Suecia sostiene que el periodista Dawit Isaak sigue vivo tras 24 años detenido sin juicio en Eritrea

El periodista sueco-eritreo fue arrestado en Asmara en septiembre de 2001 durante una purga del gobierno

La ministra sueca de Exteriores, María Malmer Stenergard, afirmó que el periodista Dawit Isaak sigue vivo, tras más de dos décadas detenido sin juicio en Eritrea.

Esta declaración se produjo durante la primera visita de un canciller sueco al país africano desde su independencia en 1993, hecho que representa un nuevo punto de partida en las gestiones diplomáticas entre ambos países.

Malmer Stenergard declaró: “No hemos recibido ninguna evidencia concreta de vida, pero nuestra evaluación basada en los contactos que hemos tenido y la información que hemos recibido es que todavía está vivo”.

La ministra de Exteriores de Suecia, María Malmer Stenergard, visitó Eritrea oficialmente por primera vez (Reuters)

Asimismo, durante su gira oficial, la funcionaria mantuvo diálogos directos con representantes del gobierno eritreo y exigió la liberación de Isaak, haciendo énfasis en la gravedad que representa una detención de más de 24 años sin proceso alguno. Subrayó: “Durante las conversaciones reiteré la importancia de que sea liberado y se reúna con sus seres queridos”.

En relación con su biografía, el periodista emigró a Suecia en 1987, donde obtuvo la nacionalidad tras refugiarse de la guerra de independencia. Regresó a Eritrea en 1993 y fue uno de los fundadores de Setit, el primer periódico independiente del país.

Por su parte, la detención de Isaak, se produjo en septiembre de 2001, momento en que fue arrestado en Asmara junto a periodistas, parlamentarios y altos funcionarios en el marco de una purga gubernamental tras la publicación de cartas en demanda de cambios democráticos.

Isaak permaneció desde entonces en aislamiento total, sin cargos formales, acceso a su familia ni representación legal.

Isaak cofundó Setit, el primer periódico independiente de Eritrea (Europa Press)

A pesar de los repetidos pedidos internacionales y el paso de los años, algunos medios puntualizan que el gobierno de Eritrea nunca proporcionó datos fidedignos sobre la ubicación ni el estado de salud del periodista. RSF registró versiones oficiales que hablan desde espionaje hasta evasión del servicio militar, pero ninguna de estas acusaciones tuvo un proceso judicial.

Además, circularon rumores persistentes acerca de una posible muerte en prisión tras 2011, aunque nunca fueron confirmados de manera oficial.

Por otro lado, en 2005, Isaak fue liberado de forma temporal, pero volvió a ser recluido días después, sin que se tuviera información sobre su paradero desde entonces. Organizaciones internacionales como la Fundación Edelstam han insistido en su liberación y la publicación de información concreta sobre su estado y derechos.

En este contexto, el caso de Dawit Isaak se ha transformado en símbolo mundial de la lucha por la libertad de prensa y los derechos humanos.

La hija de Isaak, Betlehem Isaak, recibió el Premio Edelstam en nombre de su padre, cuyo caso moviliza a organizaciones internacionales desde el primer día de su arresto. La fundación destacó el “coraje infatigable” de Isaak y reiteró que su desaparición pone en entredicho el respeto del gobierno eritreo a los derechos fundamentales.

Betlehem Isaak recibió el Premio Edelstam en nombre de su padre, Dawit Isaak (Reuters)

(Con información de Europa Press)