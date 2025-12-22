Mundo

Nuevo operativo de Israel en El Líbano: abatió a terroristas de Hezbollah y acusó al grupo terrorista de intentar rearmarse

Las Fuerzas de Defensa atacaron un vehículo y una motocicleta en Yater. Luego denunciaron que “estaba trabajando para restaurar las infraestructuras militares”

Las FDI abatieron a un terrorista de Hezbollah en el sur de Líbano

Las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron el domingo a dos presuntos miembros de Hezbollah en la aldea de Yater, en el sur del Líbano, causando al menos una muerte y un herido, informaron fuentes oficiales libanesas.

El Centro de Operaciones del Ministerio de Salud Pública libanés confirmó que una persona falleció y otra resultó herida en “dos ataques enemigos israelíes contra un vehículo y una motocicleta en Yater, distrito de Bint Jbeil”.

Las Fuerzas de Defensa israelíes señalaron en un comunicado que eliminaron a un terrorista que intentaba reconstruir infraestructura militar para Hezbollah en la región. Según el ejército israelí, las acciones del objetivo constituían una violación de los acuerdos entre Israel y Líbano.

“Las FDI eliminaron a un terrorista que estaba trabajando para restaurar las infraestructuras militares de la organización terrorística Hezbollah en el sur del Líbano”, indicó el comunicado militar israelí, que agregó que sus fuerzas “continuarán actuando para eliminar cualquier amenaza al Estado de Israel”.

El ataque se produce en medio de negociaciones entre ambos países y mientras se cumple más de un año desde la entrada en vigor del alto el fuego entre Israel y Líbano a finales de noviembre de 2023.

Los bombardeos israelíes en territorio libanés han continuado de manera prácticamente diaria pese a la tregua vigente. El jueves pasado, Israel atacó complejos militares y estructuras que identificó como pertenecientes a Hezbollah en el sur del país, matando a dos personas e hiriendo a otras cinco.

La semana anterior, fuerzas de la División 91 del ejército israelí eliminaron a cuatro presuntos terroristas en el sur del Líbano, según informes militares.

Las Fuerzas Armadas israelíes anunciaron la semana pasada que han dado muerte a 380 supuestos miembros de Hezbollah en el Líbano desde el inicio de la tregua. En el mismo comunicado, Tel Aviv acusó al grupo terrorista chií de violar el acuerdo de alto el fuego en 1.900 ocasiones.

FOTO DE ARCHIVO: Vehículos militares
FOTO DE ARCHIVO: Vehículos militares israelíes maniobran a lo largo de la frontera entre Israel y Líbano, visto desde el norte de Israel. 24 de noviembre de 2025. REUTERS/Shir Torem

Sin embargo, Naciones Unidas denunció que al menos 127 civiles han muerto en los ataques israelíes tras un año de vigencia del cese al fuego.

Diálogo Israel-Líbano

El viernes, representantes de Israel y Líbano se reunieron en la localidad de Naqoura, en el sur del Líbano, para sostener un diálogo centrado en la seguridad en la frontera común, según informó la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

“La reunión es una continuación del diálogo sobre seguridad destinado a garantizar el desarme de Hezbollah por parte del Ejército libanés”, señaló el comunicado oficial, aunque no se informó de avances concretos en las conversaciones.

Las tensiones entre Israel y Hezbollah se mantienen elevadas más de un año después del alto el fuego, que puso fin a un conflicto que dejó miles de muertos y desplazados en ambos lados de la frontera. El grupo terrorista libanés, respaldado por Irán, mantiene una presencia significativa en el sur del Líbano, una región que ha sido escenario de enfrentamientos recurrentes con las fuerzas israelíes durante décadas.

Israel sostiene que sus operaciones en territorio libanés son necesarias para prevenir que Hezbollah reconstruya su capacidad militar cerca de la frontera, mientras que el gobierno libanés y organizaciones internacionales han expresado preocupación por las violaciones continuas del alto el fuego y el impacto sobre la población civil.

