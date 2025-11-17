El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la resolución impulsada por Estados Unidos que establece una fuerza internacional en Gaza

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la resolución impulsada por EEUU que establece una fuerza internacional de estabilización en Gaza

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó este lunes una resolución propuesta por Estados Unidos para la Franja de Gaza. El documento, sustentado en un plan de 20 puntos impulsado por la administración de Donald Trump, establece la creación de una Fuerza Internacional de Seguridad con mandato hasta diciembre de 2027.

La iniciativa fue respaldada por 13 de los miembros del Consejo, mientras que China y Rusia se abstuvieron en la votación.

El texto dispone que la nueva fuerza internacional se encargue de la protección fronteriza entre Gaza, Israel y Egipto, así como de la seguridad de la población civil y los corredores humanitarios.

Además, la resolución prevé la capacitación de una nueva fuerza policial palestina que comenzará a operar en el enclave bajo supervisión internacional.

Noticia en desarrollo...