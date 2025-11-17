Mundo

El bloque aliado a Irán lidera las elecciones en Irak pero la formación del gobierno podría extenderse durante meses

Las negociaciones incluyen a partidos chiitas, sunitas y kurdos, y definirán los principales cargos del Estado mientras persiste la influencia de milicias armadas

El bloque aliado a Irán lidera las elecciones en Irak, pero la formación del gobierno podría extenderse durante meses (REUTERS/Ahmed Saad)

El bloque liderado por el primer ministro de Irak, Mohammed Shia al-Sudani, obtuvo la mayor cantidad de escaños en las recientes elecciones parlamentarias, según los resultados oficiales publicados este lunes.

La formación de Sudani alcanzó 46 asientos en el Parlamento, que cuenta con 329 miembros. Sin embargo, el proceso para constituir el próximo gobierno se perfila complejo y podría extenderse durante meses por la necesidad de construir una coalición mayoritaria en un escenario político fracturado.

La Comisión Electoral anunció también los demás resultados principales: el Taqaddum Party, con base en las regiones suroccidental y septentrional de mayoría sunita, obtuvo 27 asientos, mientras que el State of Law Coalition del ex primer ministro Nouri al-Maliki sumó 29.

El Partido Democrático del Kurdistán (KDP) resultó con 26, confirmando la fragmentación del Legislativo y la tradicional dispersión del voto iraquí. La participación se ubicó en 56,11%, según cifras oficiales.

Las conversaciones entre partidos chiitas, sunitas y kurdos suelen prolongarse tras cada elección en Irak, debido a la exigencia de consenso en torno a los principales cargos: la tradición política dicta que el primer ministro sea chiita, el presidente kurdo y el presidente del Parlamento sunita. Esta regla no escrita obliga a negociaciones cruzadas y pactos entre las múltiples alianzas que forman el mosaico parlamentario.

Banderas iraníes en Bagdad, Irak (REUTERS/Ahmed Saad/Archivo)

Tras conocerse los resultados, la alianza chiita Framework de Coordinación, cercana al régimen de Teherán, anunció la conformación del bloque parlamentario mayoritario y su intención de nominar al futuro jefe de gobierno.

El Framework ha concretado la formación del bloque de mayoría en la cámara, que agrupa a todas sus entidades”, comunicó el grupo tras una reunión de sus líderes, en la que participó al-Sudani.

El bloque incluye, además de la lista del actual primer ministro, a movimientos como la organización Badr, liderada por Hadi al-Ameri (21 escaños), y Asaib Ahl al-Haq, designada como terrorista por Estados Unidos, que creció a 27 escaños en el nuevo ciclo legislativo.

Pese al liderazgo nominal de Sudani en la votación, no está confirmado formalmente si buscará continuar en el cargo de primer ministro o si el Framework impulsará otra figura para encabezar el Ejecutivo.

Dos fuentes del bloque chiita aseguraron que las negociaciones actuales incluyen la definición concertada de los principales cargos del Estado en un solo “paquete”, para evitar rupturas ante una correlación de fuerzas incierta.

El próximo gobierno enfrenta desafíos complejos. Una prioridad será gestionar la influencia de Estados Unidos e Irán en el terreno iraquí y negociar la presencia militar y bases que mantienen ambos países en distintas regiones.

Tras conocerse los resultados, la alianza chiita Framework de Coordinación, cercana al régimen de Teherán, anunció la conformación del bloque parlamentario mayoritario y su intención de nominar al futuro jefe de gobierno

A ello se suma la presión internacional, especialmente de Washington, para desmantelar las milicias pro-Irán que han acumulado poder e independencia del aparato estatal. El gobierno deberá articular posiciones con estos grupos armados, cuya lealtad muchas veces responde a intereses fuera de la autoridad central.

Las redes de milicias chiitas, algunas de las cuales tienen representación directa en el Parlamento, aumentaron su presencia en la nueva legislatura. El caso de Asaib Ahl al-Haq, que pasó de 15 a 27 escaños, subraya el peso que conservarán estos actores en la toma de decisiones y en la estabilidad interna, en un contexto de descontento social y crisis económica.

El bloque kurdo, liderado por el KDP, jugará un papel clave como árbitro en la formación de mayorías y la negociación de carteras ministeriales y otras posiciones administrativas. El próximo Parlamento se reunirá en enero para avanzar en las designaciones. Las negociaciones incluirán el reparto de portafolios clave, así como la definición de políticas sobre seguridad y reparto de ingresos petroleros.

Mientras tanto, la ciudadanía observa el proceso con escepticismo, especialmente entre los jóvenes que ven las elecciones como un mecanismo para redistribuir el poder y la riqueza existente, más que como una vía real de cambio estructural.

La participación en las elecciones de Irak se ubicó en 56,11%, según cifras oficiales

Sudani defendió su proyecto como uno capaz de “hacer de Irak un éxito tras años de inestabilidad”, e insistió en haber tomado medidas para distanciarse de los partidos tradicionales que lo condujeron hasta el poder.

(Con información de AFP y Reuters)

