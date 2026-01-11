Mundo

El papa León XIV bautizó a 20 bebés en la capilla Sixtina

La ceremonia anual coincidió con el cierre del ciclo navideño y reunió a familias de empleados de la Santa Sede en el recinto adornado por los frescos de Miguel Ángel, donde se celebró el sacramento con tradición y solemnidad

El papa León XIV celebra
El papa León XIV celebra su audiencia general en la sala Pablo VI del Vaticano, el miércoles 7 de enero de 2026. (AP Foto/Alessandra Tarantino)

El papa León XIV bautizó el domingo a 20 bebés en la capilla Sixtina bajo el techo decorado con frescos de Miguel Ángel, continuando con una tradición anual que marca el final del período navideño en el Vaticano.

En su primera ceremonia bautismal como papa, León celebró el don de la fe divina para los niños, 8 niñas y 12 niños, y dijo que da sentido al regalo de la vida.

“Cuando sabemos que algo es esencial, inmediatamente lo buscamos para aquellos que amamos. ¿Quién de nosotros, de hecho, dejaría a un recién nacido sin ropa o alimento, esperando a que ellos elijan cuando crezcan cómo vestirse y qué comer?” afirmó el pontífice.

“Queridos, si la comida y la ropa son necesarias para vivir, la fe es más que necesaria, porque con Dios, la vida encuentra la salvación”, expresó.

El pontífice administró personalmente el sacramento del bautismo a los bebés, que son hijos de empleados del Vaticano que trabajan en la Santa Sede. Los padres se acercaron a la pila bautismal colocada dentro de una base de bronce que representa el Árbol de la Vida con los padrinos de los bebés y los hermanos de los pequeños. Cuando el pontífice pronunció el nombre de cada niño y derramó el agua sobre la cabeza de los pequeños, algunos más inquietos que otros, a quienes sostuvo con delicadeza la cabeza.

Los niños fueron después revestidos con una túnica blanca, símbolo de la nueva vida tras el bautismo, y cada padre se acercó al Cirio Pascual para encender una vela por cada bautizado.

La ceremonia se llevó a cabo sin lágrimas y con mínimas molestias.

Por último, los concelebrantes tocaron la boca y las orejas de los bebés, en el rito que simboliza la capacidad de escuchar y proclamar la fe.

La celebración marca el día de la fiesta que recuerda el bautismo de Jesús en el río Jordán y fue establecida en 1981 por san Juan Pablo II. El episodio está representado en la pared norte de la capilla Sixtina en un fresco de Pietro Perugino.

Durante la ceremonia, a cada padre se le entregó una vela que representa la luz cristiana que “ilumina nuestro camino”.

“Deseo que continúen con alegría durante el año que acaba de comenzar y durante toda su vida, seguros de que el Señor siempre acompañará sus pasos”, dijo el papa.

(con información de AP y EFE)

