Arrestaron al novio de la influencer hallada muerta en una valija: la polémica declaración de su abogada

Patrick M, que trabaja como guardia de seguridad, dio detalles del asesinato de Stefanie Pieper tras una discusión en su casa de la ciudad austriaca de Graz. Su abogada afirma que su cliente se encuentra “completamente destrozado”

Su ex novio Patrick M
Su ex novio Patrick M confesó haber estrangulado a Pieper tras una discusión en su apartamento de Graz (Stefanie Pieper/Facebook)

El novio de la influencer austriaca Stefanie Pieper fue arrestado tras confesar su responsabilidad en la muerte de la joven, cuyo cuerpo fue hallado dentro de una valija en un bosque de Eslovenia.

Patrick M, de 31 años e identificado como exnovio de Pieper, admitió en un escalofriante testimonio ante las autoridades haberla estrangulado tras una discusión en el departamento de la víctima en Graz, Austria.

De acuerdo con Kronen Zeitung, el acusado relató que, después del crimen, ocultó el cuerpo en una maleta y lo trasladó hasta un bosque en la vecina Eslovenia. La confesión se produjo el 30 de noviembre pasado tras su detención en la localidad eslovena de Šentilj, donde la policía lo localizó después de encontrar su vehículo incendiado cerca del casino Mond, en las afueras de la ciudad.

La abogada defensora Astrid Wagner, reconocida por su participación en casos de alto perfil, declaró ante el Tribunal Penal Regional de Graz el 1 de diciembre que su cliente se encuentra “completamente destrozado” y que no logra explicar el motivo del homicidio. Wagner añadió que Patrick M. “llora constantemente en su celda” y que el hecho ocurrió en el contexto de una discusión.

Hallazgo del cuerpo y circunstancias del crimen

El cuerpo de la influencer
El cuerpo de la influencer Stefanie Pieper fue hallado en una maleta en un bosque de Eslovenia luego de las declaraciones de su ex novio

El cuerpo de Stefanie Pieper fue hallado en una zona boscosa de Eslovenia, dentro de una valija, luego de que Patrick M. guiara a las autoridades hasta el lugar, según informó People. La búsqueda de la joven comenzó después de que no se presentara a una sesión fotográfica programada en Graz el 24 de noviembre. El fotógrafo, preocupado por su ausencia, acudió a su domicilio y fue recibido por Patrick M, quien permitió el acceso al departamento, donde se observaron rastros de sangre. Posteriormente, la policía encontró el teléfono móvil de Pieper en un arbusto cercano.

Vecinos del edificio reportaron haber escuchado “ruidos fuertes” provenientes del departamento de la víctima la noche anterior a su desaparición. Además, mensajes enviados por Pieper a una amiga a través de WhatsApp advertían sobre la presencia de “una figura oscura” en la escalera del edificio, poco después de regresar de un club nocturno, donde también se encontraba su pareja.

Stefanie Pieper, de 32 años, era una influencer y modelo austriaca. Su actividad en redes sociales y el modelaje la habían posicionado como una figura en ascenso en el ámbito digital y de la moda.

El arresto de Patrick M,
El arresto de Patrick M, exnovio de Stefanie Pieper, sacude a Austria tras la confesión del crimen

Patrick M trabajaba como guardia de seguridad a tiempo parcial y era conocido por su afición al póker, aunque sin éxito profesional, de acuerdo con Daily Mail. Reportes policiales y testimonios de vecinos indicaron que la relación entre Pieper y Patrick M estaba marcada por discusiones frecuentes, en parte debido a problemas de juego del acusado. Las autoridades señalaron que las disputas entre ambos eran habituales y que la situación se agravó en los días previos al crimen.

La polémica elección de la abogada Astrid Wagner

La abogada Astrid Wagner, famosa
La abogada Astrid Wagner, famosa por casos polémicos, asume la defensa de Patrick M en el caso Pieper (REUTERS/Leonhard Foeger)

La defensa de Patrick M. está a cargo de Astrid Wagner, abogada de 61 años que alcanzó notoriedad internacional por representar a Josef Fritzl, conocido como el “Monstruo de Amstetten” de secuestrado a su hija durante 24 años y haber tenido siete hijos con ella.

Wagner manifestó ante el tribunal que su cliente “amaba infinitamente” a Pieper y que el homicidio ocurrió “en el momento”, sin premeditación, según declaraciones recogidas por Daily Mail. La letrada ha insistido en el estado emocional de Patrick M. y en la necesidad de esclarecer las circunstancias exactas del suceso.

Las autoridades mantienen abierta la investigación mientras se esperan los resultados de la autopsia para esclarecer la causa exacta del fallecimiento de Pieper. Patrick M. permanece bajo custodia y enfrenta cargos que podrían derivar en cadena perpetua. El proceso judicial continuará en los próximos días, con la atención mediática centrada en el desarrollo del caso y las decisiones del tribunal.

