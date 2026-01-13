Un reporte elevó a entre 12.000 y 20.000 la cifra de muertos en Irán por la brutal represión del régimen

Video publicado por el bloguero iraní Vahid Online

La represión ordenada por el régimen iraní contra las protestas masivas que sacuden el país desde hace más de dos semanas habría dejado un saldo de muertos mucho mayor al reportado hasta ahora por activistas y medios internacionales.

Fuentes dentro de Irán revelaron a CBS News que el número de personas asesinadas podría superar las 12.000, y en el peor de los escenarios, acercarse a 20.000, una cifra que multiplica varias veces los balances previos y que, de confirmarse, marcaría el episodio de violencia política más letal en la historia de la República Islámica.

La cadena estadounidense CBS News verificó imágenes de cientos de cuerpos apilados en morgues de Teherán y señaló que médicos y activistas temen que la cifra real sea aún mayor (Crédito: Vahid Online)

La información, obtenida durante la jornada de este martes a través de llamadas telefónicas realizadas desde el interior del país, fue corroborada por dos fuentes distintas citadas por CBS News. Una de ellas, en contacto directo con médicos y activistas iraníes, sostuvo que la cifra de 12.000 muertos “es la más conservadora” y que los hospitales privados de Teherán han recibido amenazas de las fuerzas de seguridad para entregar los datos de los heridos. “Estamos recibiendo reportes de muertes a una escala mucho mayor de lo que se temía”, declaró la fuente, que pidió el anonimato por motivos de seguridad.

La dificultad para verificar la magnitud real de la represión radica en el apagón casi total de internet y telefonía impuesto por los ayatollahs durante cinco días consecutivos. Mientras el país permanece incomunicado y la represión se intensifica, el flujo de información depende de videos y testimonios enviados clandestinamente a activistas en el exterior.

Un video verificado por CBS News muestra al menos 400 cuerpos apilados en una morgue de un suburbio de Teherán, con lesiones visibles por armas de fuego y perdigones, y decenas de familiares intentando identificar a sus seres queridos.

La dificultad para verificar la magnitud real de la represión radica en el apagón casi total de internet y telefonía impuesto por los ayatollahs durante cinco días consecutivos (Crédito: Vahid Online)

El canal de televisión opositor Iran International también reportó este martes un estimado de 12.000 muertos. Otros informantes en Washington citados por CBS News, con acceso a fuentes dentro de Irán, situaron el posible balance entre 10.000 y 12.000 víctimas. La cadena británica BBC y la agencia Reuters, por su parte, citaron cifras preliminares de hasta 2.000 fallecidos según fuentes del régimen iraní, pero advirtieron que el número real probablemente es mucho mayor dada la opacidad y la falta de registros oficiales.

El contexto de la represión es una oleada de protestas desencadenada a finales de diciembre por el alza en el costo de vida y el deterioro económico bajo las sanciones internacionales. Las manifestaciones, inicialmente lideradas por comerciantes y trabajadores, se expandieron rápidamente a todas las provincias iraníes, con consignas que exigen el fin del sistema teocrático instaurado en 1979.

Un video verificado por CBS News muestra al menos 400 cuerpos apilados en una morgue de un suburbio de Teherán, con lesiones visibles por armas de fuego y perdigones (Crédito: Vahid Online)

“El pueblo iraní está harto del régimen y desesperado por salir de este sistema”, dijo Mahmood Amiry-Moghaddam, director de la organización Iran Human Rights.

“Creo que la prioridad es derrocar a este régimen”, añadió.

“La información que estamos recibiendo muestra que la violencia contra las protestas ha sido probablemente mucho peor de lo que podemos imaginar”.

Una secuencia de video de 16 minutos publicada por el bloguero Vahid Online revela la magnitud de la violencia, con cuerpos apilados y familiares intentando identificar a los muertos.

La falta de transparencia del régimen se acentúa con la negativa a publicar balances oficiales y el corte sistemático de internet. “Lo que el régimen hace es poner al pueblo iraní en confinamiento solitario, y empezar a torturarlos y matarlos”, denunció Amiry-Moghaddam, quien pidió a la comunidad internacional que facilite medios de comunicación a los iraníes.

Familiares buscan a sus seres queridos en las morgues (Crédito: Vahid Online)

El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó su “conmoción” por los reportes de uso excesivo de la fuerza, mientras la relatora especial Mai Sato subrayó que “independientemente del número exacto de muertes, el uso de fuerza letal es motivo de gran preocupación”.

La respuesta internacional a la crisis ha estado marcada por declaraciones de condena y advertencias de posibles acciones. El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió este martes que la “ayuda está en camino” e instó a los iraníes a “seguir protestando y documentar los nombres de los responsables”.

Trump suspendió reuniones con funcionarios iraníes “hasta que pare la matanza sin sentido”.

“Patriotas iraníes, ¡Sigan protestando! ¡Tomen sus instituciones! Guarden los nombres de los asesinos y abusadores. Pagarán un alto precio“, afirmó el líder republicano en su red Truth Social.

El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió este martes que la “ayuda está en camino” e instó a los iraníes a “seguir protestando y documentar los nombres de los responsables” (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Mientras tanto, el príncipe exiliado Reza Pahlavi, hijo del último sha antes de la Revolución Islámica, llamó a la acción internacional urgente.

“La mejor manera de garantizar que haya menos gente muerta en Irán es intervenir antes, para que este régimen finalmente colapse y ponga fin a todos los problemas que enfrentamos”, afirmó a CBS News.

Pahlavi, que mantiene contacto con la administración Trump, evitó revelar detalles de sus conversaciones pero insistió en que la prioridad es el colapso del régimen actual.

La polarización interna se refleja en la diversidad de opiniones entre los iraníes, que, según Amiry-Moghaddam, mayoritariamente rechazan la continuidad del régimen.

Sin embargo, la demanda central es clara: poner fin a la represión y abrir paso a un cambio de sistema. La magnitud de la violencia, revelada en los testimonios y videos, coloca a Irán en el centro de la preocupación global y exige una respuesta decidida de la comunidad internacional.