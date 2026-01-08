Geoingeniería solar: un reto ético y político para la justicia climática internacional

La geoingeniería solar o modificación de la radiación solar (MRS) es un tipo de ingeniería climática en la que la luz del sol (radiación solar) se reflejaría de vuelta al espacio para limitar o revertir el cambio climático.

La geoingeniería solar, definida como la manipulación deliberada de la radiación solar para enfriar el planeta, está cobrando protagonismo en el contexto de la actual crisis climática. Entre las técnicas que se investigan se encuentran la inyección de aerosoles en la estratósfera, que consistiría en dispersar diminutas partículas reflectantes en las capas altas de la atmósfera para simular el efecto de enfriamiento que producen las erupciones volcánicas, y el blanqueamiento de nubes marinas, cuyo objetivo es aumentar la reflectividad de las nubes bajas sobre los océanos. Según la profesora Inés Camilloni, vicepresidenta del grupo de trabajo del IPCC y docente en la Universidad de Buenos Aires, estos métodos aún no se aplican a escala, pero la investigación avanza con rapidez, especialmente en los países del norte global.

El debate internacional sobre la geoingeniería solar se intensifica ante la posibilidad de alcanzar puntos críticos del sistema climático. Quienes la respaldan sostienen que podría aportar tiempo valioso para implementar soluciones de fondo, mientras que sus detractores advierten sobre los riesgos desconocidos y el potencial de desviar la atención de acciones climáticas significativas. Para algunos, representa un “freno de emergencia” si las temperaturas globales se descontrolan; para otros, es una distracción peligrosa que podría socavar la justicia climática.

Las regiones del sur global enfrentan en primera línea las consecuencias del calentamiento global, con temperaturas en aumento, episodios de calor extremo y patrones de precipitación alterados que amenazan la salud, la seguridad alimentaria y el acceso al agua. Según escribió la profesora Inés Camilloni en un artículo en The Guardian, fenómenos como incendios forestales, olas de calor, sequías, inundaciones y tormentas se presentan con mayor frecuencia y gravedad, profundizando desigualdades preexistentes y dificultando el desarrollo y el bienestar social.

A pesar de esta vulnerabilidad, el debate público y la formulación de políticas sobre la geoingeniería solar permanecen prácticamente ausentes en el sur global. La falta de financiamiento para la investigación y la escasa discusión social han generado un preocupante vacío de conocimiento y capacidad de influencia en la región. Camilloni sostiene que este “silencio riesgoso” amplía la brecha con el norte global, donde los estudios y la conversación política sobre estas tecnologías ganan impulso.

La profesora Camilloni señala que la inclusión del sur global en el desarrollo y la evaluación de las tecnologías de geoingeniería solar es urgente y viable. La región cuenta con comunidades científicas activas y visiones diversas que pueden enriquecer el debate y la toma de decisiones globales. Excluir a estos países, advierte, implicaría repetir patrones coloniales en la gobernanza climática, donde las soluciones se diseñan para el sur global pero sin su participación efectiva.

Deforestación cerca de un bosque en la frontera entre la Amazonia y el Cerrado en Nova Xavantina, estado de Mato Grosso, Brasil. REUTERS/Amanda Perobelli

Algunas iniciativas recientes buscan revertir esta tendencia. La Degrees Initiative ha comenzado a financiar investigaciones lideradas por científicos del sur global orientadas a entender cómo podría afectar la geoingeniería solar a sus propias regiones. Por su parte, la Advanced Research and Invention Agency del Reino Unido ha destinado recursos a estudios sobre gobernanza y ética de la geoingeniería con participación de investigadores del sur global. Sin embargo, Camilloni indica que estos esfuerzos son aún insuficientes y requieren mayor apoyo y expansión.

La profesora aboga por el desarrollo de investigaciones públicas sobre geoingeniería solar lideradas por instituciones del sur global, la creación de redes académicas en universidades de la región y el fortalecimiento de la colaboración sur-sur mediante financiamiento específico.

La isla indonesia de Pulau Pari. Walhi/Entraide Protestante Suisse/via REUTERS

Camilloni enfatiza la necesidad de establecer un marco de gobernanza global para la geoingeniería solar que garantice la equidad, la transparencia y el consentimiento informado. Subraya que involucrar a los países del sur global en la investigación y el debate no implica necesariamente respaldar el uso de estas tecnologías, sino habilitar la posibilidad de formular preguntas críticas, evaluar riesgos y beneficios potenciales, y participar activamente en discusiones de política pública ajustadas a la realidad local.

Entre los riesgos más destacados se encuentran la posibilidad de efectos no previstos en los sistemas ecológicos y climáticos, el uso político indebido y la interrupción abrupta de las intervenciones, lo que podría desencadenar consecuencias negativas a escala planetaria. Camilloni advierte que un enfoque excluyente o poco transparente podría intensificar tensiones geopolíticas y profundizar la injusticia climática.

Bomberos trabajan en el lugar donde un incendio forestal destruyó viviendas a lo largo de Glenrock Parade, en Koolewong, en la Costa Central de Nueva Gales del Sur, Australia. AAP/Dan Himbrechts vía REUTERS

La geoingeniería solar, según la profesora Camilloni, no aborda las causas estructurales del cambio climático, como la acidificación oceánica o la dependencia de los combustibles fósiles. Considera que, en el mejor de los casos, podría funcionar como una medida temporal, pero los riesgos de consecuencias imprevistas, uso político indebido o finalización repentina siguen siendo considerables. Camilloni sostiene que ignorar el avance de estas tecnologías no las hará desaparecer y que, si alguna vez se consideran como respuesta ante una emergencia planetaria, el proceso debe ser público y participativo. Reclama que toda iniciativa orientada a modificar el rumbo del planeta tras décadas de contaminación debe debatirse a la luz de la justicia climática y con información accesible para todas las sociedades.