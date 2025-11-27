Mundo

La desaparición de la influencer Stefanie Pieper de 31 años sacude a Austria

La maquilladora y figura de redes sociales fue vista por última vez el pasado 23 de noviembre tras una fiesta en Graz, lo que generó una intensa búsqueda policial y la detención de su exnovio y dos familiares en medio de rumores y especulaciones

Guardar
La desaparición de Stefanie Pieper,
La desaparición de Stefanie Pieper, influencer de belleza de 31 años, genera conmoción en Austria y redes sociales (Stefanie Pieper/Facebook)

El caso de la desaparición de Stefanie Pieper ha conmocionado a la opinión pública en Austria y más allá de sus fronteras. La influencer de belleza y maquilladora profesional, de 31 años, fue vista por última vez la noche del domingo 23 de noviembre tras regresar de una fiesta en la ciudad de Graz, ubicada en el sureste del país. Pieper, quien gozaba de reconocimiento en redes sociales por su trabajo en el sector de la belleza, bajó de un taxi acompañada por un amigo al llegar a su departamento, según información proporcionada por la Policía Estatal de Estiria.

La alarma sobre su paradero surgió poco después, cuando familiares notaron que no acudió a una sesión de fotos programada y no respondía a llamados ni mensajes. Una situación que incrementó la preocupación fue el hallazgo de su perro solo en el departamento, además de que su teléfono móvil se encontraba apagado. Estas circunstancias motivaron a los familiares a reportar inmediatamente la desaparición ante las autoridades locales, iniciándose una investigación formal el lunes siguiente.

El caso cobró notoriedad rápidamente por el perfil público de Stefanie Pieper y la inquietud que generó entre seguidores y vecinos. Según el medio local Kurier, ella habría informado por WhatsApp a una amistad que había llegado bien a casa y que sacó a pasear a su mascota. En mensajes posteriores, manifestó sospechar la presencia de alguien extraño en la escalera, un dato relevante que, más tarde, sería corroborado por testigos del edificio.

Arresto del exnovio y sus familiares

El exnovio de Stefanie Pieper
El exnovio de Stefanie Pieper es arrestado en Eslovenia tras ser identificado como principal sospechoso de la desaparición

Las investigaciones policiales dieron un giro importante cuando surgió el nombre del exnovio de Pieper, también de 31 años, como sospechoso principal en la desaparición. Según reportes obtenidos por la prensa local, vecinos del edificio escucharon una discusión y vieron al exnovio en el lugar de los hechos poco después de que Pieper llegara a su domicilio. Esta información llevó a las autoridades a emitir una orden de arresto en su contra.

El caso se complicó aún más cuando se descubrió que el exnovio había viajado a Eslovenia en varias ocasiones en su propio auto. Las fuerzas de seguridad austríacas no lograban localizarlo, hasta que el lunes 24 de noviembre por la noche, la policía de Eslovenia reportó que un vehículo se había incendiado en el estacionamiento de un casino cerca de la frontera. Al registrar la zona, los agentes hallaron al hombre en las inmediaciones del automóvil en llamas y procedieron a detenerlo. Inmediatamente, las autoridades austriacas solicitaron su extradición para dar seguimiento a la investigación.

En las jornadas posteriores, la Policía Estatal de Estiria comunicó una nueva actualización relevante: dos familiares directos del exnovio también fueron arrestados dentro del territorio austríaco. Según el comunicado oficial, los detenidos permanecen bajo custodia policial y han sido sometidos a interrogatorios formales para esclarecer su posible participación en los hechos o en la alteración de la escena del caso.

Detalles sobre la investigación policial

Las autoridades de Austria y
Las autoridades de Austria y Eslovenia coordinan operativos de búsqueda y revisan el automóvil del exnovio sin hallar pistas concretas

La investigación sobre el paradero de Stefanie Pieper ha sido intensa y coordinada entre varios cuerpos policiales de Austria y Eslovenia. Desde que se reportó su desaparición, se desplegaron múltiples recursos para rastrear pistas. Las autoridades realizaron revisiones minuciosas, entre ellas la inspección forense del automóvil del exnovio, aunque esta diligencia no ofreció ningún indicio concreto acerca de la ubicación de Pieper.

Las operaciones de búsqueda se extendieron tanto en la zona de Graz como en territorio esloveno, resaltando la colaboración bilateral entre investigadores de ambos países en un esfuerzo conjunto. La policía confirmó que hasta el momento las búsquedas conducidas en Eslovenia no han dado resultados positivos, por lo que los operativos de rastreo continuarán en los días siguientes.

En cada etapa del proceso, la Oficina de Policía Criminal del Estado de Estiria ha emitido comunicados públicos para informar sobre el avance de la investigación. Las autoridades insisten en que mantienen abiertas todas las líneas de pesquisa y solicitan la colaboración ciudadana para obtener cualquier información que pueda arrojar luz sobre el caso.

Rumores y declaraciones oficiales sobre el caso

El caso ha acaparado la atención de la prensa local e internacional, con rumores y versiones contradictorias sobre el desenlace de la desaparición. Según los medios locales Oe24 y 20 Minuten, se han difundido supuestas noticias relacionadas con el hallazgo del cuerpo de la mujer en Eslovenia. Sin embargo, estas informaciones no han sido confirmadas por ninguna dependencia oficial.

Ante la proliferación de especulaciones, la Policía Estatal de Estiria ha reiterado mediante comunicados que Stefanie Pieper continúa en calidad de desaparecida y desmintió cualquier dato acerca de la localización confirmada de la influencer. “Circulan rumores en diversos medios de comunicación y plataformas en línea de que la mujer desaparecida ha sido encontrada en Eslovenia. La policía de Estiria no puede confirmarlo”, se lee en uno de los últimos reportes difundidos.

En ese mismo sentido, el medio PEOPLE indicó que ha intentado ponerse en contacto con las autoridades austriacas para obtener más comentarios oficiales, sin que hasta el momento se hayan recibido actualizaciones que esclarezcan el paradero de Pieper. La familia de la influencer, junto con seguidores e internautas, sigue expectante ante cualquier novedad que arroje luz sobre lo sucedido.

Temas Relacionados

Stefanie PieperInfluencerRedes socialesEntretenimientoAustriaNewsroom BUE

Últimas Noticias

Los mercados europeos se estabilizan mientras crecen expectativas de recorte de tasas de la Fed en diciembre

Las bolsas mostraron falta de dirección el jueves con Wall Street cerrado por el Día de Acción de Gracias. El Bitcoin volvió a subir por encima de los 90.000 dólares

Los mercados europeos se estabilizan

Putin quiere imponer dos exigencias: “Debe haber elecciones en Ucrania y si no retira sus tropas, les expulsaremos por la fuerza”

El líder del Kremlin reveló en público detalles de sus pretensiones para detener la invasión. Dijo que Rusia no tiene intenciones de atacar a Europa y habló sobre cómo se aplicarían los 28 puntos de la propuesta de Trump

Putin quiere imponer dos exigencias:

El misterio detrás de las nueve embarcaciones de tronco prehistóricas halladas en Inglaterra

Un extraordinario hallazgo arqueológico en suelo británico permite reconstruir aspectos poco conocidos sobre técnicas de navegación y actividades cotidianas desarrolladas por comunidades de la Edad de Bronce en Europa occidental

El misterio detrás de las

Sube a 75 la cifra de muertos en Hong Kong: nuevas imágenes muestran la velocidad con la que se propagó el incendio

La Policía afirmó que la causa podría haber sido la negligencia de una empesa constructora que utilizó materiales inseguros

Sube a 75 la cifra

Una tripulación ruso-estadounidense despegó hacia la Estación Espacial Internacional

Una nave Soyuz transportó al astronauta de la NASA Chris Williams y dos cosmonautas rusos coincidiendo con el 25 aniversario del inicio de la presencia humana permanente en el puesto orbital

Una tripulación ruso-estadounidense despegó hacia
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cómo limpiar el cristal de

Cómo limpiar el cristal de la puerta del horno, según los expertos

“Salió por té y le dieron almuerzo”, este es el curioso momento que trabajador de Cartagena compartió con una iguana

Cómo cocinar mermelada de tocino casera, un snack ideal para incluir en tu cena navideña

Cómo obtener Becas del Bienestar de 2 mil pesos para la Educación Superior en Edomex

Cómo se pagan las vacaciones según la Ley de Contrato de Trabajo

INFOBAE AMÉRICA
Nani Roma (Ford): "Saldremos al

Nani Roma (Ford): "Saldremos al Dakar 2026 muy bien preparados"

España es más 'madridista' que blaugrana y el Betis es el 'plan B' Los blancos ganan con

Los ministros de Defensa de la UE debatirán el lunes la ayuda militar a largo plazo a Ucrania

Los vídeos manipulados pueden seguir publicados en Facebook con una etiqueta de 'alto riesgo'

Extraditado a Alemania el ucraniano sospechoso del sabotaje al Nord Stream detenido en Italia

ENTRETENIMIENTO

Billie Eilish estrenará un documental

Billie Eilish estrenará un documental de su último tour dirigido por James Cameron

Colman Domingo compartió su filosofía actoral: “Voy a buscar la humanidad en el villano”

Netflix colapsó con el estreno de “Stranger Things 5″, su serie insignia

Jonathan Bailey y la preparación a contrarreloj para interpretar a Fiyero en Wicked For Good: “Me exprimí hasta el final”

Millie Bobby Brown dice que valora su amistad con David Harbour “más que nada” tras el informe de bullying en el set