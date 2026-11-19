Luz Verónica Estrada Holguín fue objeto de una verificación de sus credenciales académicas ante la Universidad Nacional (Cámara de representantes)

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Verónica Botero, exdecana de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, aseguró que la firma incluida en un diploma atribuido a una representante a la Cámara, Luz Verónica Estrada Holguín, no corresponde a la suya.

“Esa no es mi firma. Ni siquiera es una mala copia de ella. No se parece en nada a mi firma”, afirmó en una entrevista con La FM.

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Botero sostuvo además que la congresista “no fue estudiante de la Universidad Nacional de Colombia”. Según relató, el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (Copnia) pidió a la institución, en octubre del año pasado, verificar la autenticidad del diploma, al parecer en el contexto de un trámite para obtener una tarjeta profesional.

La universidad respondió que el título no había sido expedido por la institución y remitió el caso a la Fiscalía, de acuerdo con la exdecana. “Si se demuestra que están presentando un título falso, inmediatamente se denuncia a la Fiscalía”, explicó.

Luz Verónica Estrada Holguín, representante a la Cámara del Pacto Histórico está en el centro de la polémica por la autenticidad de sus credenciales académicas. - crédito Universidad de los Andes

Aunque señaló que las copias digitales del documento presentan características similares a las de un diploma oficial, Botero advirtió que no permiten revisar los elementos de seguridad que contienen los originales.

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También indicó que el número de registro incluido en el diploma correspondería a un título expedido en 2011 a otro egresado de la Facultad de Minas. “Es como si fuera una red de falsificación o alguna persona que se tomó la molestia de buscar otro diploma, otro número y hacer toda la documentación”, dijo.

La exdecana descartó que, con la información disponible, se pueda atribuir una eventual participación a funcionarios de la Universidad Nacional. “No diría que esto es con complicidad de nadie de la universidad”, afirmó, y señaló que la elaboración y custodia de los diplomas sigue procesos de seguridad.

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De enorgullecerse por ser la congresista más joven del Pacto Histórico a ser señalada de falsificar su título

El nombre de Luz Verónica Estrada cobró relevancia durante esta semana después de un debate de control político en la Cámara de Representantes, donde protagonizó un intercambio con el canciller Omar Bula. La discusión se produjo cuando Estrada cuestionó decisiones relacionadas con la política exterior y la participación de las Fuerzas Armadas.

Esta es la tarjeta profesional falsa de Luz Verónica Estrada (@Tatan-Rosas/X)

Durante su intervención, afirmó: “El magnesio no es una tierra rara, es un material alcalicio terreo, para que le quede claro, ministro. Y el Escudo, eso es inrresponsabilidad de usted, señor ministro, mandar a pelear a la guerra y a la defensa”.

Bula la corrigió durante la sesión y señaló: “Señora Luz Verónica, no es magnesio, es manganeso. Y sí es una tierra rara. Y no se dice ‘inrresponsabilidad’, se dice irresponsabilidad”. El enfrentamiento se difundió en redes sociales y derivó en cuestionamientos sobre la formación académica de la congresista.

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Estrada fue presentada por el Pacto Histórico como ingeniera de minas y metalurgia, campesina, líder social y dirigente política del suroeste de Antioquia. También estuvo vinculada con organizaciones de mujeres rurales y jóvenes del campo, y trabajó en Marmato, Caldas, donde realizó labores relacionadas con una mina. En octubre de 2025 obtuvo más de 7.000 votos en la consulta interna del Pacto Histórico y ocupó el segundo lugar de la lista cerrada al Congreso.

Con 27 años, Estrada es la congresista más joven del período legislativo 2026-2030 y representa a Antioquia en la Cámara de Representantes. Antes de asumir el cargo, el 19 de junio de 2026, el vehículo blindado en el que se movilizaba recibió dos disparos en la vía entre Urrao y Betulia. Según el representante Alejandro Toro, el ataque habría sido cometido por hombres que viajaban en motocicleta. “Aquí nos estamos jugando la vida”, afirmó.

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Luz Verónica Estrada Holguín presentó solicitud de expedición del documento, pero fue denegada por no cumplir con los requisitos legalmente establecidos - (@EspinosaRadio/X)

La controversia aumentó después de que la Universidad Nacional de Colombia informara que no encontró registros de que Estrada hubiera cursado y aprobado Ingeniería de Minas y Metalurgia. La Facultad de Minas de Medellín indicó que revisó sus archivos físicos y digitales sin hallar constancia de su graduación y anunció que comunicaría el caso a las autoridades por una posible falsedad en documento público.