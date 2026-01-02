El cierre del aeropuerto de Adén agrava la crisis entre Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos

El personal del aeropuerto camina hacia un avión de Yemen Airways (Yemenia) después de que aterrizó en el aeropuerto de Adén en Adén, Yemen, el 1 de enero de 2026. REUTERS/Fawaz Salman

Las operaciones aéreas en el aeropuerto internacional de Adén fueron suspendidas el jueves, marcando un nuevo episodio en la escalada de tensiones entre Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos (EAU), cuya rivalidad está redefiniendo el panorama en Yemen, un país desgarrado por el conflicto. El aeropuerto, principal punto de entrada internacional para las zonas fuera del control de los hutíes, se vio colapsado por pasajeros que aguardaban información sobre el estado de sus vuelos, según reportó Reuters.

Durante la jornada, fuentes yemeníes informaron que los vuelos entre Adén y destinos fuera de los EAU serían reanudados, aunque Reuters no pudo confirmar de inmediato la veracidad de esta información. El cierre del tráfico aéreo fue atribuido a una disputa sobre las restricciones impuestas a los vuelos hacia los EAU, con versiones contradictorias sobre lo sucedido y la responsabilidad de la medida.

Awadh al-Subaihi, uno de los pasajeros, relató a Reuters que llevaba horas esperando un vuelo a El Cairo, donde debía recibir atención médica. “Estamos sufriendo, y muchos otros pacientes y ancianos aquí están esperando en una situación difícil”, señaló.

El enfrentamiento político tiene como trasfondo el apoyo de los EAU al Consejo de Transición del Sur (STC), una facción separatista que el mes pasado tomó el control de extensas zonas del sur de Yemen, desplazando a la administración reconocida internacionalmente. Arabia Saudita, principal respaldo de ese gobierno, consideró la acción como una amenaza y desencadenó la mayor crisis diplomática con los EAU en décadas, según informó Reuters.

El STC, respaldado por los EAU, controla el Ministerio de Transporte dentro del gobierno de coalición yemení, cuya cúpula permanece apoyada por Arabia Saudita. El ministerio acusó en un comunicado a Riad de imponer un bloqueo aéreo, alegando que Arabia Saudita había establecido una normativa que obligaba a todos los vuelos a pasar primero por su territorio para controles adicionales.

Una bandera del Consejo de Transición del Sur (STC), un grupo separatista respaldado por los Emiratos Árabes Unidos, ondea en un camión patrulla militar en el lugar de una manifestación de partidarios del STC en Adén, Yemen, el 1 de enero de 2026. REUTERS/Fawaz Salman

La misma fuente añadió que, tras la objeción del ministerio, Arabia Saudita aclaró que la restricción solo aplicaba a los vuelos entre Adén y los EAU. Por su parte, un funcionario saudí negó cualquier implicación en las limitaciones, asegurando a Reuters que el gobierno yemení reconocido internacionalmente había instaurado la medida para vuelos entre Adén y los EAU con el objetivo de contener la escalada de tensiones. Según esta versión, el ministerio, bajo control sureño, habría respondido ordenando el cierre total del tráfico aéreo en vez de acatar la restricción específica.

Un representante del ministro de Transporte negó a Reuters que se hubiera emitido alguna orden para cerrar el aeropuerto, mientras que la dirección del gobierno reconocido internacionalmente, exiliada en Arabia Saudita desde la ofensiva separatista del mes pasado, no pudo ser contactada para comentar sobre el cierre y las restricciones.

La torre de control del aeropuerto de Adén, en Adén, Yemen, el 1 de enero de 2026. REUTERS/Fawaz Salman

El Ministerio de Asuntos Exteriores de los EAU tampoco respondió a la solicitud de declaraciones sobre el cierre del aeropuerto. El conflicto por el aeropuerto se produce en el contexto de una crisis más amplia, que ha evidenciado la fractura entre los dos principales exportadores de petróleo del Golfo. Esta semana, Arabia Saudita acusó a los EAU de presionar al STC para avanzar hacia las fronteras saudíes y calificó la seguridad nacional como una “línea roja”, lo que llevó a los EAU a anunciar la retirada de sus últimas fuerzas de Yemen. Todo esto ocurrió después de un ataque aéreo de la coalición liderada por Arabia Saudita sobre el puerto de Mukalla, en el sur de Yemen, que, según la coalición, era utilizado para recibir apoyo militar extranjero destinado a los separatistas.

(Con información de Reuters)