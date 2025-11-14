Mundo

Estados Unidos advirtió de “consecuencias graves” para Gaza si el Consejo de Seguridad de la ONU no respalda el plan de Trump

Washington impulsa una resolución que propone crear un gobierno transicional presidido por el mandatario estadounidense y una Fuerza Internacional de Estabilización en el enclave

Guardar
El Consejo de Seguridad de
El Consejo de Seguridad de la ONU - crédito ONU

Estados Unidos pidió este jueves al Consejo de Seguridad de la ONU que cierre filas y respalde su proyecto de resolución destinado a apuntalar el plan de paz del presidente Donald Trump para Gaza. Washington advirtió que cualquier maniobra para frenar o dividir al Consejo podría repercutir directamente sobre la población palestina.

En una declaración enviada a la prensa, la misión estadounidense alertó de “consecuencias graves, tangibles y evitables” para los habitantes del enclave si continúan, en plena negociación, los intentos de sembrar disenso entre los miembros del órgano.

El borrador que impulsa Estados Unidos busca dar continuidad al alto el fuego alcanzado en la guerra que Israel y Hamas mantienen desde hace dos años. Desde la semana pasada, diplomáticos norteamericanos iniciaron rondas de discusión internas en el Consejo para introducir un texto que respalde el plan del presidente Trump y defina un marco político y de seguridad para la fase posterior.

Washington considera que el momento es crítico: la tregua se sostiene con fragilidad y los canales de ayuda humanitaria funcionan bajo enorme presión.

Según la tercera versión del borrador consultada por AFP, el texto “da la bienvenida” a la creación del Board of Peace, un órgano de gobierno transicional para Gaza que, en teoría, presidiría el propio Trump hasta finales de 2027. El documento propone que ese ente supervise la gestión administrativa del territorio durante la reconstrucción y coordine la transición hacia un nuevo esquema político local.

FOTO DE ARCHIVO: Palestinos de
FOTO DE ARCHIVO: Palestinos de clanes empuñan pistolas y armas cuerpo a cuerpo para asegurar camiones de ayuda en Beit Lahia, en el norte de la Franja de Gaza, 25 de junio de 2025 (REUTERS/Dawoud Abu Alkas/File Photo)

Una de las propuestas centrales de la resolución es autorizar a los Estados miembros a conformar una Fuerza Internacional de Estabilización (ISF, por sus siglas en inglés). Este contingente cooperaría con Israel, Egipto y una policía palestina reformada y entrenada nuevamente.

Su misión sería asegurar los puntos fronterizos, apoyar la desmilitarización de la Franja y proteger los corredores humanitarios. El borrador también prevé que la ISF participe en la retirada permanente de armas en manos de grupos armados no estatales.

La naturaleza de esta fuerza —su tamaño, composición, reglas de enfrentamiento y financiación— sigue siendo uno de los puntos que genera más interrogantes entre los miembros del Consejo.

En la ONU existen numerosos precedentes de misiones con mandatos complejos en zonas de conflicto, pero el rol previsto en Gaza plantearía un nivel de coordinación inédito con actores regionales y con fuerzas locales palestinas cuya estructura futura aún no está clara.

A diferencia de versiones previas, el borrador incorpora por primera vez una referencia a un posible Estado palestino. El texto señala que, una vez implementadas las reformas exigidas a la Autoridad Palestina y cuando avance la reconstrucción de Gaza, podrían darse “las condiciones para un camino creíble hacia la autodeterminación y la estatalidad palestinas”.

Palestinos se reúnen para recibir
Palestinos se reúnen para recibir alimentos de una cocina de caridad en medio de un alto el fuego entre Israel y Hamás, en Khan Younis, en el sur de la Franja de Gaza. 5 de noviembre de 2025 (REUTERS/Haseeb Alwazeer)

La inclusión de este párrafo responde a las presiones de varios miembros del Consejo —incluidos países europeos— que han insistido en que cualquier plan para Gaza debe articular un horizonte político verificable.

El documento también prevé que Estados Unidos facilite un diálogo entre Israel y los palestinos con el objetivo de acordar “un horizonte político para una convivencia pacífica y próspera”.

El secretario de Estado, Marco Rubio, se mostró optimista el miércoles respecto a la posibilidad de que la resolución sea adoptada. Señaló que las conversaciones con los miembros del Consejo avanzan de manera positiva y que las delegaciones trabajan ya sobre ajustes técnicos del texto. Sin embargo, varias misiones expresaron que persisten reservas significativas.

Entre las objeciones mencionadas por diplomáticos figuran la ausencia de mecanismos de supervisión directa por parte del Consejo de Seguridad, la indefinición del papel de la Autoridad Palestina en el futuro gobierno de Gaza y la falta de claridad sobre el mandato operativo de la ISF.

Soldados israelíes en Gaza
Soldados israelíes en Gaza

Las negociaciones en Nueva York se desarrollan, además, en un contexto de fuerte presión humanitaria. Según informes recientes de organizaciones como la ONU y la Cruz Roja, Gaza sigue afrontando niveles extremos de devastación tras dos años de guerra, con infraestructuras básicas colapsadas y una población desplazada masivamente.

El desafío para el Consejo es convertir un borrador políticamente divisivo en un acuerdo viable capaz de sostener el frágil alto el fuego y abrir un camino político sostenido, algo que el sistema multilateral no ha logrado desde hace décadas.

El destino del texto dependerá de si Washington consigue incorporar las garantías que exigen algunos miembros permanentes y no permanentes del Consejo. La negociación continúa, marcada por la urgencia y por la presión de un escenario regional que sigue siendo volátil.

Temas Relacionados

GazaIsraelPalestinaMedio OrienteGuerra en GazaGuerra en Medio Oriente

Últimas Noticias

El Parlamento Europeo señaló a Rusia, China, Irán y otros seis regímenes como responsables del 80% de la represión transnacional

El informe detalló que estos países recurren a “asesinatos selectivos, secuestros, y violencia” para proteger sus intereses más allá de sus fronteras

El Parlamento Europeo señaló a

Suiza y Estados Unidos avanzan en las negociaciones comerciales

La industria del país suizo considera urgente la resolución debido al impacto en sectores clave como relojería, maquinaria y alimentación

Suiza y Estados Unidos avanzan

Bitcoin cayó por debajo de los USD 100.000 y confirma un giro bajista en los mercados cripto

La principal criptomoneda se desplomó más de 3% y profundizó una pérdida de capitalización de USD 450.000 millones desde octubre, presionada por la aversión al riesgo global y la retirada de inversores institucionales. Analistas advierten que el mercado ingresó en un “régimen bajista pleno” y que los USD 93.000 asoman como el próximo nivel crítico

Bitcoin cayó por debajo de

Donald Trump indultó a Joe Lewis, el multimillonario británico condenado por uso de información privilegiada en Estados Unidos

La medida presidencial no anula las multas económicas impuestas a él y a su firma Broad Bay Limited, que superan los USD 50 millones

Donald Trump indultó a Joe

El histórico reloj de oro detenido a la hora final del Titanic será subastado y se esperan cifras récord

La exclusiva pieza, que perteneció a Isidor Straus, y una carta que escribió su esposa en la embarcación, junto a recuerdos históricos nunca antes exhibidos, serán protagonistas de una puja que, según diversas estimaciones, podría superar el millón y medio de dólares

El histórico reloj de oro
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Ataque armado en Barranquilla dejó

Ataque armado en Barranquilla dejó tres personas muertas y dos heridas: se trataría de un ajuste de cuentas entre Los Pepes y Los Costeños

“No tenemos facultades”: Adán Augusto López niega petición de Noroña para excluir al PAN

Metro CDMX y Metrobús hoy 13 de noviembre: retrasos en el servicio de la Línea 7

Petro estalló contra el exalcalde de Nueva York por defender el despliegue de portaviones estadounidense en el Caribe

Congreso de la CDMX celebrará el Día del Pulque, ¿cuándo será?

INFOBAE AMÉRICA
Luis Rubiales: "No pido perdón

Luis Rubiales: "No pido perdón a Jenni Hermoso a día de hoy"

El presidente de Costa Rica comparece ante el Congreso por acusaciones de intervenir en las elecciones de 2026

Persecución en Cuba: la dictadura acusó a un medio digital independiente de “tráfico de divisas” y “evasión fiscal”

El Parlamento Europeo señaló a Rusia, China, Irán y otros seis regímenes como responsables del 80% de la represión transnacional

Cerca de 25 muertos en la operación militar contra las disidencias de 'Iván Mordisco' en Colombia

ENTRETENIMIENTO

De Moon Knight, a Star

De Moon Knight, a Star Wars y Frankenstein: Oscar Isaac desafía géneros y pone condiciones a los grandes estudios de Hollywood

A casi 5 años de su muerte, Chadwick Boseman será homenajeado con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

Latin Grammy 2025 EN VIVO: Nico Cotton recibió el último premio del pre-show

Un curioso hábito casi deja afuera a Ben Affleck de un papel decisivo en su ascenso en Hollywood

Kim Kardashian y Niecy Nash-Betts hablaron con Infobae sobre su nueva serie Todo Vale: “Queremos que las mujeres sientan que pueden lograrlo todo”