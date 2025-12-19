Tras un día de negociaciones, la UE acordó un préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania sin usar los activos rusos congelados

De izquierda a derecha, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen (AP/Omar Havana, Archivo)

La Unión Europea acordó este viernes otorgar a Ucrania un préstamo de 90.000 millones de euros para cubrir sus déficits presupuestarios más urgentes, tras más de un día de negociaciones en una cumbre en Bruselas, aunque no logró consenso sobre el uso de activos rusos congelados para financiar la ayuda.

El acuerdo ofrece a Kiev un respaldo financiero clave en un contexto de presión internacional para avanzar hacia un eventual fin de la guerra con Rusia. El secretario general de la UE, Antonio Costa, confirmó la decisión a través de un mensaje en la red social X.

“Tenemos un acuerdo. Se aprobó la decisión de proporcionar 90.000 millones de euros (105.500 millones de dólares) de apoyo a Ucrania para 2026-27”, escribió. “Nos comprometimos y cumplimos”, sumó.

Según las conclusiones de la cumbre, los líderes europeos resolvieron estructurar el apoyo mediante un préstamo respaldado por el presupuesto común del bloque, después de intensas discusiones sobre las alternativas disponibles para asegurar los fondos en el corto plazo.

La urgencia del debate respondió a la evaluación de la propia UE, que estima que Ucrania necesita 135.000 millones de euros adicionales para sostener sus finanzas durante los próximos dos años, con una crisis de liquidez prevista a partir de abril.

El secretario general de la UE, Antonio Costa (REUTERS)

La opción prioritaria durante las negociaciones consistió en utilizar cerca de 200.000 millones de euros en activos del banco central ruso congelados dentro de la Unión Europea para generar un préstamo destinado a Kiev.

Sin embargo, esa alternativa perdió apoyo ante las exigencias planteadas por Bélgica, país que alberga la mayor parte de esos activos, que reclamó garantías para compartir responsabilidades legales y financieras consideradas excesivas por otros Estados miembros.

El canciller alemán, Friedrich Merz, respaldó de forma firme la utilización de los activos rusos congelados. Aun así, tras el cierre del acuerdo, sostuvo que la decisión final sobre el préstamo “envía una señal clara” al presidente ruso, Vladimir Putin, en respaldo a Ucrania.

El presidente francés, Emmanuel Macron, matizó que en las “próximas semanas” habrá que encontrar “la manera de que los europeos, con una buena organización, reanuden un diálogo completo con Rusia con total transparencia”.

Desde Kiev, la posición a favor del uso de los activos rusos resultó explícita. El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, planteó el tema ante los líderes europeos al inicio de la cumbre del jueves y defendió esa vía como la más adecuada. “Los activos rusos deben utilizarse para defenderse de la agresión rusa y reconstruir lo destruido por los ataques rusos. Es moral. Es justo. Es legal”, afirmó.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky (EP)

Aunque la decisión final no incluyó esa herramienta, la aprobación del préstamo representó un alivio para Ucrania, que buscó una definición antes de fin de año. Zelensky sostuvo ante los líderes que asegurar una base financiera más sólida fortalecería la posición de su país en eventuales conversaciones orientadas a poner fin al conflicto.

En paralelo al debate europeo, avanzaron los contactos diplomáticos con Estados Unidos. Zelensky anunció que delegaciones de Ucrania y de Estados Unidos mantendrán nuevas conversaciones el viernes y sábado en territorio estadounidense, con el objetivo de profundizar el diálogo sobre el futuro del conflicto y las condiciones de seguridad para su país.

El mandatario ucraniano señaló que espera precisiones de Washington sobre las garantías que podría ofrecer para proteger a Ucrania frente a una nueva ofensiva. “¿Qué hará Estados Unidos si Rusia vuelve a la agresión?”, preguntó. “¿Qué efecto tendrán estas garantías de seguridad? ¿Cómo funcionarán?”, añadió.

Desde Washington, el presidente estadounidense, Donald Trump, reiteró su postura y mantuvo la presión sobre Kiev para avanzar hacia un entendimiento. Trump afirmó nuevamente que espera que Ucrania “actúe rápidamente” para alcanzar un acuerdo.

(Con información de AFP)