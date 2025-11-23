El balance de la COP30 en Brasil: avances limitados y ausencia de un plan contra los combustibles fósiles

André Corrêa do Lago, presidente de la COP30, regresa a una sesión plenaria durante la Cumbre Climática de la ONU en Belém, Brasil. (AP Photo/Andre Penner)

Tras dos semanas de negociaciones, las conversaciones sobre el clima de las Naciones Unidas de este año concluyeron el sábado con un acuerdo que algunos criticaron por considerarlo débil y otros calificaron de avance.

El acuerdo alcanzado en la conferencia COP30 promete más dinero para ayudar a los países a adaptarse al cambio climático, pero carece de planes explícitos para abandonar los combustibles fósiles como el petróleo, el carbón y el gas, que calientan el planeta.

La conferencia no hizo todo lo que los científicos consideraban necesario para el mundo. No fue tan significativa como exigían los activistas y los pueblos indígenas. Pocos países consiguieron todo lo que querían. E incluso se produjo un incendio en la sede.

Pero esa decepción se mezcla con algunos logros y con la esperanza de que los países avancen más el año que viene.

Esto es lo que hay que saber sobre el resultado.

Los líderes intentaron concretar medidas específicas para combatir el cambio climático

Irene Vélez Torres, ministra de Medio Ambiente de Colombia, interviene durante una sesión de la COP30 donde representantes de varios países debatieron la transición energética para abandonar los combustibles fósiles, en Belém, Brasil. AP Photo/Fernando Llano

Los líderes llevan una década trabajando en cómo combatir los efectos del cambio climático, como los fenómenos meteorológicos extremos y el aumento del nivel del mar. Para ello, cada país tenía la tarea de redactar sus propios planes nacionales sobre el clima y luego se reunieron de nuevo este mes para ver si eran suficientes.

La mayoría no obtuvo una buena calificación y algunos ni siquiera los presentaron.

Brasil, anfitrión de la conferencia sobre el clima conocida como COP30, intentó que cooperaran en las cuestiones más difíciles, como las restricciones comerciales relacionadas con el clima, la financiación de soluciones climáticas, los planes nacionales de lucha contra el cambio climático y una mayor transparencia en la medición de los avances de esos planes.

Más de 80 países intentaron introducir una guía detallada para eliminar gradualmente los combustibles fósiles en las próximas décadas. Había otras tareas pendientes sobre temas como la deforestación, el género y la agricultura.

Los países llegaron a lo que los críticos calificaron de un compromiso débil

Asistentes descansan junto a una imagen de una rana durante las negociaciones en la Cumbre Climática COP30 de la ONU en Belém, Brasil. AP Photo/Fernando Llano

Las naciones acordaron triplicar la cantidad de dinero prometida para ayudar a los países vulnerables a adaptarse al cambio climático. Pero tardarán cinco años más en hacerlo. Algunos países insulares vulnerables se mostraron satisfechos con el apoyo financiero.

Sin embargo, el documento final no incluía una hoja de ruta para abandonar los combustibles fósiles, lo que enfureció a muchos.

Tras alcanzar el acuerdo, el presidente de la COP, André Corrêa do Lago, afirmó que Brasil daría un paso más y redactaría su propia hoja de ruta. No todos los países se sumaron a esta iniciativa, pero los que lo hicieron se reunirán el año que viene para hablar específicamente sobre la eliminación gradual de los combustibles fósiles. No tendrá el mismo peso que algo acordado en la conferencia.

El paquete también incluía acuerdos menores sobre redes energéticas y biocombustibles.

Las reacciones fueron desde la alegría hasta la ira

“Teniendo en cuenta lo que esperábamos, estamos contentos con el resultado”, afirmó Ilana Seid, presidenta de la Alianza de Pequeños Estados Insulares.

Sin embargo, otros se sintieron desanimados. Durante la última reunión de la conferencia se produjeron acalorados intercambios, ya que los países se criticaron mutuamente por el plan sobre los combustibles fósiles.

“Seré brutalmente honesto: la COP y el sistema de las Naciones Unidas no están trabajando para ustedes. Nunca han funcionado realmente para ustedes. Y hoy en día, les están fallando a una escala histórica”, afirmó Juan Carlos Monterrey Gómez, negociador de Panamá.

Jiwoh Abdulai, ministro de Medio Ambiente y Cambio Climático de Sierra Leona, dijo: “La COP30 no ha cumplido todo lo que África pedía, pero ha supuesto un avance”. Añadió: “Esto es un mínimo, no un máximo”.

El resultado real de las negociaciones climáticas de este año se juzgará por “la rapidez con la que estas palabras se conviertan en proyectos reales que protejan vidas y medios de subsistencia”, afirmó.

Negociaciones con el telón de fondo de la selva amazónica

Los participantes experimentaron el calor y la humedad extremos del Amazonas, así como las fuertes lluvias que inundaron las aceras. Los organizadores que eligieron Belém, en el límite de la selva tropical, como ciudad anfitriona, pretendían que los países experimentaran de primera mano lo que está en juego con el cambio climático y tomaran medidas audaces para detenerlo.

Sin embargo, después, los críticos afirmaron que el acuerdo demuestra lo difícil que es encontrar una cooperación global en cuestiones que afectan a todos, sobre todo a las personas en situación de pobreza, los pueblos indígenas, las mujeres y los niños de todo el mundo.

“Al comienzo de esta COP, había un alto nivel de ambición. Empezamos con fuerza, pero terminamos con un suspiro de decepción”, dijo el ex negociador filipino Jasper Inventor, ahora en Greenpeace Internacional.

Pueblos indígenas, sociedad civil y juventud

Activistas indígenas participan en una protesta durante la Cumbre Climática COP30 de la ONU en Belém, Brasil. AP Photo/Andre Penner

Uno de los apodos de las negociaciones sobre el clima en Brasil fue la “COP de los pueblos indígenas”. Sin embargo, algunos miembros de esos grupos dijeron que tuvieron que luchar para ser escuchados.

Manifestantes de grupos indígenas interrumpieron dos veces la conferencia para exigir un mayor peso en la mesa de negociaciones. Aunque los derechos de los pueblos indígenas no figuraban oficialmente en el orden del día, Taily Terena, una mujer indígena de la nación terena de Brasil, afirmó que, hasta el momento, está satisfecha con el texto porque, por primera vez, incluye un párrafo en el que se mencionan los derechos indígenas.

Apoyó a los países que se pronunciaron sobre cuestiones de procedimiento porque así es como funciona el multilateralismo. “Es un poco caótico, pero desde nuestra perspectiva, es bueno que algunos países tengan una reacción”, afirmó.