Mundo

Francia reiteró que no aprobará el acuerdo UE-Mercosur sin “líneas rojas” claras

La ministra de Agricultura advirtió que el tratado “condenaría” al sector agrícola francés si no incluye mecanismos de protección efectivos. La declaración genera tensión tras los comentarios optimistas de Macron sobre la posible firma del pacto

Guardar
El presidente francés, Emmanuel Macron,
El presidente francés, Emmanuel Macron, asiste a una rueda de prensa el día de la cumbre de líderes de la Unión Europea en Bruselas, Bélgica. 23 de octubre de 2025. REUTERS/Yves Herman

Francia “no firmará” el acuerdo comercial con el Mercosur porque “condenaría” a sus agricultores, aseguró el domingo la ministra de Agricultura, Annie Genevard, tres días después de que el presidente Emmanuel Macron expresase sus impresiones “positivas” sobre una aprobación del pacto comercial entre la Unión Europea y los países latinoamericanos del bloque (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay).

“Queremos apoyar a nuestros agricultores y por eso Francia no firmará un acuerdo que a la larga los condenaría”, declaró la ministra al periódico Journal du Dimanche (JDD).

En la entrevista al JDD, la ministra reafirmó las “líneas rojas” de Francia: “una cláusula de salvaguardia agrícola específica”, “medidas espejo” que impidan la importación a Europa de productos agrícolas que incumplan las normas sanitarias y medioambientales europeas y un refuerzo de los controles sanitarios.

En cuanto a la cláusula de salvaguardia, Genevard insistió en la idea de “poder accionar un freno de emergencia si, por ejemplo, el sector se viera amenazado por una caída masiva de los precios relacionada con una afluencia de productos importados”.

La ministra de Agricultura de
La ministra de Agricultura de Francia Annie Genevard. (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

La ministra dijo que estará atenta a los puntos que, según ella, quedan por aclarar, como “¿Quién decide? ¿Quién lo verifica? ¿En cuánto tiempo? ¿Qué criterios activan el mecanismo?”.

El gobierno francés está examinando los documentos y se pregunta también, dijo, si “¿es este dispositivo realmente eficaz y protector para nuestros agricultores?”.

En estas dudas, Francia no se siente sola, añadió la titular de Agricultura, y citó a Polonia, Austria, los Países Bajos, Irlanda y Hungría.

Recalcó que mientras todas las garantías que exige el gobierno francés “no estén por escrito, validadas y aceptadas por nuestros socios del Mercosur, Francia mantendrá su posición” contraria.

Una protesta de los agricultores
Una protesta de los agricultores franceses contra el acuerdo comercial EU-Mercosur en Paris, el 14 de octubre de 2024. (REUTERS/Stephane Mahe)

El pasado jueves, Macron se mostró en Brasil “bastante positivo” sobre la posibilidad de aprobar el acuerdo, aunque matizó que Francia se mantendrá “vigilante”, lo que generó fuertes críticas de parte de los partidos políticos y del sector agrícola francés.

Ese mismo día, desde México, el jefe del Estado trató de calmar los ánimos y señaló que Francia “sigue esperando respuestas claras” ante de dar su visto bueno al acuerdo.

El acuerdo fue firmado a finales de 2024 y el 3 de septiembre de 2025 fue adoptado por la Comisión Europea. Sin embargo, todavía tiene que ser aprobado por los 27 Estados miembros de la UE tras una negociación de décadas antes de entrar en vigor, con países muy reticentes a hacerlo, como Francia.

El pacto supondría facilitar la exportación de mercancías producidas en la UE —como coches, maquinaria o alcohol— a los países integrantes de Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay), a cambio de facilitar la importación en el club comunitario de productos sudamericanos como la carne, el azúcar, el arroz o la soja.

(Con información de EFE y AFP)

Temas Relacionados

FranciaMercosurAcuerdo UE-MercosurUEEmmanuel MacronAnnie GenevardUltimas noticias américa

Últimas Noticias

Crece la presión sobre el ex príncipe Andrés: exigen que declare ante el Parlamento británico sobre su relación con Epstein y su situación financiera

El Partido Liberal Demócrata solicitó que el hermano del rey Carlos III comparezca bajo juramento “para ofrecer por fin la transparencia y el escrutinio que faltaron sobre sus vínculos con Epstein y sus víctimas”

Crece la presión sobre el

El régimen chino levantó las restricciones a la exportación de tres metales clave para el uso civil y militar en Estados Unidos

El acuerdo firmado durante la reunión entre los presidentes, Donald Trump y Xi Jinping, mostró un nuevo alcance este fin de semana con el anuncio que revocó los controles impuestos en 2023

El régimen chino levantó las

El régimen de Irán descartó reanudar las negociaciones nucleares con EEUU: “Actualmente no existe ninguna posibilidad”

El ministro de Exteriores Abbas Araqchi reiteró que la persistencia de las sanciones hacen inviable cualquier diálogo. Días atrás, Donald Trump reconoció que está dispuesto a evaluar esa posibilidad

El régimen de Irán descartó

Ucrania sufre cortes de electricidad generalizados tras reducirse a “cero” la capacidad de generación por los ataques rusos

El país lucha por restablecer servicios básicos luego de que bombardeos masivos dañaran gravemente plantas eléctricas y de calefacción, dejando a millones sin suministro y generando preocupación ante la llegada del invierno

Ucrania sufre cortes de electricidad

Japón emitió una alerta por tsunami tras un fuerte sismo de magnitud 6,7 en el mar de Iwate

Un temblor considerable se registró frente a la costa noreste del país, según las Agencia Meteorológica Japonesa. generando advertencias por posibles olas de hasta un metro en la región afectada

Japón emitió una alerta por
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
En vivo| Arranca la IV

En vivo| Arranca la IV Cumbre de la Celac-UE: mandatarios de América y Europa alistan sus discursos en Santa Marta, Colombia

De Alicante al centro de Europa: así es la nueva ruta de Ryanair para descubrir una de las ciudades más impresionantes del continente

Muchas emociones, homenajes y tensiones: así ha sido la novena gala de ‘Bailando con las estrellas’

Gobierno francés aprovechó la cumbre Celac-UE para impulsar estrategia contra narcotráfico en América Latina

Así es el fondo Apollo, que pronto será el nuevo dueño del Atlético de Madrid: gestiona recursos valorados en 900.000 millones de dólares

INFOBAE AMÉRICA
El brasileño Diogo Moreira vence

El brasileño Diogo Moreira vence en Portimão y vislumbra el título de Moto2

La inflación de México se estanca en el 3,57% interanual en octubre

Iberdrola lanza el proyecto Noronha Verde para reforzar la electrificación con energías limpias en Brasil

Crece la presión sobre el ex príncipe Andrés: exigen que declare ante el Parlamento británico sobre su relación con Epstein y su situación financiera

Aznar asume que Sánchez no convocará elecciones anticipadas y agotará la legislatura: "Lo más normal, acabar en 2027"

ENTRETENIMIENTO

Jennifer Lawrence reveló que tiene

Jennifer Lawrence reveló que tiene una cuenta anónima en TikTok con la que pelea en los comentarios

La historia detrás de la canción con la que Queen desafió sus propias reglas

La dura confesión de Anthony Hopkins sobre el alcoholismo, el llamado de atención que cambió su vida: “Causé mucho dolor

La dolorosa historia detrás de “Amor Eterno” y más revelaciones del documental de Juan Gabriel

“Mad Max: Fury Road” cumple 10 años: la aclamada película que enfrentó a sus protagonistas e hizo historia en el cine de acción