, aunque insistió en que la ayuda humanitaria “debe fluir sin obstáculos”. El secretario general subrayó que el alto el fuego debe implementarse plenamente y que se debe avanzar hacia “una vía irreversible”.

Por su parte, el director de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), Jorge Moreira da Silva, dio la bienvenida a esta fase del plan y solicitó que la recuperación en Gaza comience “de inmediato, incluyendo el restablecimiento del acceso a los servicios básicos”.

En ese sentido, solicitó ayuda “urgente” para Gaza, que acumula “más de 60 millones de toneladas de escombros” tras más de dos años de enfrentamientos. Moreira propuso el establecimiento de un “corredor jordano” que permita la entrega “directa” de suministros al enclave.

“Acabo de regresar de Gaza, donde la crisis humanitaria se está agravando. La gente está agotada, traumatizada y abrumada. Las duras condiciones invernales y las fuertes lluvias de esta semana están duplicando la miseria y la desesperación de la gente”, declaró tras su visita. Según el funcionario, “en promedio, cada persona está rodeada hoy por 30 toneladas de escombros” y advirtió que “es probable que se necesiten más de siete años para retirarlos”.

Moreira destacó también la necesidad crítica de combustible, al considerarlo “la columna vertebral” de las operaciones humanitarias y de servicios esenciales como sanidad, agua, saneamiento, distribución de alimentos, comunicaciones y transporte en Gaza.

“La población de Gaza ha soportado un sufrimiento indescriptible que ningún ser humano debería experimentar. La comunidad internacional debe mantener su compromiso y actuar con urgencia más allá de la respuesta inmediata a la crisis humanitaria”, afirmó.

Asimismo, consideró que “hace tiempo que se debía haber alcanzado una solución política y diplomática al conflicto para que palestinos e israelíes puedan finalmente vivir con seguridad y dignidad”.

(Con información de Europa Press)