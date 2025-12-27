Mundo

Nueve personas fueron arrestadas en Italia por financiar al grupo terrorista Hamas con más de 7 millones de euros

Entre ellas se encuentra Mohammad Hannoun, identificado como jefe de la rama internacional de la organización extremista palestina

Guardar
Mohammad Hannoun, jefe de la
Mohammad Hannoun, jefe de la rama internacional de Hamas y líder de la célula italiana

Nueve personas fueron arrestadas en Génova, en el noroeste de Italia, y las autoridades intervinieron tres asociaciones benéficas acusadas de transferir más de 7 millones de euros al grupo terrorista Hamas tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

La operación, realizada por orden judicial a solicitud de la Dirección Antimafia y Antiterrorista, se enmarca en los esfuerzos por combatir la financiación del terrorismo internacional.

Entre los arrestados se encuentra Mohammad Hannoun, identificado como jefe de la rama internacional de Hamas y líder de la célula italiana. Hannoun ocupaba cargos de representación legal o administración en las asociaciones implicadas y, según la investigación, dirigía la recaudación de fondos bajo el pretexto de la ayuda humanitaria, destinando en realidad más del 70% del dinero al grupo islamista o a entidades afiliadas.

También han sido detenidos Rawwa Adel Ibrahim Salameh, representante para el noreste de Italia; Abu Deiah Khalil, fundador y representante legal de la Asociación Benéfica La Cupola d’Oro; y Abdu Saleh Mohammed Ismail, residente en Turquía, acusado de transferir al menos 462.700 euros a Hamas, incluyendo entregas en efectivo.

Las organizaciones bajo investigación son la Asociación Benéfica para la Solidaridad con el Pueblo Palestino, creada en Génova en 1994; la Organización de Voluntarios para Palestina, constituida en 2003; y La Cupola d’Oro, fundada ese mismo año en Milán.

Milicianos palestinos de Hamas montan
Milicianos palestinos de Hamas montan guardia el día de la entrega de rehenes retenidos en Gaza desde el mortífero ataque del 7 de octubre de 2023 (REUTERS/Hatem Khaled)

Los fondos, cuya transferencia se remonta al 18 de octubre de 2001 y se incrementó tras los sucesos de octubre de 2023, alcanzaron un total de 7.288.248,15 euros. Las autoridades identificaron mecanismos de triangulación que incluían transferencias bancarias y otros métodos, utilizando asociaciones en el extranjero hasta llegar a entidades en Gaza, los Territorios Palestinos o Israel.

Parte de los fondos tenía como destino el apoyo a familias de terroristas suicidas y a personas detenidas por delitos relacionados con el terrorismo, evidenciando el uso de entidades benéficas como fachada para actividades ilícitas.

A los arrestados se les imputa “conspiración para cometer terrorismo, incluido el terrorismo internacional, y subversión del orden democrático”.

La cooperación con organismos policiales y judiciales de los Países Bajos y otros países de la Unión Europea permitió identificar y desarticular la red de financiación ilícita vinculada al grupo radical.

El ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi, destacó la gravedad del caso y la determinación del gobierno ante este tipo de amenazas, señalando que actividades encubiertas bajo la apariencia de ayuda social contribuían al respaldo a organizaciones de carácter terrorista.

Subrayó que las autoridades mantienen la máxima atención frente a peligros disfrazados de asistencia humanitaria, evidenciando la necesidad de vigilancia constante ante formas de financiamiento de organizaciones extremistas.

Temas Relacionados

Financiación del terrorismoHamasGénovaMohammad HannounAsociaciones benéficasItaliaUnión EuropeaÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Volodimir Zelensky afirmó que el ataque masivo de anoche contra Kiev demuestra que Rusia “no quiere terminar la guerra”

El presidente ucraniano repudió el disparo de casi 500 drones y 40 misiles contra la capital del país. Al menos una persona murió y miles quedaron sin electricidad ni calefacción

Volodimir Zelensky afirmó que el

Tras un ataque ruso a Kiev con misiles hipersónicos, Zelensky viajará a EEUU para negociar con Trump el plan de paz

Rusia lanzó una ofensiva con varios grupos de proyectiles este sábado, mientras el presidente ucraniano visualiza una reunión con su homólogo estadounidense el domingo. Está previsto un diálogo sobre asuntos territoriales en busca del cierre del acuerdo de los 20 puntos

Tras un ataque ruso a

El dictador Kim Jong-un envió una carta a Vladimir Putin y aseguró que comparten el derramamiento de “sangre” en Ucrania

Las declaraciones del líder de Corea del Norte dirigidas a Vladimir Putin remarcan la cooperación militar y la importancia de la relación bilateral para el próximo año, en medio del apoyo de Pyongyang a Moscú en el conflicto ucraniano

El dictador Kim Jong-un envió

Al menos dos muertos y 26 heridos en un accidente con más de 50 vehículos involucrados en Japón

Varios rodados involucrados en el siniestro vial quedaron absolutamente calcinados en medio de la intensa nevada nocturna. Las autoridades locales identificaron a uno de los fallecidos como una mujer de 77 años de Tokio

Al menos dos muertos y

El Servicio de Inteligencia de Ucrania reveló que la economía rusa está entrando en una fase de “caos controlado”

Según el documento oficial, Rusia es considerado cada vez más “un estado de cierre y desconfianza” ante el mercado mundial, mientras “el sistema financiero e institucional ruso se hunde”

El Servicio de Inteligencia de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Temblor de 4.8 remeció Lima

Temblor de 4.8 remeció Lima el viernes 26 de diciembre

La Navidad, un factor de riesgo para las fracturas de pene: los casos se multiplican en estas fiestas

¿En dónde se respira el peor oxígeno en CDMX y zona conurbada? Aquí el reporte

La zona del naufragio donde desaparecieron los cuatro turistas españoles en Indonesia llevaba días en alerta por fuertes lluvias y oleaje

Perú no dejó de temblar en la madrugada: dos nuevos sismos se registraron hoy sábado 27 de diciembre, reporta IGP

INFOBAE AMÉRICA
La UE celebra el alto

La UE celebra el alto el fuego entre Tailandia y Camboya y pide "buena fe" a las partes en conflicto

2025 deja al menos 46 mujeres y tres menores asesinados por violencia de género

Las agencias anticorrupción de Ucrania desvelan una trama de compra de votos en el Parlamento

Libertad de prensa en 2025: España mejora siete puestos y se sitúa en el 23 del ranking de RSF, el mejor en la historia

España condena el ataque nocturno ruso contra Kiev como una violación del derecho Internacional

ENTRETENIMIENTO

La película de Rob Reiner

La película de Rob Reiner que logró su única nominación al Oscar reuniendo a grandes estrellas de Hollywood

“Solo la vi una vez”: la inesperada confesión de Keira Knightley sobre “Realmente amor”

El tema de The Rolling Stones con la que todo el mundo se identifica, según Mick Jagger

Desde queso hasta cascadas: los regalos navideños más extravagantes que los famosos han dado a sus parejas

Guía esencial de Pandora: personajes, clanes y curiosidades para no perderse en ‘Avatar: Fuego y Ceniza’