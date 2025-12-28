Mundo

Netanyahu se reunirá con Donald Trump en EEUU para impulsar la segunda fase del acuerdo de paz en Gaza

El primer ministro israelí comenzó su viaje en dirección a Florida este mismo domingo y, en los encuentros con el presidente estadounidense y el secretario de Estado, buscará incentivar la próxima etapa del plan para el enclave

Guardar
El presidente de Estados Unidos
El presidente de Estados Unidos Donald Trump junto al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en el Aeropuerto Internacional Ben Gurion, el lunes 13 de octubre de 2025 (AP Foto/Evan Vucci)

Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí, se reunirá el lunes en Florida con el presidente Donald Trump. El encuentro se produce en un momento clave, ya que la administración del republicano y otros países mediadores trabajan para avanzar hacia la segunda fase del acuerdo que permitió el cese al fuego en Gaza.

Esta será la quinta visita del mandatario israelí a Estados Unidos en lo que va del año. Según lo pactado, esta etapa implicaría el retiro de las fuerzas israelíes de sus posiciones en Gaza, la formación de un gobierno provisional en el territorio palestino —en reemplazo del grupo terrorista Hamas— y el despliegue de una fuerza internacional.

El acuerdo también estipula que Hamas entregue sus armas, un punto que genera resistencia dentro del grupo palestino. De acuerdo con el medio estadounidense Axios, el encuentro entre Trump y Netanyahu es fundamental para impulsar las siguientes etapas del proceso.

Funcionarios de la Casa Blanca citados por el medio señalaron que la administración Trump busca anunciar cuanto antes la creación de un gobierno tecnocrático en Gaza y la conformación de una fuerza internacional de estabilización.

La creación de una misión internacional y una administración local interina en Gaza busca restablecer los servicios básicos y garantizar la protección de la población civil. Sin embargo, según informó Times of Israel, persisten dudas sobre la seguridad del personal extranjero desplegado y sobre la viabilidad operativa de la intervención, debido a las condiciones precarias y el deterioro de la infraestructura tras las recientes operaciones militares.

Estados Unidos busca anunciar cuanto
Estados Unidos busca anunciar cuanto antes la creación de un gobierno tecnocrático en Gaza para la reestructuración del enclave (Europa Press)

Por su parte, el medio detalló que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, tendrá una agenda oficial reducida durante su visita de esta semana, según la programación difundida por su oficina al grupo de prensa viajero.

Netanyahu partió este domingo a las 07:30 (hora israelí) y llegará a Florida a las 14:00 (hora de Florida). El lunes tiene previsto reunirse con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a primera hora de la tarde, y posteriormente con el presidente estadounidense, Donald Trump, en Mar-a-Lago a las 15:30.

Por el momento, no tiene actividades programadas para el martes. El miércoles, Netanyahu se reunirá con líderes evangélicos a las 10:30 en su hotel y más tarde asistirá a un evento en la sinagoga de Bal Harbour con legisladores, líderes judíos, comunitarios y estudiantes locales.

Está previsto que el primer ministro regrese a Israel el jueves por la tarde, con llegada programada para el viernes por la tarde.

A principios de mes, Netanyahu anunció que espera avanzar “muy pronto” hacia la segunda fase del acuerdo de alto el fuego en Gaza, patrocinado por Estados Unidos, aunque advirtió que el proceso será “difícil”. La tregua, vigente desde el 10 de octubre, puso fin a los combates en la Franja de Gaza, iniciados tras el ataque del grupo terrorista Hamas contra Israel el 7 de octubre de 2023.

El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se abrazan en la Knesset (REUTERS/Evelyn Hockstein)

El primer ministro israelí afirmó el lunes pasado que durante su visita a Estados Unidos tratará también el punto de las actividades nucleares de Irán con Trump. Las potencias occidentales consideran que el arsenal de misiles balísticos de Irán representa una amenaza militar para la estabilidad de Medio Oriente y podría servir como plataforma para armas nucleares si Teherán desarrollara ese tipo de armamento.

Al referirse a su próximo encuentro con Trump, Netanyahu anticipó que el tema estará presente en las conversaciones. “Obviamente será un punto en nuestras discusiones”, afirmó y añadió que Israel no busca “la confrontación” con Irán, sino “la estabilidad, la prosperidad y la paz”, una expresión reiterada en la postura oficial israelí respecto a la disuasión frente a Teherán.

Sin embargo, este sábado el régimen iraní declaró que se encuentra en una “guerra total” contra Estados Unidos, Israel y Europa, y calificó el conflicto actual como más complejo y difícil que la guerra con Irak de 1980 a 1988. El jefe de Estado, Masoud Pezeshkian, afirmó que los adversarios internacionales intentan “doblegar” a Irán mediante acciones militares, sanciones y presión diplomática.

Temas Relacionados

Últimas Noticias AméricaBenjamín NetanyahuDonald TrumpEEUUEstados UnidosIsraelGazaFranja de GazaHamasgrupo terrorista

Últimas Noticias

Ucrania desmintió las afirmaciones de Rusia sobre la toma de ciudades clave en el frente antes de la reunión entre Zelensky y Trump

El comunicado militar atribuyó la divulgación de supuestos logros rusos a una campaña informativa orientada a modificar la percepción internacional y debilitar el respaldo a Kiev

Ucrania desmintió las afirmaciones de

La tormenta invernal Johanes azotó los países nórdicos y dejó a miles sin suministro eléctrico: hay al menos dos muertos

El fenómeno meteorológico mantiene condiciones de nevadas y fuertes ráfagas de viento que provocaron interrupciones eléctricas y daños materiales en Suecia, Noruega y Finlandia. Equipos de emergencia continúan trabajando para despejar rutas y restablecer la normalidad

La tormenta invernal Johanes azotó

Myanmar celebra elecciones generales sin oposición prodemocrática en un proceso liderado por la junta militar

Este domingo comenzaron los primeros comicios en cinco años tras el golpe de Estado, mientras persiste el conflicto armado interno y la mayoría de partidos opositores quedaron afuera de las listas de votación

Myanmar celebra elecciones generales sin

La Policía rusa detuvo a 70 personas por rezar por Zelensky y el ejército de Ucrania: podrían enfrentar hasta 10 años de prisión

Los detenidos, en su mayoría profesores y maestros, son acusados de presunta difusión de información falsa sobre el ejército ruso y posturas antibélicas

La Policía rusa detuvo a

Los aliados europeos reafirmaron su “pleno apoyo” a Ucrania y advirtieron que mantendrán la presión sobre Rusia

Volodimir Zelensky mantuvo conversaciones con Antonio Costa, Ursula von Der Leyen, Emmanuel Marcon y Friedrich Merz, horas antes del encuentro que sostendrá este domingo en Estados Unidos con Donald Trump

Los aliados europeos reafirmaron su
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Fuerte sismo de 6.0 sacudió

Fuerte sismo de 6.0 sacudió al Perú EN VIVO: epicentro fue en Chimbote, heridos, derrumbes, viviendas y hospitales afectados

Resultados Baloto y Revancha sábado 27 de diciembre: números ganadores del último sorteo

Estado de las reservas del agua en los embalses españoles hoy domingo 28 de diciembre

Temblor en México hoy: noticias de la actividad sísmica este domingo 28 de diciembre de 2025

Streamer entró en pánico al ser sorprendida por el fuerte temblor de 6.0 en plena transmisión en vivo

INFOBAE AMÉRICA
Lavrov afirma que cualquier contingente

Lavrov afirma que cualquier contingente militar europeo en Ucrania se considerará un "objetivo legítimo"

El fundador de Coupang pide perdón por el silencio tras la filtración masiva de datos de clientes

Irak planea un encuentro entre EEUU e Irán en Bagdad: "Ambas partes han expresado su voluntad de participar"

Venezuela defiende su capacidad productiva ante la presión militar de EEUU

Ucrania desmintió las afirmaciones de Rusia sobre la toma de ciudades clave en el frente antes de la reunión entre Zelensky y Trump

ENTRETENIMIENTO

Melissa Gilbert y Melissa Sue

Melissa Gilbert y Melissa Sue Anderson, hermanas en “La familia Ingalls”, se reconciliaron tras años de distanciamiento

Los secretos detrás de “Mi pobre angelito”: lesiones ocultas, el miedo en el rodaje y una inesperada visita de Michael Jackson

“One Way or Another”, la oscura historia detrás del hit de Blondie

La dura crítica de James Cameron a “Alien 3”: “Fue la decisión más estúpida”

La historia detrás del villancico que sostiene el éxito eterno de Wizzard