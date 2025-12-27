Nueve personas fueron arrestadas en Italia por financiar al grupo terrorista Hamas con más de 7 millones de euros

Mohammad Hannoun, jefe de la rama internacional de Hamas y líder de la célula italiana

Nueve personas fueron arrestadas en Génova, en el noroeste de Italia, y las autoridades intervinieron tres asociaciones benéficas acusadas de transferir más de 7 millones de euros al grupo terrorista Hamas tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

La operación, realizada por orden judicial a solicitud de la Dirección Antimafia y Antiterrorista, se enmarca en los esfuerzos por combatir la financiación del terrorismo internacional.

Entre los arrestados se encuentra Mohammad Hannoun, identificado como jefe de la rama internacional de Hamas y líder de la célula italiana. Hannoun ocupaba cargos de representación legal o administración en las asociaciones implicadas y, según la investigación, dirigía la recaudación de fondos bajo el pretexto de la ayuda humanitaria, destinando en realidad más del 70% del dinero al grupo islamista o a entidades afiliadas.

También han sido detenidos Rawwa Adel Ibrahim Salameh, representante para el noreste de Italia; Abu Deiah Khalil, fundador y representante legal de la Asociación Benéfica La Cupola d’Oro; y Abdu Saleh Mohammed Ismail, residente en Turquía, acusado de transferir al menos 462.700 euros a Hamas, incluyendo entregas en efectivo.

Las organizaciones bajo investigación son la Asociación Benéfica para la Solidaridad con el Pueblo Palestino, creada en Génova en 1994; la Organización de Voluntarios para Palestina, constituida en 2003; y La Cupola d’Oro, fundada ese mismo año en Milán.

Milicianos palestinos de Hamas montan guardia el día de la entrega de rehenes retenidos en Gaza desde el mortífero ataque del 7 de octubre de 2023 (REUTERS/Hatem Khaled)

Los fondos, cuya transferencia se remonta al 18 de octubre de 2001 y se incrementó tras los sucesos de octubre de 2023, alcanzaron un total de 7.288.248,15 euros. Las autoridades identificaron mecanismos de triangulación que incluían transferencias bancarias y otros métodos, utilizando asociaciones en el extranjero hasta llegar a entidades en Gaza, los Territorios Palestinos o Israel.

Parte de los fondos tenía como destino el apoyo a familias de terroristas suicidas y a personas detenidas por delitos relacionados con el terrorismo, evidenciando el uso de entidades benéficas como fachada para actividades ilícitas.

A los arrestados se les imputa “conspiración para cometer terrorismo, incluido el terrorismo internacional, y subversión del orden democrático”.

La cooperación con organismos policiales y judiciales de los Países Bajos y otros países de la Unión Europea permitió identificar y desarticular la red de financiación ilícita vinculada al grupo radical.

El ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi, destacó la gravedad del caso y la determinación del gobierno ante este tipo de amenazas, señalando que actividades encubiertas bajo la apariencia de ayuda social contribuían al respaldo a organizaciones de carácter terrorista.

Subrayó que las autoridades mantienen la máxima atención frente a peligros disfrazados de asistencia humanitaria, evidenciando la necesidad de vigilancia constante ante formas de financiamiento de organizaciones extremistas.