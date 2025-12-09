El canciller alemán rechazó que Estados Unidos tenga como misión “salvar” a la democracia europea

El canciller alemán Friedrich Merz llega a una reunión del gobierno en la cancillería en Berlín, Alemania el miércoles 3 de diciembre de 2025. (AP Foto/Markus Schreiber)

El canciller alemán Friedrich Merz declaró este martes que la nueva estrategia de seguridad nacional de la administración Trump subraya la necesidad de que Europa se vuelva “mucho más independiente” de Estados Unidos en términos de política de seguridad, y rechazó la noción de que la democracia europea necesite ser rescatada.

“No veo ninguna necesidad de que los estadounidenses quieran ahora salvar la democracia en Europa”, afirmó Merz durante una conferencia de prensa en Maguncia, en el oeste de Alemania. “Si fuera necesario salvarla, lo gestionaríamos solos”.

La estrategia estadounidense, publicada el viernes pasado, retrata a los aliados europeos como débiles y critica las políticas europeas de libertad de expresión y migración. El lunes, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, advirtió a Estados Unidos contra la interferencia en los asuntos de Europa y afirmó que solo los ciudadanos europeos pueden decidir qué partidos deben gobernarlos.

Merz, líder de la nación más poblada de la Unión Europea y su mayor economía, dijo que no le sorprendía el contenido de la estrategia, ya que era en gran medida coherente con un discurso que el vicepresidente estadounidense JD Vance pronunció ante los aliados europeos en Múnich en febrero.

J.D. Ven en la Conferencia de Seguridad de Múnich

Partes del documento son comprensibles, pero “algunas son inaceptables para nosotros desde el punto de vista europeo”, declaró Merz a los periodistas.

El canciller explicó que el nuevo documento estadounidense “confirma mi evaluación de que nosotros en Europa, y también en Alemania, debemos volvernos mucho más independientes de Estados Unidos en términos de política de seguridad. Esto no es una sorpresa, pero ahora se ha confirmado nuevamente. Ha quedado documentado”.

Merz señaló que el discurso de Vance a principios de este año “también desencadenó algo en mí, y se puede ver eso hoy en nuestro gasto de defensa”.

El gobierno de Merz, en el poder desde mayo, ha permitido un mayor gasto al flexibilizar las estrictas normas sobre endeudamiento, sumándose a un esfuerzo por reforzar el ejército alemán que ha estado en marcha desde que comenzó la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022.

Bajo presión del presidente estadounidense Donald Trump, los miembros de la OTAN, incluida Alemania, acordaron en junio un aumento masivo en el objetivo de gasto de defensa de la alianza.

“En mis conversaciones con los estadounidenses, digo: ‘América primero está bien’, pero ‘América sola’ no puede ser de su interés. Ustedes también necesitan socios en el mundo”, declaró Merz este martes. “Y uno de los socios puede ser Europa. Y si no pueden hacer nada con Europa, entonces al menos hagan de Alemania su socio”.

Las declaraciones de Merz se produjeron en Renania-Palatinado, un estado federado que alberga diez bases estadounidenses, entre ellas la base aérea de Ramstein.

En el documento sobre la estrategia de seguridad se asegura que Europa está amenazada por la baja tasa de nacimientos y por la falta de libertad de expresión, y se dice que Estados Unidos tiene que procurar cooperar con “partidos patrióticos”.

El martes, Trump intensificó su retórica contra Europa en una entrevista con Politico, describiéndola como “débil” y en “decadencia”, y afirmando que se está “destruyendo a sí misma” a través de la inmigración. El presidente estadounidense hizo referencias repetidas a lo que describió como problemas de Europa en términos enteramente raciales, señalando cambios en ciudades como París y Londres. “Europa será... en mi opinión... muchos de esos países ya no serán países viables”, declaró Trump, agregando que la política de inmigración europea es “un desastre”.