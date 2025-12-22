Mundo

Paro en Bolivia: mineros encabezaron protestas contra el fin del subsidio a los combustibles

Una multitudinaria marcha paralizó el centro de La Paz en el inicio de la huelga convocada por la Central Obrera Boliviana

Mineros marchan para protestar contra
Mineros marchan para protestar contra la decisión del presidente Rodrigo Paz de eliminar los subsidios a los combustibles en La Paz, Bolivia, el lunes 22 de diciembre de 2025. (Foto AP/Freddy Barragán)

Una multitudinaria marcha de mineros paralizó este lunes el centro de La Paz, en el inicio de un paro obrero nacional convocado para rechazar la eliminación del subsidio a los combustibles establecida por el nuevo gobierno del presidente Rodrigo Paz. La medida de fuerza incluyó además protestas en otras ciudades del país.

“Estamos en las calles en una lucha que va a continuar hasta derogar ese decreto que elimina la subvención”, dijo Andrés Paye, dirigente minero, a la prensa. “Este gobierno aprueba normas para favorecer a los empresarios y castigar a los pobres”, agregó.

En la sede de gobierno, la policía cercó los accesos a la plaza Murillo, donde se encuentra el Palacio de Gobierno, para impedir el ingreso de los manifestantes. La marcha de mineros congestionó las principales calles del centro paceño, mientras que en la vecina ciudad de El Alto juntas vecinales mantenían cortadas varias avenidas. Además, se reportaron bloqueos carreteros en rutas de seis de las nueve regiones de Bolivia, según la Administradora de Carreteras.

Una vista aérea tomada por
Una vista aérea tomada por un dron muestra a mineros en huelga que protestan contra la decisión del gobierno boliviano de levantar los subsidios a los combustibles, lo que elevó los precios del diésel y la gasolina, en La Paz, Bolivia, el 22 de diciembre de 2025. (REUTERS/Claudia Morales)

En Cochabamba, la tercera ciudad del país, sindicatos afines al expresidente Evo Morales (2006-2019) protagonizaron una marcha y bloquearon dos rutas troncales que conectan con el oriente boliviano.

El paro general fue convocado por la Central Obrera Boliviana (COB), aunque su impacto fue parcial. El gobierno logró desactivar la protesta del sector transporte tras cerrar acuerdos durante el fin de semana con la mayoría de sus sindicatos y abrió negociaciones con otros sectores.

En La Paz, el transporte público funcionó con normalidad, mientras que en Santa Cruz, la ciudad más poblada del oriente, el servicio urbano fue escaso. “No hay paro, los transportistas trabajaremos en servicio del pueblo”, dijo a la prensa Lucio Gómez, dirigente del gremio, tras la reunión con autoridades. Otro dirigente sindical, Luis Paco, reconoció que el retiro del subsidio era previsible: “Sabíamos que en algún momento iba a terminar la subvención, no era el momento, no se concertó el ajuste, pero era inevitable”, señaló.

Mineros afiliados a la Central
Mineros afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB), sindicalizados y pertenecientes a otras organizaciones sociales protestando. (REUTERS/Claudia Morales)

Paz, quien asumió el cargo el 8 de noviembre, puso fin a un subsidio a los combustibles que se había mantenido durante más de 20 años por los gobiernos de izquierda, con un precio de 0,53 dólares por litro. Según el Ejecutivo, las importaciones de gasolina y diésel —que alcanzaban los 3.000 millones de dólares anuales— agotaron las reservas de divisas y profundizaron la peor crisis económica que atraviesa el país en cuatro décadas, tras el declive de la industria de hidrocarburos, principal sostén de la economía boliviana.

“El país está enfermo y hay que sanarlo. Cada día se destinan 10 millones de dólares a una subvención que termina beneficiando al contrabando. La medida no tiene marcha atrás, pero es el punto de partida”, afirmó el mandatario centroderechista durante un encuentro con ciudadanos el domingo en la televisora estatal.

Desde el gabinete, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, sostuvo que “estas medidas inician un nuevo ciclo país tras 20 años de populismo”, mientras que el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, remarcó que la eliminación del subsidio implica “un ahorro de 10 millones de dólares al día para el Estado”.

Las decisiones del Ejecutivo cuentan
Las decisiones del Ejecutivo cuentan con el respaldo de los sectores empresariales y del gobierno de Estados Unidos. (REUTERS/Claudia Morales)

Como medidas complementarias, Paz decretó un aumento salarial del 20% que beneficiará al 15% de la fuerza laboral formal, dado que el 85% de los trabajadores se desempeña en el sector informal. Asimismo, mantuvo los bonos sociales para ancianos y familias pobres, los cuales —según anunció— tendrán un incremento, y autorizó a los transportistas a importar autopartes sin aranceles.

Las decisiones del Ejecutivo cuentan con el respaldo de los sectores empresariales y del gobierno de Estados Unidos. En ese marco, Paz busca atraer inversiones externas para reactivar la economía.

“Los grupos afines a Evo Morales y la COB están buscando mostrar su fuerza, pero han quedado debilitados”, analizó el politólogo Carlos Cordero. “En muchos sectores del país hay la convicción de que el ajuste era necesario. Los que perdieron poder buscan recuperar convocatoria en las elecciones de abril de gobernadores y alcaldes cuando se complete de reconfigurar el poder político en Bolivia”.

(Con información de AP)

