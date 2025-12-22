El oro y la plata alcanzan máximos históricos impulsados por tensiones geopolíticas y posibles recortes de tasas

Un lingote de oro exhibido en la bóveda The Reserve, operada por Silver Bullion Pte Ltd, en Singapur, el 10 de abril de 2025. El oro alcanzó un máximo histórico de más de 4.400 dólares por onza, en camino a su mejor desempeño anual desde 1979. (REUTERS/Edgar Su/Archivo)

El oro y la plata alcanzaron máximos históricos, ya que el aumento de las tensiones geopolíticas y las apuestas por nuevas bajadas de tipos en Estados Unidos impulsaron el mejor rendimiento anual en más de cuatro décadas.

El oro subió hasta un 1,9 % y superó el récord anterior de 4.381 dólares la onza establecido en octubre, mientras que la plata se revalorizó hasta un 3,4 % y se acercó a los 70 dólares la onza. Esta subida prolonga una vertiginosa recuperación que ha situado a ambos metales en camino de alcanzar su mejor rendimiento anual desde 1979.

El último impulso al alza se produce cuando los operadores apuestan por que la Reserva Federal recortará los tipos de interés dos veces en 2026, ya que el presidente de EE. UU., Donald Trump, también aboga por una política monetaria más flexible. La bajada de los tipos suele ser un factor favorable para los metales preciosos, que no pagan intereses.

El aumento de las tensiones geopolíticas también está reforzando el atractivo del oro y la plata como refugios seguros. Estados Unidos ha intensificado el bloqueo petrolero contra Venezuela, aumentando la presión sobre el gobierno del presidente Nicolás Maduro, mientras que Ucrania ha atacado por primera vez un petrolero de la flota paralela de Rusia en el mar Mediterráneo.

El oro ha subido casi un 70 % este año, respaldado por el aumento de las compras de los bancos centrales y las entradas en los fondos cotizados en bolsa respaldados por lingotes. Las agresivas medidas de Trump para remodelar el comercio mundial, así como sus amenazas a la independencia del banco central estadounidense, han avivado la fuerte subida de principios de año.

Los inversionistas también han desempeñado un papel importante en el ascenso del oro, impulsado en parte por el llamado “comercio de devaluación”, es decir, el abandono de los bonos soberanos y las divisas en las que están denominados por temor a que su valor se erosione con el tiempo debido al aumento de los niveles de deuda. Los ETF respaldados por oro han registrado un aumento de las entradas durante las últimas cuatro semanas consecutivas, según datos recopilados por Bloomberg, y las cifras del Consejo Mundial del Oro muestran que las tenencias totales de estos fondos han aumentado todos los meses de este año, excepto en mayo.

“El repunte de hoy se debe en gran medida al posicionamiento inicial en torno a las expectativas de recorte de tipos por parte de la Fed, amplificado por la escasa liquidez de fin de año”, afirmó Dilin Wu, estratega de Pepperstone Group Ltd. El lento crecimiento del empleo y la inflación estadounidense en noviembre, más suave de lo esperado, respaldaron la narrativa de más recortes de tipos, afirmó.

Otros metales preciosos también subieron, con el paladio repuntando hasta un 5,1 % para alcanzar su nivel más alto en casi tres años. El platino subió por octava sesión consecutiva y cotizó por encima de los 2.000 dólares por primera vez desde 2008.

Lingotes de plata en la refinería de ABC en Sídney, Australia, el 12 de diciembre de 2025. La plata alcanzó máximos históricos cerca de los 70 dólares por onza. (REUTERS/Hollie Adams/Archivo)

El oro se ha recuperado rápidamente tras retroceder desde su máximo en octubre, cuando la subida se consideraba excesiva y sobrevalorada, y ahora está en condiciones de mantener estas ganancias hasta el próximo año. Goldman Sachs Group Inc. es uno de los varios bancos que prevén que los precios seguirán subiendo en 2026, con un escenario base de 4.900 dólares la onza y riesgos al alza. Según la entidad, los inversionistas en ETF están empezando a competir con los bancos centrales por un suministro físico limitado.

Las compras de los bancos centrales, la demanda física y la cobertura geopolítica fueron “anclas a medio y largo plazo, mientras que la política de la Fed y los tipos reales siguen impulsando las oscilaciones cíclicas”, según Wu, de Pepperstone. Los nuevos participantes en el mercado del oro, como los emisores de monedas estables como Tether Holdings SA y ciertos departamentos de tesorería corporativa, estaban creando una “base de capital más amplia” que “añade resistencia a la demanda”, afirmó en una nota.

El reciente avance de la plata se ha visto impulsado por las entradas especulativas y las persistentes distorsiones del suministro en los principales centros comerciales tras una histórica contracción de las posiciones cortas en octubre. El volumen total de negociación de futuros de plata en Shanghái se disparó a principios de este mes hasta niveles cercanos a los observados durante la crisis de hace un par de meses.

El platino, que se ha revalorizado alrededor de un 130 % este año, ha subido con mayor rapidez en los últimos días, ya que el mercado de Londres muestra signos de endurecimiento. Los bancos están almacenando más metal en Estados Unidos para protegerse contra el riesgo de los aranceles, mientras que las exportaciones a China se han mantenido sólidas gracias al crecimiento de la demanda y al inicio de la negociación de contratos en la Bolsa de Futuros de Guangzhou.

El oro al contado subió un 1,7 % hasta 4411,84 dólares la onza a las 12:49 p. m. en Londres. La plata avanzó un 2,7 % hasta 68,93 dólares. El índice Bloomberg Dollar Spot cayó un 0,2 %.

Los principales factores que afectaron al mercado fueron la perspectiva de más recortes de tipos y “las preocupaciones geopolíticas, en particular en torno a Ucrania y la reciente estrategia de seguridad nacional de la administración Trump”, dijo Nicholas Frappell, director global de mercados institucionales de ABC Refinery en Sídney, y añadió que las tensiones entre Japón y China y la situación en Venezuela también estaban respaldando al oro.

(con información de Bloomberg)