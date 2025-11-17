Mundo

Australia rechazó la propuesta de Turquía para copresidir la COP31 y profundizó el estancamiento diplomático

El proceso para definir la sede de la 31ª Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático exige un consenso entre los países, por lo que la disputa entre Canberra y Ankara bloquea la decisión

Guardar
El primer ministro australiano, Anthony
El primer ministro australiano, Anthony Albanese (REUTERS/Hollie Adams)

Australia rechazó este lunes la oferta de Turquía para copresidir la COP31, mientras ambas candidaturas compiten por quedarse con la sede de la cumbre climática del próximo año y desvían la atención de las negociaciones que continúan esta semana en Brasil. La falta de acuerdo entre Canberra y Ankara amenaza con complicar el tramo final de la COP30 en Belém, en un contexto en el que Brasil busca mostrar que la diplomacia climática todavía funciona.

El proceso para definir la sede de la 31ª Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático (COP31) exige un consenso entre los países, por lo que la disputa entre Australia y Turquía bloquea la decisión. Si ninguno de los dos gobiernos retira su postulación y tampoco acuerdan una fórmula compartida, ambos quedarían fuera. Este escenario sería inédito y daría lugar a que la organización trasladara la sede por defecto a Alemania.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, descartó con firmeza la posibilidad de copresidir la cumbre con Turquía. “Eso no es una opción, y las personas saben que no es una opción, por eso se descartó”, señaló durante una intervención el lunes. Sus declaraciones profundizaron la tensión dentro del proceso, que ya arrastra presiones de países que buscan evitar un desenlace incierto en Belém.

El fin de semana, una fuente diplomática turca afirmó a AFP que Ankara “continúa promoviendo un modelo de copresidencia”, aunque manifestó que Turquía estaba dispuesta a asumir la organización sola si no se alcanzaba un consenso. La postura turca intenta mantener abierta la posibilidad de una salida negociada, pero también deja claro que el país no retirará su candidatura sin opciones.

El presidente de Turquía, Tayyip
El presidente de Turquía, Tayyip Erdogan, estrecha la mano del primer ministro de Australia, Anthony Albanese en el marco de la cumbre de líderes del G20 en Indonesia (REUTERS)

Australia impulsa su propuesta para organizar la COP31 en Adelaida, junto con sus vecinos de las Islas del Pacífico, con el objetivo de destacar la situación de una región fuertemente golpeada por los impactos del cambio climático. Los líderes insulares han expresado durante años que las cumbres climáticas suelen marginar sus demandas o brindar respuestas limitadas ante la crisis que enfrentan.

El gobierno australiano también ha remarcado la vulnerabilidad del país frente al calentamiento global, debido a la amplitud y fragilidad de sus ecosistemas. Sin embargo, una eventual organización de la COP31 colocaría bajo la lupa el historial climático de Australia, que es el segundo mayor exportador mundial de carbón. El país mantuvo durante largo tiempo una economía basada en los combustibles fósiles y encaró sus “guerras climáticas”, un prolongado conflicto político interno que frenó varios intentos de avanzar en políticas de reducción de emisiones.

En caso de que Australia obtuviera finalmente la sede, sería la primera vez que la región del Pacífico organiza una cumbre anual de la ONU sobre cambio climático. La candidatura busca mostrar un compromiso renovado con los países insulares y darles un espacio central en el debate internacional.

Decenas de miles de australianos
Decenas de miles de australianos se manifestaron el viernes por el clima en Sídney, reclamando el combate del calentamiento global y la reducción del uso de combustibles fósiles (AFP/ARCHIVO)

Por su parte, Turquía plantea que la COP31 incorpore un enfoque internacional orientado a las regiones más vulnerables, incluyendo posibles sesiones especiales sobre los desafíos del Pacífico. La fuente diplomática turca destacó este punto como un elemento distintivo de la oferta del país.

Brasil designó a un representante para intentar acercar posiciones entre Australia y Turquía en los días previos a la conclusión de la COP30, programada para el 21 de noviembre. Hasta ahora, diplomáticos consultados indican que no existe ningún avance en las tratativas para alcanzar un acuerdo antes del cierre del encuentro en Belém.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

AustraliaTurquíaAnthony AlbaneseCOP31Cumbre sobre Cambio ClimáticoÚltimas noticias América

Últimas Noticias

La Universidad de Teherán canceló su participación en un festival de diseño después de que se viralizaran videos de mujeres sin velo

La institución se desmarcó de la Semana del Diseño después de que grupos conservadores acusaran al evento de convertir el campus en un espacio “inapropiado”

La Universidad de Teherán canceló

Israel avanza en la destrucción de túneles de Hamas en medio del alto el fuego en Gaza

El ministro de Defensa afirmó que el Ejército los rellena con hormigón líquido mientras las autoridades gazatíes denuncian demoliciones diarias de edificios residenciales

Israel avanza en la destrucción

El Consejo de Seguridad de la ONU votará el proyecto de Estados Unidos sobre el despliegue de una fuerza internacional en Gaza

La versión más reciente del texto autoriza la creación de una Fuerza Internacional de Estabilización (ISF) que cooperaría con Israel, Egipto y una policía palestina recientemente entrenada para asegurar zonas fronterizas y avanzar en la desmilitarización del enclave

El Consejo de Seguridad de

Zelensky viaja a París para avanzar en un acuerdo clave que permita reforzar la defensa aérea de Ucrania frente a los ataques rusos

La visita del mandatario Ucraniano forma parte de una gira breve por Europa occidental que incluyó un pacto energético con Grecia el domingo y una escala prevista en España el martes

Zelensky viaja a París para

La ONU celebró el avance en las negociaciones de paz entre el Congo y el grupo rebelde M23

La reciente firma en Doha entre el Gobierno congoleño y el Movimiento 23 de Marzo abre una nueva etapa en la búsqueda de estabilidad y en la protección de la población

La ONU celebró el avance
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Justicia frena el desahucio

La Justicia frena el desahucio de una mujer promovido por su suegra al considerar que el alquiler sigue vigente

Precio del aceite de oliva en España 2025: últimas variaciones y tendencias del mercado

Designaron a los representantes de la Autoridad Nacional de la Competencia, un organismo clave del Ministerio de Economía

Hallaron a un hombre muerto dentro de su auto en un barrio privado de Neuquén: qué reveló la investigación

Temblor hoy en México: noticias de la actividad sísmica 17 de noviembre

INFOBAE AMÉRICA
La Universidad de Teherán canceló

La Universidad de Teherán canceló su participación en un festival de diseño después de que se viralizaran videos de mujeres sin velo

China insta a sus ciudadanos a no visitar Japón tras las "erróneas" declaraciones de su primera ministra

El Supremo de Brasil mantiene la sentencia contra Bolsonaro por intento de golpe de Estado

Israel avanza en la destrucción de túneles de Hamas en medio del alto el fuego en Gaza

El Consejo de Seguridad de la ONU votará el proyecto de Estados Unidos sobre el despliegue de una fuerza internacional en Gaza

ENTRETENIMIENTO

Justin Bieber reveló que sufrió

Justin Bieber reveló que sufrió una dolorosa lesión tras caer de un monopatín eléctrico

Bella Hadid compartió más detalles sobre su “ansiedad médica” en medio de su lucha contra la enfermedad de Lyme

El secreto que ayudó a Eddie Murphy a evitar las drogas y otros peligros de Hollywood en los años 80

Ray J contrademanda a Kim Kardashian y Kris Jenner por violar un supuesto acuerdo extrajudicial de 6 millones de dólares

La ex esposa de Justin Trudeau rompió el silencio sobre su relación con Katy Perry