La presencia de químicos industriales en el agua en Francia genera preocupación entre los expertos

Las autoridades de Francia identificaron la presencia extendida de sustancias perfluoroalquiladas (PFAS) en el agua de la canilla, luego de analizar muestras de todo el país entre 2023 y 2025. El informe examinó unas 600 muestras de agua de grifo y otras tantas de agua sin tratar, recolectadas en puntos que representan alrededor del 20 % del suministro nacional. El hallazgo más relevante muestra que el ácido trifluoroacético (TFA), un tipo de PFAS, estuvo presente en el 92% de las muestras.

Las concentraciones encontradas en la mayoría de los casos se mantienen por debajo de los límites reglamentarios vigentes. El estudio abarcó tanto aguas destinadas al consumo como fuentes todavía no tratadas, e incluyó zonas con potencial riesgo de contaminación por PFAS.

De acuerdo con la Agencia Francesa para la Alimentación, aunque el registro de PFAS es elevado, solo una proporción pequeña de las muestras presentó valores superiores al límite europeo de 100 nanogramos por litro para la suma de los principales compuestos regulados.

Más de 35 compuestos en la lupa de los expertos

Según la Agencia francesa para la alimentación, el medioambiente y la seguridad y salud laboral (ANSES), los especialistas rastrearon 35 tipos de PFAS, de los cuales encontraron una veintena en el agua sin tratar y 19 en el agua del grifo.

Once coincidían con los contemplados en la directiva europea. Las sustancias más detectadas fueron el PFHxS (identificada en el 21,7 % de las muestras distribuidas), el PFOS (19,1 %) y el PFHxA (16,1 %).

En el caso del TFA, según detalló EFE, la concentración mostró variaciones relevantes entre las muestras, con una mediana registrada en 780 nanogramos por litro en agua de grifo.

Este compuesto puede originarse cuando otros químicos industriales, como los empleados en aires acondicionados o espráis, se descomponen en la atmósfera y posteriormente llegan a las fuentes de agua potable.

La directiva europea vigente exige desde enero el control de veinte sustancias prioritarias. Sin embargo, el TFA no figura en este listado, pese a que organismos científicos han advertido sobre sospechas de daños potenciales en el hígado y durante el embarazo.

En el comunicado difundido, y replicado por EFE, la Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria de la Alimentación, el Medio Ambiente y el Trabajo - ANSES) destacó que todavía se desconoce en gran medida la presencia total de PFAS en el agua para consumo humano, ya que solo una parte de estos compuestos recibe vigilancia permanente. Por esa razón, el nuevo estudio propone elaborar un inventario actualizado que sirva de base a futuras políticas.

El informe también señala que, por primera vez en Francia, los investigadores identificaron el ácido trifluorometanosulfónico (TFMSA) en el 13 % de las muestras, con una concentración media de 28,5 nanogramos por litro en agua distribuida.

Estos datos validan alertas emitidas por organizaciones civiles francesas, que han reclamado mayor atención sobre la persistencia de los denominados “químicos eternos”.

Las PFAS agrupan compuestos industriales y domésticos caracterizados por no degradarse fácilmente, lo que plantea riesgo de acumulación en el ambiente y en el cuerpo humano.

Las autoridades francesas aseguran que continuarán monitoreando la situación y revisarán los estándares ya existentes, especialmente cuando surjan nuevas evidencias científicas relacionadas con la toxicidad o la exposición crónica a estos compuestos.

La ANSES planea ampliar el alcance de la vigilancia y elaborar recomendaciones técnicas para los sistemas de agua potable.

El estudio abarca una proporción significativa del agua distribuida en Francia, pero la propia agencia advierte que quedan áreas y sustancias todavía sin analizar de forma sistemática. En el futuro, el recuento detallado de todos los compuestos PFAS contribuirá a perfeccionar los protocolos de observación y protección sanitaria.

Francia se suma así a otros países europeos que detectaron PFAS en el agua potable, y la evidencia disponible impulsa un debate abierto sobre la necesidad de actualizar las regulaciones para incluir una gama más amplia de estos químicos.

El resultado final busca proteger la salud pública frente a sustancias cuya persistencia ambiental ha generado preocupación a nivel internacional.

De acuerdo con la ANSES, las autoridades recomendarán revisar los límites de exposición cuando existan indicios de efectos sobre la salud o el ecosistema. La agencia evalúa las alternativas de tratamiento específicas para eliminar PFAS del ciclo del agua y mantener la calidad en el servicio de agua potable a nivel nacional.