Vladimir Putin recibió a Víktor Orbán y aceptó la propuesta para que Hungría sea la sede de las negociaciones con Ucrania

El presidente ruso se reunió con su par húngaro en el Kremlin. Aseguró que la idea original de que Budapest acoja el diálogo de paz partió de Donald Trump en octubre, aunque esa iniciativa no se concretó

El mandatario húngaro, Viktor Orban; junto a su par ruso, Vladimir Putin (EFE/EPA/ALEXANDER NEMENOV)

El presidente ruso, Vladimir Putin, aceptó este viernes la propuesta que le hizo en el Kremlin el primer ministro húngaro, Víktor Orbán, de acoger en Budapest las negociaciones de paz para Ucrania.

Si durante nuestras negociaciones se llega a utilizar la plataforma de Budapest, yo también estaré encantado. Y le quiero dar las gracias por su disposición a ayudar”, dijo Putin al comienzo de la reunión en el Palacio del Kremlin.

Putin destacó que ya le pareció bien cuando en octubre pasado el presidente de EEUU, Donald Trump, ofreció la capital húngara como sede para la cumbre ruso-estadounidense, lo que sentó muy mal en la Unión Europea (UE), aunque la reunión fue cancelada posteriormente.

“Fue una propuesta de Donald. Dijo: ‘Nosotros tenemos una buena relación con Hungría, tú y Víktor tenías buena relación, yo también. Por supuesto, nosotros aceptamos con placer’”, comentó.

Orbán aseguró que la reunión de hoy en el Kremlin -la decimocuarta, según sus cálculos- le permite “confirmar, señor presidente, que Hungría está dispuesta a ofrecerse como sede para tales negociaciones y está dispuesta a contribuir al exitoso desenlace de este proceso”.

Vladimir Putin aceptó la propuesta de Víktor Orbán de que Budapest acoja negociaciones de paz para Ucrania (EFE/EPA/VLADIMIR GERDO/SPUTNIK)

“Hungría está interesada en la paz y sinceramente esperamos que la iniciativa de paz desvelada recientemente conduzca al fin y al cabo a esa paz”, afirmó Orbán, quien resaltó que la política exterior de su país hacia Rusia es consecuente y no admite presiones externas.

En respuesta, Putin destacó la “postura equilibrada” del líder húngaro respecto a Ucrania, que difiere de la de la mayoría de miembros de la UE, ya que se opone a apoyar financieramente a Kiev y sancionar a Moscú, al tiempo que da por descontada la victoria del ejército ruso en la guerra.

En la reunión participaron los ministros de Exteriores de ambos países, el ruso Serguéi Lavrov y el húngaro Péter Szijjártó, y el viceprimer ministro ruso, Alexandr Nóvak, coordinador de la política energética de este país, que suministra a Budapest petróleo y gas a precios por debajo del mercado.

