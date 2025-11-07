Explosiones en una mezquita escolar de Yakarta dejaron 55 heridos: un estudiante es el principal sospechoso

Una serie de explosiones sacudió una mezquita escolar en Yakarta durante la oración del viernes (Reuters)

Varias explosiones impactaron la mezquita de la escuela secundaria estatal SMA 72 en el barrio Kelapa Gading de Yakarta, indonesia, durante la oración del viernes, con un saldo de 55 heridos, en su mayoría estudiantes. Las detonaciones ocurrieron cerca del mediodía, en el inicio del sermón semanal, según autoridades y testigos.

La policía identificó a un sospechoso, un estudiante de 17 años del colegio, quien resultó gravemente herido y fue sometido a cirugía, confirmó el jefe de la Policía Nacional de Indonesia, Listyo Sigit Prabowo, en conferencia posterior a un evento en el palacio presidencial.

El jefe de la Policía Nacional, Listyo Sigit Prabowo, confirmó la detención de un sospechoso (Reuters)

El joven se encontraba entre los dos estudiantes operados tras el ataque, mientras la investigación se centró en su identidad y entorno familiar y social.

En la escena, las autoridades encontraron una pistola de juguete con inscripciones supremacistas, incluidas frases de odio y una referencia a Brenton Tarrant, autor del ataque de Christchurch que dejó 51 muertos en 2019.

Los investigadores trabajaban para determinar la motivación del atentado, sumando la hipótesis de un posible historial de acoso escolar que pudo incidir en la decisión del sospechoso, según la policía de Yakarta.

La mayoría de los heridos son estudiantes de la escuela secundaria SMA 72 (Reuters)

Voceros policiales señalaron que varios heridos se encontraban junto al altavoz de la mezquita durante las explosiones y algunos sufrieron pérdida de audición.

Familiares y allegados acudieron a los hospitales Yarsi y Cempaka Putih en busca de información. Los hospitales habilitaron centros de atención a familiares, mientras equipos médicos y de apoyo psicológico brindaban acompañamiento a estudiantes y docentes.

Familiares acudieron a los hospitales Yarsi y Cempaka Putih para obtener información (Reuters)

El recinto escolar fue acordonado para las tareas forenses y de peritaje. Entre los objetos asegurados destacaron la caja de limosnas y un ventilador dañados. Las autoridades intensificaron la investigación para identificar el material explosivo y profundizar en los antecedentes del sospechoso, según información de Reuters.

La escuela fue acordonada para permitir el trabajo de los forenses en la recolección de pruebas (Reuters)

El caso atrajo la atención debido a la historia reciente de ataques en Indonesia, aunque los atentados en mezquitas son infrecuentes. El ataque más mortífero en el país fue el de Bali en 2002, donde murieron 202 personas, la mayoría turistas extranjeros.

Hasta el momento no se registraron daños estructurales importantes en el edificio religioso, aunque el trabajo pericial seguía en curso. La escuela, ubicada en un complejo naval que alberga militares y personal retirado, permanecía bajo vigilancia policial.

Este no fue el primer incidente que afectó a una institución educativa en Indonesia en las últimas semanas. Hace un mes, el 30 de septiembre, la sala de oración de la escuela islámica Al Khoziny, en Sidoarjo, al este de Java, colapsó mientras cientos de estudiantes, en su mayoría varones de entre 12 y 19 años, participaban de actividades escolares.

En octubre, el derrumbe de una escuela islámica en Java dejó cuarenta víctimas fatales (Reuters)

(Con información de Reuters y AP)