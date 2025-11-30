Hallaron sin vida a la influencer austríaca Stefanie Pieper en Eslovenia tras la confesión de su exnovio

El cuerpo de Stefanie Pieper, influencer austríaca de 31 años, fue hallado en un bosque de Eslovenia tras la presunta confesión de su exnovio, quien condujo a las autoridades hasta el lugar donde ocultó el cadáver, según reportó Kronen Zeitung. El caso ha generado un fuerte impacto tanto en el entorno digital como en el mundo del modelaje, donde la mujer era una figura reconocida.

De acuerdo con la información publicada por Kronen Zeitung, la desaparición de Pieper se produjo el domingo, cuando fue vista por última vez en una fiesta. Su ausencia en una sesión de fotos programada para el día siguiente alertó a amigos y colegas, quienes notificaron a las autoridades.

La investigación avanzó rápidamente cuando la policía localizó al principal sospechoso cerca de su vehículo en llamas. El lunes, los agentes procedieron a su arresto y, tras ser detenido, el hombre habría admitido haber estrangulado a la joven, guiando a los investigadores hasta el sitio donde abandonó el cuerpo en el bosque esloveno.

En el desarrollo de la investigación, las autoridades también detuvieron al hermano y al padrastro del presunto autor, quienes estarían implicados en el caso, según detalló Kronen Zeitung. Los registros fronterizos citados por el medio revelaron que el acusado realizó varios desplazamientos entre Austria y Eslovenia en los días previos al hallazgo del cuerpo.

Posteriormente, el sospechoso del crimen fue extraditado desde Eslovenia a Austria para enfrentar los cargos correspondientes.

En ese sentido, las autoridades austríacas informaron que el acusado permanece bajo custodia preventiva mientras se analizan las pruebas reunidas durante los primeros días de la investigación, entre ellas peritajes forenses y el contenido de dispositivos electrónicos.

La fiscalía evalúa la imputación por homicidio agravado, aunque no se descartan nuevas calificaciones legales a medida que avance el proceso. En paralelo, la policía continúa investigando el grado de participación de los familiares detenidos y no descarta nuevas imputaciones vinculadas al encubrimiento del crimen.

Lo cierto es que el fallecimiento de Pieper ha provocado una ola de reacciones en redes sociales y en el sector del modelaje, donde su trabajo y presencia digital eran ampliamente reconocidos. La noticia, difundida por Kronen Zeitung, ha dejado una huella entre quienes seguían su trayectoria y compartían su entorno profesional.