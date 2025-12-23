El oro superó los 4.500 dólares por onza y acumula un alza del 11% en un mes

Imagen de archivo de lingotes de oro expuestos en la oficina de GoldSilver Central en Singapur, el 19 de junio de 2017. La cotización del metal precioso ha alcanzado niveles sin precedentes en diciembre de 2025, superando la barrera de los 4.500 dólares por onza con un incremento anual superior al 70%. (REUTERS/Edgar Su)

El precio del oro alcanzó este martes un hito histórico al superar la barrera psicológica de los 4.500 dólares por onza, consolidando un mes de ganancias extraordinarias que han llevado al metal precioso a niveles nunca vistos. En apenas 30 días, la cotización ha escalado un 11%, impulsada por una compleja coyuntura económica en Estados Unidos donde conviven un sólido crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) con un mercado laboral debilitado y una inflación persistente.

La evolución de la cotización del oro en el último mes.

Al inicio de la sesión bursátil del martes, los contratos de futuros del oro para entrega en febrero alcanzaron un máximo intradía de 4.530,70 dólares. Tras una leve estabilización, la cotización se situaba en 4.493,50 dólares, lo que representa un avance del 0,54% en la jornada. Este movimiento extiende un rally que ha revalorizado el oro en más de un 70% desde enero, marcando su mejor desempeño anual desde 1979.

La evolución de l cotización del oro hoy martes 23 de diciembre.

La evolución del metal se produce en un momento de señales mixtas para la economía estadounidense. Según datos publicados el martes por el Departamento de Comercio —en un informe retrasado por el reciente cierre gubernamental—, la economía de EEUU se expandió a una tasa anual del 4,3% en el tercer trimestre, la expansión más rápida en dos años. Esta cifra superó ampliamente el pronóstico del 3% de los analistas, impulsada por un robusto gasto de los consumidores (3,5%) y del gobierno (2,2%).

Sin embargo, la fortaleza del PIB no ha logrado frenar el apetito por el oro, que tradicionalmente actúa como refugio contra la inflación. El índice de precios de gastos de consumo personal (PCE), el indicador de inflación preferido por la Reserva Federal, subió a un ritmo anual del 2,8% el trimestre pasado, frente al 2,1% del periodo anterior. La inflación subyacente, que excluye alimentos y energía, se situó en el 2,9%, confirmando que las presiones sobre los precios siguen por encima del objetivo del 2% del banco central.

A pesar del fuerte crecimiento económico, los inversores parecen centrarse en las vulnerabilidades del mercado laboral y en la reciente política monetaria. La Reserva Federal recortó su tasa de interés de referencia tres veces consecutivas para cerrar 2025, motivada por un mercado de trabajo que ha perdido impulso. La tasa de desempleo subió recientemente al 4,6%, su nivel más alto desde 2021, mientras que la creación de empleo se ha estancado en un promedio de 35.000 puestos mensuales desde marzo.

Esta combinación de factores ha creado un entorno ideal para la apreciación del oro. Por un lado, la inflación persistente erosiona el valor de la moneda, y por otro, la debilidad del empleo presiona a la Fed para mantener o profundizar los recortes de tasas en 2026, lo que reduce el costo de oportunidad de mantener metales preciosos que no generan dividendos.

Imagen de archivo de grano de oro antes de ser fundido en lingotes durante un proceso de refinado en Entebbe, Uganda, el 4 de octubre de 2018. En diciembre de 2025, el metal precioso ha consolidado una subida del 11% en el último mes, impulsado por la incertidumbre económica y la demanda de activos de seguridad. (AFRICA-GOLD/REFINERIES REUTERS/Baz Ratner)

La demanda estructural también ha apuntalado los precios récord. Los fondos cotizados (ETF) respaldados por oro físico han registrado entradas por 82.000 millones de dólares en lo que va del año. Paralelamente, los bancos centrales de economías emergentes han mantenido un ritmo de compra agresivo, con el objetivo de diversificar sus reservas y reducir la dependencia del dólar en un clima de tensiones geopolíticas en el Caribe, donde EEUU mantiene un bloqueo contra petroleros vinculados a Venezuela.

El rally de los metales preciosos se ha extendido a la plata, que esta semana se acercó a los 70 dólares por onza, alcanzando niveles récord con una subida anual superior al 140%.

Analistas del mercado advierten que la baja liquidez característica de la última semana del año podría generar una volatilidad adicional. No obstante, el impulso técnico mostrado en el gráfico mensual sugiere que el nivel de los 4.500 dólares ha pasado de ser una resistencia a un nuevo soporte para los inversores que buscan protección en un escenario de crecimiento económico vigoroso pero plagado de incertidumbres laborales e inflacionarias.