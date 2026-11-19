Los fanáticos aztecas podrán tener la oportunidad de estar con sus jugaores favoritos de los 49ers. (AP Foto/Tony Gutierrez)

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La fiebre de la NFL se apodera una vez más de la capital mexicana. Como parte de la intensa agenda de actividades promocionales previas al esperado regreso de la liga a territorio nacional, los San Francisco 49ers han preparado una convivencia especial para acercar a la afición mexicana —conocida mundialmente como los Faithful— con figuras emblemáticas de la franquicia.

Este jueves 19 de noviembre, la organización californiana llevará a cabo un Meet & Greet oficial en la alcaldía Azcapotzalco, ofreciendo a sus seguidores una oportunidad única para compartir de cerca con representantes del equipo.

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El norte de la ciudad se vestirá de rojo y dorado para recibir a estas superestrellas. (AP Foto/Kelley L. Cox)

¿A quiénes podrán ver los aficionados?

Para esta convivencia en el norte de la capital, los San Francisco 49ers han conformado una tercia que combina talento nacional, velocidad comprobada en los emparrillados y todo el carisma de la franquicia:

Alfredo Gutiérrez: el liniero ofensivo mexicano, originario de Tijuana, Baja California, se ha convertido en uno de los máximos embajadores del fútbol americano nacional dentro de la NFL. Su presencia en la Ciudad de México despierta un entusiasmo particular entre los aficionados locales, quienes ven en él un ejemplo de perseverancia tras abrirse paso en la liga a través del programa International Player Pathway y portar con orgullo los colores rojo y dorado.

Marquise Goodwin: el explosivo exreceptor abierto y atleta olímpico, recordado con enorme cariño por la afición de San Francisco gracias a su velocidad supersónica y memorables actuaciones durante su etapa con el equipo entre 2017 y 2019, será otro de los grandes atractivos de la tarde. Goodwin regresa para reencontrarse con el apasionado público mexicano que siempre respaldó su entrega dentro y fuera del campo.

Sourdough Sam: no podía faltar el alma de la fiesta en cada encuentro de los gambusinos. La icónica mascota oficial de los San Francisco 49ers estará presente con su tradicional sombrero de minero, pañuelo amarillo y el jersey número 49 para animar a niños, jóvenes y adultos, garantizando las mejores postales del evento.

El mexicano estará disponible para que los fans de los 49ers puedan pasar un rato con él. (Crédito: Lucas Peltier-USA TODAY Sports)

El historial de los 49ers en el Estadio Banorte: una relación de dominio y nostalgia

La realización de este encuentro con los aficionados en Azcapotzalco no es casualidad, sino el preámbulo de una nueva cita histórica en el Estadio Banorte (antes conocido como Estadio Azteca), inmueble que mantiene un vínculo especial con la franquicia de la Bahía. A lo largo de las últimas décadas, las visitas previas de los San Francisco 49ers al Coloso de Santa Úrsula han dejado una huella imborrable en la memoria de los seguidores de la NFL en México.

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El antecedente más emblemático ocurrió el 2 de octubre de 2005, fecha que marcó un antes y un después para la liga al celebrarse el primer partido oficial de temporada regular fuera de Estados Unidos. En aquella noche histórica ante más de 103 mil espectadores, los 49ers se enfrentaron a los Arizona Cardinals en un duelo vibrante que terminó con marcador de 31-14 a favor de Arizona, pero que consolidó a la capital mexicana como una plaza fundamental para la expansión internacional de la NFL y demostró el gigantesco arrastre de San Francisco en el país.

Diecisiete años después, el 21 de noviembre de 2022, los gambusinos regresaron al recinto capitalino para cobrarse revancha deportiva frente a los mismos Arizona Cardinals, ahora en el marco del tradicional Monday Night Football. En aquella ocasión, San Francisco ofreció una exhibición contundente y dominante, imponiéndose con un categórico marcador de 38-10. Aquella noche brillaron figuras como Jimmy Garoppolo, Christian McCaffrey, George Kittle y Brandon Aiyuk, desatando la locura en unas tribunas pintadas mayoritariamente de rojo y dorado, confirmando que jugar en la Ciudad de México representa prácticamente una localía adicional para la escuadra californiana.

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Luego de 4 años, los 49ers regresan a suelo azteca para disputar un partido de temporada regular. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

¿En dónde será el encuentro?

De acuerdo con la convocatoria oficial difundida por la franquicia, la cita tendrá lugar en la sucursal Little Caesars Cuitláhuac, ubicada exactamente en calle Piñón 305, colonia Hogar y Seguridad, código postal 02500, en Azcapotzalco, Ciudad de México. El evento se desarrollará en un horario de 2:00 a 3:30 de la tarde, lapso en el que los asistentes podrán convivir, solicitar autógrafos y tomarse fotografías con los invitados de honor en un ambiente totalmente familiar y festivo.

Debido a la enorme popularidad de los San Francisco 49ers en México —considerada una de las tres franquicias con mayor número de seguidores en todo el país— y al reducido margen de tiempo de la convivencia (90 minutos), se recomienda a los aficionados acudir con anticipación a la sucursal de Little Caesars Cuitláhuac para asegurar su lugar en la fila.

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Con esta actividad, la organización reafirma su compromiso con una de las aficiones más fieles del continente, calentando motores para volver a hacer vibrar el césped del Estadio Banorte.