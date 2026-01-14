Mundo

El régimen de Irán amenazó con atacar bases de EEUU en la región si interviene en defensa de las manifestaciones

El ministro de Defensa iraní advirtió que cualquier país que colabore con una ofensiva de Washington será considerado “objetivo legítimo”. En medio de las advertencias de Donald Trump, comenzó la evacuación de personal estadounidense de la base catarí de Al Udeid como medida preventiva

Irán amenazó con atacar las bases de EEUU si interviene en defensa de las manifestaciones contra el régimen (AP/ARCHIVO)

El ministro de Defensa iraní, Aziz Nafizardeh, advirtió este miércoles que Irán respondería con ataques a bases estadounidenses en la región si Estados Unidos lleva a cabo una ofensiva contra el país persa, según recogió la agencia local Mehr. Nafizardeh especificó que “todas las bases de Estados Unidos y las bases militares de otros países de la región que ayuden a EEUU en ataques contra suelo iraní serán considerados objetivos legítimos”, y afirmó que “la respuesta iraní será dolorosa para los enemigos” en caso de una agresión.

Las declaraciones del responsable de Defensa llegan tras varias advertencias del presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha manifestado en repetidas ocasiones su disposición a lanzar un ataque contra Irán en defensa de los miles de manifestantes que, desde hace dos semanas, protestan en diferentes ciudades de la república islámica que han dejado centenares de muertos.

Donald Trump prometió “acciones muy contundentes” si el régimen de Irán comienza a ejecutar a los manifestantes detenidos (REUTERS/ARCHIVO)

En este contexto, tres diplomáticos afirmaron a la agencia Reuters que se recomendó a algunos miembros del personal que abandonaran la base aérea militar estadounidense Al Udeid en Qatar el miércoles por la noche. La medida se tomó en medio de advertencias de Washington sobre una posible intervención para proteger a los manifestantes en Irán. La embajada de Estados Unidos en Doha no realizó comentarios inmediatos, y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Catar tampoco respondió a las solicitudes de Reuters para confirmar la información.

Juicios rápidos

El jefe del poder judicial de Irán, Gholamhosein Mohseni Ejei, aseguró que los manifestantes arrestados durante la ola de protestas iniciada el 28 de diciembre tendrán juicios rápidos, según la televisión estatal.

Pese a las detenciones y asesinatos, las protestas contra el régimen de Irán no han cesado (AFP/CAPTURAS)

La promesa llega en un contexto de represión que, de acuerdo con organizaciones de derechos humanos, ha dejado desde cientos hasta varios miles de muertos en el país. El anuncio coincide con la creciente preocupación internacional ante la posible ejecución de Erfan Soltani, un manifestante condenado a muerte por el cargo de “moharebeh” —“guerra contra Dios” en la ley iraní—.

Durante una visita a una prisión, Mohseni Ejei declaró: “Si alguien ha prendido fuego a una persona, la ha decapitado antes de quemar su cuerpo, debemos hacer nuestro trabajo rápidamente”, según información divulgada por la televisión estatal iraní. También indicó que los tribunales están acelerando los procesos judiciales para quienes permanecen detenidos a raíz de las recientes protestas.

Las protestas en varias ciudades de la república islámica han dejado centenares de civiles muertos en las últimas dos semanas, de acuerdo a fuentes locales (Crédito: Vahid Online)

Las cifras de víctimas mortales y detenidos han mostrado fuertes discrepancias entre las fuentes oficiales iraníes y organizaciones independientes. El grupo HRANA, con sede en Estados Unidos, informa que ha verificado 2.403 muertes de manifestantes, además de 147 personas vinculadas al gobierno, doce menores de edad y nueve civiles no relacionados con las protestas. En total, HRANA documenta 2.571 muertos desde el inicio de la represión. Por su parte, Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, cifra en al menos 734 los fallecidos, pero advierte que el número real podría alcanzar varios miles.

