Volodimir Zelensky consideró que es “factible” lograr un acuerdo “en los próximos días” para poner fin a la guerra en Ucrania

Zelensky expresó su confianza en alcanzar un acuerdo de paz en los próximos días (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, afirmó este sábado que considera “factible” alcanzar un acuerdo de paz para poner fin a la guerra en Ucrania “en los próximos días”, en el marco de negociaciones activas con Estados Unidos y tras una serie de ataques rusos de gran magnitud contra la infraestructura ucraniana.

El jefe de Estado destacó el enfoque constructivo de la parte estadounidense y la posibilidad de concretar pronto los pasos necesarios para lograr “un fin digno” al conflicto. Subrayó, además, que la delegación negociadora ucraniana ya se encuentra en Estados Unidos para continuar el diálogo sobre la base de los puntos discutidos previamente en Ginebra.

La delegación ucraniana, encabezada por el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Rustem Umerov, viajó a Florida para mantener conversaciones con altos funcionarios estadounidenses, entre ellos el secretario de Estado Marco Rubio, el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner.

Marco Rubio, Steve Witkoff y Jared Kushner también estarán presentes en las conversaciones de paz con Ucrania de este domingo en Florida (REUTERS/Emma Farge)

El objetivo de las reuniones que se desarrollarán el domingo es “definir con rapidez y rigor los pasos necesarios para poner fin a la guerra”, en el marco de un plan de paz impulsado por el presidente Donald Trump.

Más temprano este sábado, Zelensky expresó su expectativa por el informe que presentará la delegación tras las reuniones previstas para el domingo y reiteró el compromiso de Ucrania con una “paz digna”.

El contexto de estas negociaciones está marcado por una nueva ola de ataques rusos a gran escala contra territorio ucraniano. Durante la madrugada de hoy se registró un ataque con cerca de 36 misiles y casi 600 drones, provocando la muerte de tres personas y decenas de heridos en Kiev y sus alrededores. El Ministerio de Energía de Ucrania informó que más de 500.000 usuarios en la capital, más de 100.000 en la región de Kiev y cerca de 8.000 en la región de Kharkov quedaron sin electricidad como consecuencia de los ataques, que también afectaron infraestructuras energéticas en Sumi, Poltava y Chernígov.

Zelensky lamentó las víctimas y los daños, pero destacó la capacidad de respuesta de las fuerzas ucranianas, que lograron interceptar una parte significativa de los misiles y drones. El presidente insistió en que reforzar la defensa antiaérea es la máxima prioridad y solicitó la colaboración de los aliados internacionales, señalando que “ningún país puede enfrentarse a esto solo”. Además, hizo un llamado a los socios europeos para que tomen una decisión sobre el uso de los activos rusos congelados en Europa si Moscú no detiene sus ataques.

El ministro de Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, denunció que mientras la comunidad internacional discute propuestas de paz, Rusia mantiene una estrategia de destrucción. “Mientras todos hablan de puntos de planes de paz, Rusia continúa con su ‘plan de guerra’ de dos puntos: matar y destruir”, escribió Sibiga en X. Asimismo, criticó la reciente visita del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, a Moscú y acusó a Vladimir Putin de buscar prolongar el conflicto a cualquier coste.

Sibiga sostuvo que la comunidad internacional dispone de los medios necesarios para hacer insostenible la continuación de la guerra para Rusia.

El gobierno ucraniano reiteró su demanda de apoyo adicional a sus aliados, incluyendo el refuerzo de la defensa antiaérea, la imposición de nuevas sanciones contra Rusia y la adopción de una decisión rápida sobre el uso de los activos rusos congelados: “Pedimos apoyo adicional para la defensa de Ucrania y su resiliencia, medidas adicionales sancionadoras contra Rusia, y una decisión rápida para usar los activos rusos congelados”.

En este escenario de intensas negociaciones y presión militar, la determinación de Ucrania y la coordinación con sus aliados se perfilan como elementos clave para avanzar hacia una solución pacífica y aumentar la presión sobre Moscú.