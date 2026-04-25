Guardia Nacional alerta por fraudes con falsas ofertas de empleo: así operan

La Guardia Nacional emitió una alerta ante el incremento de fraudes vinculados a falsas ofertas de empleo difundidas por mensajes instantáneos y SMS, los cuales buscan obtener información personal y financiera de los usuarios afectados.
En los casos recientes, los delincuentes envían mensajes inesperados con promesas de sueldos elevados y sin necesidad de entrevistas previas. Los supuestos reclutadores contactan a las personas desde números desconocidos y utilizan argumentos atractivos para captar la atención.
¿Cómo operan los ciberdelincuentes en las ofertas de empleo?
El método consiste en ofrecer empleos con remuneraciones diarias llamativas y procesos de ingreso instantáneos. Detrás de estas oportunidades, se ocultan intentos de ciberfraude que aprovechan la urgencia y la necesidad de trabajo.
De acuerdo con las autoridades, las víctimas reciben mensajes como “Su solicitud ha sido recibida y ha sido seleccionada para este empleo de 500 a mil 260 pesos por día”. Además, estos textos suelen ir acompañados de enlaces que dirigen a sitios falsos o a conversaciones con los estafadores.
Una vez abiertos los mensajes, los delincuentes solicitan datos personales, documentos oficiales o incluso pagos por supuestos trámites de contratación. Esta información puede usarse después para realizar otros delitos o suplantar la identidad de la víctima.
Recomendaciones para evitar caer en el fraude
Para protegerse, la Guardia Nacional aconsejó no compartir información sensible como números de tarjetas, contraseñas o códigos de verificación. Además, recomendó verificar la identidad del remitente antes de responder a cualquier oferta laboral no solicitada.
Con ello, destacaron que resulta fundamental activar la verificación de dos pasos en aplicaciones y redes sociales. Esta medida refuerza la seguridad y dificulta que terceros accedan sin permiso a las cuentas personales.
Las autoridades aseguraron que ninguna empresa formal contacta a candidatos por canales informales ni solicita pagos para trámites laborales. Cualquier proceso serio de contratación incluye entrevistas y validaciones claras de identidad.
Si se recibe un mensaje sospechoso, la Guardia Nacional indicó que debe reportarse de inmediato al número 088 de Atención Ciudadana, a fin de denunciar intentos de fraude y recibir orientación para evitar nuevos riesgos.
El entorno digital exige mayor vigilancia por parte de todos los usuarios. La prevención y la desconfianza informada son herramientas esenciales para impedir que los ciberdelincuentes logren su objetivo.
Una oferta de trabajo con condiciones demasiado favorables debe analizarse cuidadosamente. El criterio y la prudencia al evaluar estas propuestas pueden evitar un fraude y proteger los datos personales.