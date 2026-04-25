México

Guardia Nacional alerta por fraudes con falsas ofertas de empleo: así operan

Los ciberdelincuentes buscan obtener información personal y financiera de las víctimas a través de mensajes engañosos, promesas de altos sueldos y enlaces sospechosos

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Primer plano de una mujer joven con cabello oscuro mirando un teléfono celular con expresión de preocupación. La pantalla del celular emite una luz azul sobre su cara.
Una mujer joven mira su celular con una expresión de angustia, mientras la luz azul de la pantalla ilumina su rostro en un entorno con luces cálidas y difusas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Guardia Nacional emitió una alerta ante el incremento de fraudes vinculados a falsas ofertas de empleo difundidas por mensajes instantáneos y SMS, los cuales buscan obtener información personal y financiera de los usuarios afectados.

En los casos recientes, los delincuentes envían mensajes inesperados con promesas de sueldos elevados y sin necesidad de entrevistas previas. Los supuestos reclutadores contactan a las personas desde números desconocidos y utilizan argumentos atractivos para captar la atención.

¿Cómo operan los ciberdelincuentes en las ofertas de empleo?

El método consiste en ofrecer empleos con remuneraciones diarias llamativas y procesos de ingreso instantáneos. Detrás de estas oportunidades, se ocultan intentos de ciberfraude que aprovechan la urgencia y la necesidad de trabajo.

De acuerdo con las autoridades, las víctimas reciben mensajes como “Su solicitud ha sido recibida y ha sido seleccionada para este empleo de 500 a mil 260 pesos por día”. Además, estos textos suelen ir acompañados de enlaces que dirigen a sitios falsos o a conversaciones con los estafadores.

Una mujer joven sentada en un sillón marrón oscuro, mira su celular con expresión de dolor y se toca el cuello. A su lado, una mesa con un vaso de agua y envoltorios de snacks.
Una joven muestra gestos de dolor muscular en el cuello mientras usa su teléfono móvil, reflejando el impacto del tecnoestrés en la salud postural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez abiertos los mensajes, los delincuentes solicitan datos personales, documentos oficiales o incluso pagos por supuestos trámites de contratación. Esta información puede usarse después para realizar otros delitos o suplantar la identidad de la víctima.

Recomendaciones para evitar caer en el fraude

Para protegerse, la Guardia Nacional aconsejó no compartir información sensible como números de tarjetas, contraseñas o códigos de verificación. Además, recomendó verificar la identidad del remitente antes de responder a cualquier oferta laboral no solicitada.

Con ello, destacaron que resulta fundamental activar la verificación de dos pasos en aplicaciones y redes sociales. Esta medida refuerza la seguridad y dificulta que terceros accedan sin permiso a las cuentas personales.

Los ciberdelincuentes buscan obtener información personal y financiera de las víctimas a través de mensajes engañosos, promesas de altos sueldos y enlaces sospechosos
Los ciberdelincuentes buscan obtener información personal y financiera de las víctimas a través de mensajes engañosos, promesas de altos sueldos y enlaces sospechosos

Las autoridades aseguraron que ninguna empresa formal contacta a candidatos por canales informales ni solicita pagos para trámites laborales. Cualquier proceso serio de contratación incluye entrevistas y validaciones claras de identidad.

Si se recibe un mensaje sospechoso, la Guardia Nacional indicó que debe reportarse de inmediato al número 088 de Atención Ciudadana, a fin de denunciar intentos de fraude y recibir orientación para evitar nuevos riesgos.

El entorno digital exige mayor vigilancia por parte de todos los usuarios. La prevención y la desconfianza informada son herramientas esenciales para impedir que los ciberdelincuentes logren su objetivo.

Una oferta de trabajo con condiciones demasiado favorables debe analizarse cuidadosamente. El criterio y la prudencia al evaluar estas propuestas pueden evitar un fraude y proteger los datos personales.

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