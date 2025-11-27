La desaparición de la influencer Stefanie Pieper de 31 años sacude a Austria

La desaparición de Stefanie Pieper, influencer de belleza de 31 años, genera conmoción en Austria y redes sociales (Stefanie Pieper/Facebook)

El caso de la desaparición de Stefanie Pieper ha conmocionado a la opinión pública en Austria y más allá de sus fronteras. La influencer de belleza y maquilladora profesional, de 31 años, fue vista por última vez la noche del domingo 23 de noviembre tras regresar de una fiesta en la ciudad de Graz, ubicada en el sureste del país. Pieper, quien gozaba de reconocimiento en redes sociales por su trabajo en el sector de la belleza, bajó de un taxi acompañada por un amigo al llegar a su departamento, según información proporcionada por la Policía Estatal de Estiria.

La alarma sobre su paradero surgió poco después, cuando familiares notaron que no acudió a una sesión de fotos programada y no respondía a llamados ni mensajes. Una situación que incrementó la preocupación fue el hallazgo de su perro solo en el departamento, además de que su teléfono móvil se encontraba apagado. Estas circunstancias motivaron a los familiares a reportar inmediatamente la desaparición ante las autoridades locales, iniciándose una investigación formal el lunes siguiente.

El caso cobró notoriedad rápidamente por el perfil público de Stefanie Pieper y la inquietud que generó entre seguidores y vecinos. Según el medio local Kurier, ella habría informado por WhatsApp a una amistad que había llegado bien a casa y que sacó a pasear a su mascota. En mensajes posteriores, manifestó sospechar la presencia de alguien extraño en la escalera, un dato relevante que, más tarde, sería corroborado por testigos del edificio.

Arresto del exnovio y sus familiares

El exnovio de Stefanie Pieper es arrestado en Eslovenia tras ser identificado como principal sospechoso de la desaparición

Las investigaciones policiales dieron un giro importante cuando surgió el nombre del exnovio de Pieper, también de 31 años, como sospechoso principal en la desaparición. Según reportes obtenidos por la prensa local, vecinos del edificio escucharon una discusión y vieron al exnovio en el lugar de los hechos poco después de que Pieper llegara a su domicilio. Esta información llevó a las autoridades a emitir una orden de arresto en su contra.

El caso se complicó aún más cuando se descubrió que el exnovio había viajado a Eslovenia en varias ocasiones en su propio auto. Las fuerzas de seguridad austríacas no lograban localizarlo, hasta que el lunes 24 de noviembre por la noche, la policía de Eslovenia reportó que un vehículo se había incendiado en el estacionamiento de un casino cerca de la frontera. Al registrar la zona, los agentes hallaron al hombre en las inmediaciones del automóvil en llamas y procedieron a detenerlo. Inmediatamente, las autoridades austriacas solicitaron su extradición para dar seguimiento a la investigación.

En las jornadas posteriores, la Policía Estatal de Estiria comunicó una nueva actualización relevante: dos familiares directos del exnovio también fueron arrestados dentro del territorio austríaco. Según el comunicado oficial, los detenidos permanecen bajo custodia policial y han sido sometidos a interrogatorios formales para esclarecer su posible participación en los hechos o en la alteración de la escena del caso.

Detalles sobre la investigación policial

Las autoridades de Austria y Eslovenia coordinan operativos de búsqueda y revisan el automóvil del exnovio sin hallar pistas concretas

La investigación sobre el paradero de Stefanie Pieper ha sido intensa y coordinada entre varios cuerpos policiales de Austria y Eslovenia. Desde que se reportó su desaparición, se desplegaron múltiples recursos para rastrear pistas. Las autoridades realizaron revisiones minuciosas, entre ellas la inspección forense del automóvil del exnovio, aunque esta diligencia no ofreció ningún indicio concreto acerca de la ubicación de Pieper.

Las operaciones de búsqueda se extendieron tanto en la zona de Graz como en territorio esloveno, resaltando la colaboración bilateral entre investigadores de ambos países en un esfuerzo conjunto. La policía confirmó que hasta el momento las búsquedas conducidas en Eslovenia no han dado resultados positivos, por lo que los operativos de rastreo continuarán en los días siguientes.

En cada etapa del proceso, la Oficina de Policía Criminal del Estado de Estiria ha emitido comunicados públicos para informar sobre el avance de la investigación. Las autoridades insisten en que mantienen abiertas todas las líneas de pesquisa y solicitan la colaboración ciudadana para obtener cualquier información que pueda arrojar luz sobre el caso.

Rumores y declaraciones oficiales sobre el caso

El caso ha acaparado la atención de la prensa local e internacional, con rumores y versiones contradictorias sobre el desenlace de la desaparición. Según los medios locales Oe24 y 20 Minuten, se han difundido supuestas noticias relacionadas con el hallazgo del cuerpo de la mujer en Eslovenia. Sin embargo, estas informaciones no han sido confirmadas por ninguna dependencia oficial.

Ante la proliferación de especulaciones, la Policía Estatal de Estiria ha reiterado mediante comunicados que Stefanie Pieper continúa en calidad de desaparecida y desmintió cualquier dato acerca de la localización confirmada de la influencer. “Circulan rumores en diversos medios de comunicación y plataformas en línea de que la mujer desaparecida ha sido encontrada en Eslovenia. La policía de Estiria no puede confirmarlo”, se lee en uno de los últimos reportes difundidos.

En ese mismo sentido, el medio PEOPLE indicó que ha intentado ponerse en contacto con las autoridades austriacas para obtener más comentarios oficiales, sin que hasta el momento se hayan recibido actualizaciones que esclarezcan el paradero de Pieper. La familia de la influencer, junto con seguidores e internautas, sigue expectante ante cualquier novedad que arroje luz sobre lo sucedido.