Netanyahu se reunirá con Donald Trump en EEUU para impulsar la segunda fase del acuerdo de paz en Gaza

El presidente de Estados Unidos Donald Trump junto al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en el Aeropuerto Internacional Ben Gurion, el lunes 13 de octubre de 2025 (AP Foto/Evan Vucci)

Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí, se reunirá el lunes en Florida con el presidente Donald Trump. El encuentro se produce en un momento clave, ya que la administración del republicano y otros países mediadores trabajan para avanzar hacia la segunda fase del acuerdo que permitió el cese al fuego en Gaza.

Esta será la quinta visita del mandatario israelí a Estados Unidos en lo que va del año. Según lo pactado, esta etapa implicaría el retiro de las fuerzas israelíes de sus posiciones en Gaza, la formación de un gobierno provisional en el territorio palestino —en reemplazo del grupo terrorista Hamas— y el despliegue de una fuerza internacional.

El acuerdo también estipula que Hamas entregue sus armas, un punto que genera resistencia dentro del grupo palestino. De acuerdo con el medio estadounidense Axios, el encuentro entre Trump y Netanyahu es fundamental para impulsar las siguientes etapas del proceso.

Funcionarios de la Casa Blanca citados por el medio señalaron que la administración Trump busca anunciar cuanto antes la creación de un gobierno tecnocrático en Gaza y la conformación de una fuerza internacional de estabilización.

La creación de una misión internacional y una administración local interina en Gaza busca restablecer los servicios básicos y garantizar la protección de la población civil. Sin embargo, según informó Times of Israel, persisten dudas sobre la seguridad del personal extranjero desplegado y sobre la viabilidad operativa de la intervención, debido a las condiciones precarias y el deterioro de la infraestructura tras las recientes operaciones militares.

Estados Unidos busca anunciar cuanto antes la creación de un gobierno tecnocrático en Gaza para la reestructuración del enclave (Europa Press)

Por su parte, el medio detalló que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, tendrá una agenda oficial reducida durante su visita de esta semana, según la programación difundida por su oficina al grupo de prensa viajero.

Netanyahu partió este domingo a las 07:30 (hora israelí) y llegará a Florida a las 14:00 (hora de Florida). El lunes tiene previsto reunirse con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a primera hora de la tarde, y posteriormente con el presidente estadounidense, Donald Trump, en Mar-a-Lago a las 15:30.

Por el momento, no tiene actividades programadas para el martes. El miércoles, Netanyahu se reunirá con líderes evangélicos a las 10:30 en su hotel y más tarde asistirá a un evento en la sinagoga de Bal Harbour con legisladores, líderes judíos, comunitarios y estudiantes locales.

Está previsto que el primer ministro regrese a Israel el jueves por la tarde, con llegada programada para el viernes por la tarde.

A principios de mes, Netanyahu anunció que espera avanzar “muy pronto” hacia la segunda fase del acuerdo de alto el fuego en Gaza, patrocinado por Estados Unidos, aunque advirtió que el proceso será “difícil”. La tregua, vigente desde el 10 de octubre, puso fin a los combates en la Franja de Gaza, iniciados tras el ataque del grupo terrorista Hamas contra Israel el 7 de octubre de 2023.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se abrazan en la Knesset (REUTERS/Evelyn Hockstein)

El primer ministro israelí afirmó el lunes pasado que durante su visita a Estados Unidos tratará también el punto de las actividades nucleares de Irán con Trump. Las potencias occidentales consideran que el arsenal de misiles balísticos de Irán representa una amenaza militar para la estabilidad de Medio Oriente y podría servir como plataforma para armas nucleares si Teherán desarrollara ese tipo de armamento.

Al referirse a su próximo encuentro con Trump, Netanyahu anticipó que el tema estará presente en las conversaciones. “Obviamente será un punto en nuestras discusiones”, afirmó y añadió que Israel no busca “la confrontación” con Irán, sino “la estabilidad, la prosperidad y la paz”, una expresión reiterada en la postura oficial israelí respecto a la disuasión frente a Teherán.

Sin embargo, este sábado el régimen iraní declaró que se encuentra en una “guerra total” contra Estados Unidos, Israel y Europa, y calificó el conflicto actual como más complejo y difícil que la guerra con Irak de 1980 a 1988. El jefe de Estado, Masoud Pezeshkian, afirmó que los adversarios internacionales intentan “doblegar” a Irán mediante acciones militares, sanciones y presión diplomática.