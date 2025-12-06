Rusia bombardeó Ucrania con más de 600 drones y 50 misiles: causó interrupciones en la calefacción y el suministro de agua

Rusia bombardeó Ucrania con más de 600 drones y 50 misiles

Una serie de ataques rusos con drones y misiles causó interrupciones en la calefacción, el suministro de agua y heridas a civiles en múltiples regiones de Ucrania durante la madrugada, según reportes de fuentes gubernamentales y militares ucranianas. Las acciones, que impactaron en al menos 29 puntos del país, han dejado severos daños sobre infraestructuras energéticas y de transporte.

Las autoridades de Ucrania detallaron que Rusia utilizó un total de 653 drones y 51 misiles de distintos tipos para atacar este sábado, un dato confirmado por la fuerza regional de Kiev. Más de 300 de estos drones correspondieron al modelo Shahed, de los cuales 585 fueron interceptados, según el comunicado matinal de la Fuerza Aérea de Ucrania.

La ofensiva no se limitó al uso de drones. Se confirmaron lanzamientos de misiles aerobalísticos Kh-47M2 de tipo Kinzhal, así como misiles de crucero Kh-101, Iskander-K y Kalibr, de los que 29 fueron derribados.

Además, utilizaron misiles balísticos Iskander-M y KN-23, interceptando al menos uno de estos proyectiles. En diversos lugares cayeron fragmentos de misiles y drones destruidos.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, declaró que “los principales objetivos de estos ataques, una vez más, fueron instalaciones energéticas. El objetivo de Rusia es infligir sufrimiento a millones de ucranianos”, dijo en un mensaje difundido a través de redes sociales.

Los ataques dirigidos alcanzaron estaciones de energía y zonas residenciales en regiones como Cherníguiv, Zaporiyia, Leópolis y Dnipropetrovsk.

Según Oleksiy Kuleba, ministro de Restauración y viceprimer ministro ucraniano, cerca de 9.500 clientes en la región de Odessa permanecen sin calefacción y 34.000 han perdido el acceso al agua potable como consecuencia directa de los bombardeos rusos.

Kuleba denunció que “Rusia sigue golpeando sistemáticamente ciudades, instalaciones energéticas y rutas logísticas”. Y añadió que las tareas de reparación ya están en marcha.

En el frente del transporte, un dron ruso incendió el edificio principal de la estación de tren de Fastiv, a 70 kilómetros al suroeste de Kiev. La compañía estatal Ukrzaliznytsia confirmó la interrupción del tráfico de trenes suburbanos debido a la magnitud de los daños. “No hubo víctimas, pero el tráfico de trenes suburbanos se ha visto interrumpido”, indicó la operadora estatal en un comunicado.

En la localidad de Novi Petrivtski, también en la región capitalina, ardieron un almacén y tres camiones.

El Servicio de Emergencias del Estado informó que al menos seis civiles resultaron heridos en distintos puntos del país, con tres víctimas en la región de Kiev y otras tres en Dnipropetrovsk.En

Cherníguiv, drones impactaron viviendas particulares y infraestructuras esenciales, provocando incendios en la zona. En la ciudad de Lutsk, cerca de la frontera con Polonia, un ataque de drones desató un incendio en un almacén de alimentos, según declaró el alcalde Ihor Polishchuk en Telegram.

A pesar de la magnitud del ataque y los esfuerzos de interceptación por parte de las defensas ucranianas, los daños sobre la infraestructura crítica se suman a una situación ya precaria en varios territorios del país.

Esta nueva ofensiva ocurrió mientras continuaban las conversaciones entre Ucrania y Estados Unidos sobre posibles caminos para poner fin al conflicto, iniciado hace casi cuatro años.

La Fuerza Aérea de Ucrania alertó a la población: "El ataque continúa, hay varios drones enemigos en el espacio aéreo. Sigan las reglas de seguridad“.