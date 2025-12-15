Mundo

Grace Beverley, la estudiante y emprendedora de Oxford, explicó cómo fue su crecimiento empresarial con marcas de bienestar

El caso de una joven británica que, tras iniciar su actividad en redes sociales durante su etapa universitaria, logró consolidar una compañía de bienestar. Entrevistada por The Times, destacó la presencia global y la forma en que lidera a más de 100 empleados

Grace Beverley convirtió un blog universitario en un grupo empresarial de bienestar valorado en 70 millones de libras esterlinas (Portada The Times)

Grace Beverley, una joven que inició su trayectoria como estudiante en la Universidad de Oxford, transformó su presencia en redes sociales en un grupo empresarial de bienestar valorado en GBP 70 millones (USD 93,1 millones).

Su historia, documentada por The Times, refleja el auge de las emprendedoras jóvenes que, a partir de experiencias personales y plataformas digitales, consolidaron marcas con alcance internacional. A los 28 años, dirige empresas que abarcan desde ropa deportiva hasta aplicaciones de entrenamiento, y se ha convertido en referente para una generación que valora la autenticidad y la innovación.

El éxito de Grace Beverley en Oxford comenzó con la venta de planes de entrenamiento y e-books de fitness y recetas saludables

Inicios y formación en Oxford

El recorrido empresarial de Beverley comenzó en 2016, cuando ingresó en St Peter’s College de la Universidad de Oxford para estudiar música como becaria coral. Originaria de Londres y criada en una familia que promovió la independencia desde temprana edad, ya había iniciado su incursión digital con la cuenta de Instagram GraceFitUK, donde compartía consejos de fitness y recetas saludables.

Según relató a The Times, mantener un blog en esa época no era bien visto entre sus compañeros, pero persistió en su objetivo de documentar su progreso físico y motivar a otros.

Durante su primer año en Oxford, una complicación con la financiación estudiantil la llevó a buscar alternativas para cubrir sus gastos. En vez de recurrir a sus padres, optó por crear y vender un plan de entrenamiento de ocho semanas, el Grace Fit Guide, que ofreció a GBP 35.

En cuestión de días, la iniciativa le generóUSD 18733 en ventas y, al finalizar la primera semana de enero, había acumulado GBP 80.000 de beneficio neto. “En pocas semanas había obtenido 80 000 libras de ganancias. No parecía real”, confesó Beverley en la entrevista con The Times.

La fundadora de Tala y Shreddy impulsa marcas de ropa deportiva y aplicaciones de entrenamiento con enfoque en sostenibilidad (Charlie Bibby/FT)

Primeros emprendimientos digitales

El éxito inicial motivó a Beverley a diversificar su oferta. Continuó vendiendo planes de entrenamiento y lanzó un e-book de recetas, Eat My Instagram, que comercializó en diferentes formatos y precios.

Además, incorporó productos como bandas de resistencia, que vendía junto a sus programas de ejercicio. Para su segundo año universitario, las ventas totales alcanzaron GBP 1 millón, y al graduarse ya había vendido 200.000 e-books y generaba cientos de miles de libras mensuales.

A pesar de estos logros, mantuvo un perfil discreto en Oxford, consciente de que tener un empleo paralelo no era habitual entre los estudiantes. Su enfoque fue pragmático: contrató a un contador desde el principio y se preocupó por cumplir con las obligaciones fiscales.

“Inmediatamente contraté a un contador. Recuerdo que sabía cuál era el umbral del IVA. Había visto un video en YouTube que decía algo así como: ´HMRC no se anda con tonterías’”, recordó en la conversación con The Times.

Tala, la marca de ropa deportiva de Beverley, destaca por su inclusión, precios accesibles y compromiso ambiental (Wikimedia Commons)

Expansión empresarial: Tala, Shreddy y más

En 2019, poco antes de finalizar sus estudios, lanzó Tala, una marca de ropa deportiva asequible que hoy cuenta con 88 empleados y tiendas en ubicaciones emblemáticas de Londres, como Carnaby Street y el centro comercial Westfield. Tala se destacó por ofrecer prendas como leggings y tops a precios competitivos, y por su enfoque en la sostenibilidad y la inclusión.

A la par, desarrolló Shreddy, una aplicación de entrenamiento con suscripción mensual de GBP 4,50, que también comercializa suplementos nutricionales. En 2022, amplió su portafolio con Productivity Method, una línea de planificadores personales que debutó con una lista de espera de 75.000 personas. Además, fundó la agencia de talentos Retrograde y conduce el pódcast Working Hard, donde entrevista a figuras destacadas del emprendimiento, como Emma Grede y Jo Malone.

El crecimiento de sus empresas fue vertiginoso. Tala llegó a facturar GBP 1 millón en una hora durante el lanzamiento de una chaqueta, y el grupo empresarial de Beverley emplea a más de 100 personas, en su mayoría de la generación Z. Sobre esto, aseguró: “Contar con la Generación Z en el lugar de trabajo es una gran ventaja. Ahora hay muchas oportunidades que les son propias”.

Grace Beverley lidera un equipo de más de 100 empleados, en su mayoría de la generación Z, y promueve el liderazgo femenino (Instagram @gracebeverley)

Visión y liderazgo femenino

La empresaria inglesa rechaza el término “influencer” por considerarlo cargado de connotaciones de género. “Creo que a la gente le gusta llamar ´influencer´ a cualquier mujer que tenga seguidores. Es un término con mucha carga. En cambio, cuando se trata de hombres, a las personas con muchos seguidores se les llama inversores o emprendedores”, explicó. Prefiere definirse como empresaria y se enfocó en invertir en startups lideradas por mujeres.

Su liderazgo se caracteriza por la transparencia y la toma de posición en temas sociales y políticos. Beverley ha manifestado abiertamente su inclinación política hacia la izquierda y su compromiso con causas como el derecho al aborto. “No creo en el derecho a ser apolítico... Si están sucediendo cosas que son moralmente cuestionables, debemos abordarlas”, sostuvo.

Desafíos personales y autenticidad

La exposición pública trajo consigo retos personales. Beverley compartió abiertamente su experiencia con el síndrome de ovario poliquístico y los cambios en su salud, así como episodios difíciles como la pérdida de un embarazo en 2023.

Decidió comunicarlo a sus seguidores para contribuir a romper el tabú en torno al tema y normalizar el duelo. “No me avergüenza haber perdido a mi bebé. Estoy desconsolada. Pero no me avergüenza”, expresó.

La empresaria también ha enfrentado situaciones de acoso en línea y ha tomado medidas para proteger su privacidad, como dejar de publicar sus rutinas diarias. A pesar de la presión y la visibilidad, mantiene su compromiso con la espontaneidad y la honestidad, valores que, según The Times, han fortalecido su conexión con una audiencia que valora la transparencia.

La empresaria compartió su experiencia con el síndrome de ovario poliquístico y la pérdida de un embarazo para romper tabúes sociales (Instagram @gracebeverley)

Impacto con proyección internacional

El modelo de negocio trascendió el ámbito digital y se consolidó como referente para jóvenes emprendedoras en el sector del bienestar. Su capacidad para combinar innovación, liderazgo femenino y una comunicación directa con su comunidad impulsó el crecimiento de sus marcas y abrió nuevas oportunidades para la generación Z en el mundo empresarial.

La historia de la emprendedora, demostró según The Times, que la combinación de visión estratégica, autenticidad y resiliencia puede transformar una iniciativa estudiantil en un grupo empresarial con impacto global.

