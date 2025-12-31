Crisis en Irán: en medio de las multitudinarias protestas y la espiral inflacionaria, el régimen designó un nuevo jefe del Banco Central

Comerciantes y comerciantes protestan en las calles de Teherán contra la situación económica y la devaluación de la moneda iraní. (Foto: HANDOUT / FARS NEWS AGENCY / AFP)

El Gobierno de Irán designó este miércoles a Abdolnasser Hemmati como nuevo gobernador del Banco Central de la República Islámica de Irán tras una profunda crisis económica que desencadenó protestas masivas y una caída récord de la moneda local frente al dólar estadounidense. Según informó la agencia oficial de noticias IRNA, la decisión fue tomada por el gabinete del presidente Masoud Pezeshkian, luego de la renuncia de Mohammad Reza Farzin el lunes, un día después de que se registraran las manifestaciones más numerosas en el país en los últimos tres años.

El nombramiento de Hemmati, ex ministro de Economía y Finanzas bajo la administración de Pezeshkian, se produce en un contexto marcado por una inflación del 40%, de acuerdo con expertos citados en la cobertura. El miércoles, el dólar estadounidense se intercambiaba a 1,38 millones de riales, en contraste con los 430.000 riales que se registraban cuando Farzin asumió el cargo en 2022. El desplome de la moneda motivó el cierre de comercios y la salida a las calles de comerciantes y ciudadanos en Teherán y otras ciudades, según diversos testimonios recogidos por medios locales.

La agenda de Hemmati se centrará en controlar la inflación, fortalecer la moneda y abordar la mala gestión bancaria, según detalló la portavoz gubernamental Fatemeh Mohajerani en la red social X. No obstante, el propio Hemmati fue destituido por el parlamento en marzo, tras acusaciones de mala gestión y de haber contribuido al debilitamiento del rial frente a divisas extranjeras.

La combinación entre la rápida depreciación del rial y la presión inflacionaria ha provocado un aumento de los precios de alimentos y productos básicos, agravando la situación de los hogares, ya afectados por las sanciones occidentales impuestas a Irán por su programa nuclear. Las perspectivas inflacionarias podrían empeorar debido al reciente ajuste en los precios de la gasolina.

El fiscal general Mohammad Movahedi Azad advirtió este miércoles, según declaraciones recogidas por el medio Mizanonline, que “cualquier intento de convertir las protestas por motivos económicos en inseguridad, daño a bienes públicos o ejecución de escenarios extranjeros, recibirá una respuesta enérgica”.

La gente pasa junto a un cartel en una casa de cambio mientras el rial iraní se deprecia, en Teherán, Irán. Majid Asgaripour/WANA vía REUTERS

La cotización del rial era de 32.000 por dólar en 2015, año en que se firmó el acuerdo nuclear que permitió el levantamiento de sanciones internacionales a cambio de restricciones al programa nuclear iraní. Ese acuerdo colapsó tras la retirada unilateral de Estados Unidos durante el primer mandato del expresidente Donald Trump en 2018.

En el plano judicial, el responsable de la justicia de la ciudad sureña de Fasa, Hamed Ostevar, negó el miércoles que un joven hubiera muerto durante las protestas, según reportó Mizanonline. Ostevar señaló que las manifestaciones se tornaron violentas cuando una multitud irrumpió en la sede del gobernador local, donde resultaron heridos tres policías y se arrestó a cuatro manifestantes.

De acuerdo con testimonios de testigos, comerciantes y mayoristas han mantenido cerrados sus negocios en los principales bazares de Teherán, así como en las ciudades de Shiraz y Kermanshah.

(Con información de AP)