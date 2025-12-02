Estados Unidos y Brasil acordaron reforzar la cooperación contra el crimen organizado internacional

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, conversan durante su encuentro al margen de la 47ª cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en Kuala Lumpur, Malasia, el 26 de octubre de 2025. (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvieron este martes una conversación telefónica en la que acordaron intensificar la cooperación bilateral en la lucha contra el crimen organizado. Según informó la presidencia brasileña, la llamada, que se extendió durante 40 minutos, giró también en torno a temas comerciales, como la eliminación de aranceles estadounidenses sobre productos brasileños.

Durante el diálogo, Lula destacó las operaciones policiales estadounidenses que han logrado identificar ramas de organizaciones criminales con actividades fuera del país. Washington lleva adelante una ofensiva en el Caribe contra embarcaciones sospechadas de estar vinculadas al tráfico de drogas, una estrategia que también refuerza la presión internacional sobre la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. Según análisis de imágenes satelitales verificados por The New York Times, buques de guerra estadounidenses han realizado maniobras en áreas próximas a la costa venezolana, apartadas de las principales rutas del narcotráfico.

En este contexto, el mandatario de Brasil subrayó la urgencia de reforzar la colaboración con Estados Unidos para combatir el crimen organizado internacional y detalló las acciones del gobierno federal para debilitar financieramente a estas organizaciones. Trump, por su parte, manifestó “plena disposición a colaborar con Brasil” y aseguró su apoyo a las iniciativas conjuntas para enfrentar a estas organizaciones, según el comunicado del Palacio de Planalto.

El Gobierno de Estados Unidos ha estado atacando embarcaciones en aguas del Caribe por su vinculación con el narcotráfico.

En el aspecto comercial, Lula solicitó la derogación de los aranceles sobre productos brasileños. El presidente calificó como positiva la reciente decisión de Estados Unidos de eliminar un arancel adicional del 40% sobre carne, café y frutas de origen brasileño, pero advirtió que aún existen otros productos gravados pendientes de negociación. La presidencia de Brasil remarcó que el país sudamericano busca avanzar rápidamente en estas discusiones bilaterales.

Además de los aranceles generales de entre 10% y 15% que Trump aplicó a casi todos los países, en el caso de Brasil había sumado un recargo del 40% sobre gran parte de sus exportaciones, en represalia por la condena a veintisiete años de prisión por golpismo contra el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro.

Brasil mantenía virtualmente congeladas sus relaciones con Estados Unidos desde el regreso de Trump al poder en enero pasado. Ese escenario comenzó a modificarse tras la última Asamblea General de la ONU, donde el mandatario estadounidense tuvo un breve encuentro con Lula. Ambos coincidieron en que se generó “una química” personal, algo que volvió a quedar en evidencia durante la reunión que mantuvieron en Malasia.

Desde entonces, equipos de los dos gobiernos negocian una posible revisión de los aranceles impuestos a Brasil, un país que, según datos oficiales, ha mantenido durante los últimos quince años una relación comercial deficitaria con Estados Unidos. En este contexto, ambos presidentes acordaron este martes retomar el diálogo en el futuro para monitorear el avance de las iniciativas de cooperación en materia de seguridad y comercio.

