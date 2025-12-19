Mundo

Zelensky celebró el préstamo de 90.000 millones de euros aprobado por la UE y afirmó que “se trata de un apoyo significativo”

“Es importante que los activos rusos sigan congelados y que Ucrania haya recibido una garantía de seguridad financiera para los próximos años”, afirmó el mandatario ucraniano por medio de un comunicado publicado en X

Zelensky celebró el préstamo de 90.000 millones de euros aprobado por la UE y afirmó que “se trata de un apoyo significativo” (EP)

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, celebró este viernes el préstamo de 90.000 millones de euros (105.000 millones de dólares) aprobado por la Unión Europea para financiar las necesidades presupuestarias de su país y sostuvo que la ayuda “refuerza verdaderamente” la resiliencia de Ucrania frente a la guerra con Rusia.

Se trata de un apoyo significativo que refuerza verdaderamente nuestra resiliencia”, escribió Zelenski en la red social X. “Es importante que los activos rusos sigan congelados y que Ucrania haya recibido una garantía de seguridad financiera para los próximos años”, agregó.

La decisión se adoptó tras más de un día de negociaciones en una cumbre en Bruselas, donde los Estados miembros acordaron conceder el préstamo para cubrir los déficits más urgentes de Kiev. Sin embargo, no se alcanzó un consenso sobre el uso de los activos rusos congelados en la UE como fuente directa de financiamiento.

El acuerdo aporta un respaldo financiero clave para Ucrania en un contexto de presiones internacionales para avanzar hacia un eventual fin del conflicto. El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, confirmó la medida en un mensaje publicado en X.

“Tenemos un acuerdo. Se aprobó la decisión de proporcionar 90.000 millones de euros (105.500 millones de dólares) de apoyo a Ucrania para 2026-27”, escribió. “Nos comprometimos y cumplimos”, añadió.

El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa (REUTERS)

Según las conclusiones de la cumbre, los líderes europeos resolvieron estructurar la asistencia mediante un préstamo respaldado por el presupuesto común del bloque, luego de intensas discusiones sobre las alternativas disponibles para asegurar los fondos en el corto plazo.

La urgencia del debate respondió a las estimaciones de la propia UE, que calculan que Ucrania necesita 135.000 millones de euros adicionales para sostener sus finanzas durante los próximos dos años, con riesgos de una crisis de liquidez a partir de abril.

Durante las negociaciones, la opción prioritaria contempló utilizar cerca de 200.000 millones de euros en activos del banco central ruso congelados dentro de la Unión Europea para respaldar un préstamo a Kiev. Esa alternativa perdió apoyo ante las exigencias de Bélgica, país que concentra la mayor parte de esos activos y reclamó garantías para compartir responsabilidades legales y financieras, consideradas excesivas por otros Estados miembros.

El canciller alemán, Friedrich Merz, respaldó de manera firme el uso de los activos rusos congelados. Tras el cierre del acuerdo, afirmó que la decisión final “envía una señal clara” al presidente ruso, Vladimir Putin, en apoyo a Ucrania.

El canciller alemán, Friedrich Merz (REUTERS)

Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, señaló que en las “próximas semanas” será necesario encontrar “la manera de que los europeos, con una buena organización, reanuden un diálogo completo con Rusia con total transparencia”.

Desde Kiev, la postura a favor de utilizar los activos rusos resultó explícita. Zelenski planteó el tema ante los líderes europeos al inicio de la cumbre del jueves y defendió esa vía como la más adecuada. “Los activos rusos deben utilizarse para defenderse de la agresión rusa y reconstruir lo destruido por los ataques rusos. Es moral. Es justo. Es legal”, afirmó.

Aunque la herramienta no formó parte de la decisión final, la aprobación del préstamo representó un alivio para Ucrania, que buscó una definición antes de fin de año. Zelenski sostuvo ante los líderes que asegurar una base financiera más sólida fortalecerá la posición de su país en eventuales conversaciones orientadas a poner fin a la guerra.

En paralelo, avanzaron los contactos diplomáticos con Estados Unidos. Zelenski anunció que delegaciones ucranianas y estadounidenses mantendrán conversaciones el viernes y sábado en territorio norteamericano, con el objetivo de profundizar el diálogo sobre el futuro del conflicto y las condiciones de seguridad.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con su homólogo de Ucrania, Volodimir Zelensky (AP Foto/Evan Vucci)

El mandatario ucraniano reclamó precisiones de Washington sobre las garantías que podría ofrecer para proteger a Ucrania frente a una nueva ofensiva rusa. “¿Qué hará Estados Unidos si Rusia vuelve a la agresión?”, preguntó. “¿Qué efecto tendrán estas garantías de seguridad? ¿Cómo funcionarán?”, añadió.

Desde la capital estadounidense, el presidente Donald Trump reiteró su postura y mantuvo la presión sobre Kiev para avanzar hacia un entendimiento. Trump afirmó que espera que Ucrania “actúe rápidamente” para alcanzar un acuerdo.

(Con información de AFP)

