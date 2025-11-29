Mundo

Volodimir Zelensky consideró que es “factible” lograr un acuerdo “en los próximos días” para poner fin a la guerra en Ucrania

De cara a las conversaciones que mantendrán este domingo en Florida las delegaciones de Kiev y Washington, el presidente ucraniano sostuvo que “los estadounidenses están mostrando un enfoque constructivo” para conseguir “un fin digno” al conflicto con Rusia

Guardar
Zelensky expresó su confianza en
Zelensky expresó su confianza en alcanzar un acuerdo de paz en los próximos días (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, afirmó este sábado que considera “factible” alcanzar un acuerdo de paz para poner fin a la guerra en Ucrania “en los próximos días”, en el marco de negociaciones activas con Estados Unidos y tras una serie de ataques rusos de gran magnitud contra la infraestructura ucraniana.

El jefe de Estado destacó el enfoque constructivo de la parte estadounidense y la posibilidad de concretar pronto los pasos necesarios para lograr “un fin digno” al conflicto. Subrayó, además, que la delegación negociadora ucraniana ya se encuentra en Estados Unidos para continuar el diálogo sobre la base de los puntos discutidos previamente en Ginebra.

La delegación ucraniana, encabezada por el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Rustem Umerov, viajó a Florida para mantener conversaciones con altos funcionarios estadounidenses, entre ellos el secretario de Estado Marco Rubio, el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner.

Marco Rubio, Steve Witkoff y
Marco Rubio, Steve Witkoff y Jared Kushner también estarán presentes en las conversaciones de paz con Ucrania de este domingo en Florida (REUTERS/Emma Farge)

El objetivo de las reuniones que se desarrollarán el domingo es “definir con rapidez y rigor los pasos necesarios para poner fin a la guerra”, en el marco de un plan de paz impulsado por el presidente Donald Trump.

Más temprano este sábado, Zelensky expresó su expectativa por el informe que presentará la delegación tras las reuniones previstas para el domingo y reiteró el compromiso de Ucrania con una “paz digna”.

El contexto de estas negociaciones está marcado por una nueva ola de ataques rusos a gran escala contra territorio ucraniano. Durante la madrugada de hoy se registró un ataque con cerca de 36 misiles y casi 600 drones, provocando la muerte de tres personas y decenas de heridos en Kiev y sus alrededores. El Ministerio de Energía de Ucrania informó que más de 500.000 usuarios en la capital, más de 100.000 en la región de Kiev y cerca de 8.000 en la región de Kharkov quedaron sin electricidad como consecuencia de los ataques, que también afectaron infraestructuras energéticas en Sumi, Poltava y Chernígov.

Zelensky lamentó las víctimas y los daños, pero destacó la capacidad de respuesta de las fuerzas ucranianas, que lograron interceptar una parte significativa de los misiles y drones. El presidente insistió en que reforzar la defensa antiaérea es la máxima prioridad y solicitó la colaboración de los aliados internacionales, señalando que “ningún país puede enfrentarse a esto solo”. Además, hizo un llamado a los socios europeos para que tomen una decisión sobre el uso de los activos rusos congelados en Europa si Moscú no detiene sus ataques.

El ministro de Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, denunció que mientras la comunidad internacional discute propuestas de paz, Rusia mantiene una estrategia de destrucción. “Mientras todos hablan de puntos de planes de paz, Rusia continúa con su ‘plan de guerra’ de dos puntos: matar y destruir”, escribió Sibiga en X. Asimismo, criticó la reciente visita del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, a Moscú y acusó a Vladimir Putin de buscar prolongar el conflicto a cualquier coste.

Sibiga sostuvo que la comunidad internacional dispone de los medios necesarios para hacer insostenible la continuación de la guerra para Rusia.

El gobierno ucraniano reiteró su demanda de apoyo adicional a sus aliados, incluyendo el refuerzo de la defensa antiaérea, la imposición de nuevas sanciones contra Rusia y la adopción de una decisión rápida sobre el uso de los activos rusos congelados: “Pedimos apoyo adicional para la defensa de Ucrania y su resiliencia, medidas adicionales sancionadoras contra Rusia, y una decisión rápida para usar los activos rusos congelados”.

En este escenario de intensas negociaciones y presión militar, la determinación de Ucrania y la coordinación con sus aliados se perfilan como elementos clave para avanzar hacia una solución pacífica y aumentar la presión sobre Moscú.

Temas Relacionados

Guerra en UcraniaVolodimir ZelenskiAcuerdo de pazAtaques rusosEstados UnidosDefensa antiaéreaVladimir PutinÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

El principal partido opositor de Turquía ratificó el liderazgo de Özgür Özel y reforzó su unidad ante la presión judicial

El funcionario fue reelecto para permanecer al frente del CHP, en medio de la creciente persecución del gobierno de Recep Tayyip Erdogan

El principal partido opositor de

El papa León XIV condenó “el uso de la religión para justificar la guerra” y rechazó “cualquier forma de fanatismo” durante su visita a Turquía

El pontífice repudió la violencia en todas sus expresiones durante una misa celebrada en Estambul

El papa León XIV condenó

Una de las terminales petroleras más grandes de Rusia suspendió sus operaciones tras un ataque con drones marítimos

El oleoducto CPC, que comienza en Kazajistán, es una importante vía para el petróleo kazajo y uno de los más grandes del mundo en volumen

Una de las terminales petroleras

Emmanuel Macron recibirá el lunes a Volodimir Zelensky en París: hablarán de “las condiciones para una paz justa y duradera” en Ucrania

El presidente de Francia se reunirá con su par ucraniano luego del encuentro que tendrán este domingo los negociadores de Kiev con funcionarios de Estados Unidos

Emmanuel Macron recibirá el lunes

Cómo la dieta romana anticipó ideas actuales sobre salud y bienestar

El sistema antiguo vinculaba la mesa con la personalidad y el entorno, en una perspectiva que resuena en la comprensión moderna de la vida

Cómo la dieta romana anticipó
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Familia de colombiana hallada muerta

Familia de colombiana hallada muerta en un río de Nueva York, EE. UU., busca repatriar su cuerpo a través de ‘crowdfunding’

Este es el regalo que Violeta Bergonzi aún conserva de su exrelación y la razón por la que lo tiene entre sus pertenencias

Persecución y tiroteo en Mar del Plata: robaron un auto, intentaron escapar de la policía y atropellaron a dos hombres que cargaban garrafas

Senamhi emite alerta por intenso frío nocturno en Lima y 15 regiones desde este domingo 30 de noviembre

Ministerio TIC hará taller gratuito para fortalecer emprendimientos: esta es la fecha de inscripción

INFOBAE AMÉRICA
Previa del España - Islas

Previa del España - Islas Feroe

Madrid acogerá el próximo jueves la cumbre bilateral con Marruecos

La UE insta a evitar "toda acción violenta" tras el golpe de Estado en Guinea Bissau

Suspenden provisionalmente al general y al agente de la DNI señalados por vínculos con las disidencias

Hansi Flick: "A veces Dani Olmo quiere dar el segundo paso antes que el primero"

ENTRETENIMIENTO

“Zootopia 2″ supera los USD

“Zootopia 2″ supera los USD 97 millones en tres días y se afianza como uno de los estrenos más fuertes de Acción de Gracias

Murió Tom Stoppard, célebre dramaturgo británico y ganador del Oscar

“Le Freak”, el hit de Chic que nació entre una puerta cerrada y un brindis improvisado

Justin y Hailey Bieber celebraron el Día de Acción de Gracias en familia

“Stranger Things”: ¿Hawkins existe en la vida real? Estos son los lugares donde se grabó la serie