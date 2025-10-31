El papa León XIV instó a las universidades católicas de América Latina a formar “inteligencias con sentido crítico”

El papa León XIV en la Plaza de San Pedro en el Vaticano el 24 de septiembre de 2025 (AP foto/Alessandra Tarantino)

El Papa exhortó a las universidades católicas a formar “inteligencias con sentido crítico” y “ciudadanos comprometidos con el bien común”, durante una audiencia en el Vaticano con integrantes de la Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe (ODUCAL).

“La propuesta de la educación superior católica no es otra que buscar el desarrollo integral de la persona humana, formando inteligencias con sentido crítico, corazones creyentes y ciudadanos comprometidos con el bien común”, afirmó el pontífice en el Palacio Apostólico en el marco del Jubileo del Mundo Educativo.

León XIV resaltó el papel de más de 100 instituciones reunidas en ODUCAL, que contribuyen “al progreso de la educación superior católica y al servir a la sociedad, creando espacios de encuentro entre fe y cultura”.

“La universidad católica, —como afirmó el papa Francisco—, sigue siendo uno de los mejores instrumentos que la Iglesia ofrece a nuestra época”, expresó el pontífice estadounidense con nacionalidad peruana.

El papa León XIV preside una misa para los participantes en el jubileo de personas ordenadas en la plaza de San Pedro, en el Vaticano, el jueves 9 de octubre de 2025 (AP Foto/Gregorio Borgia)

Durante su intervención, repasó la influencia histórica de la Iglesia en la fundación y desarrollo de las primeras universidades del continente, como Santo Domingo, San Marcos de Lima y México.

León XIV citó las palabras de Juan Pablo II en la constitución apostólica 'Ex Corde Ecclesiae' sobre la identidad y misión global de las universidades católicas, y subrayó que estas surgieron en la Iglesia como “un centro de creatividad y de irradiación del saber para el bien de la humanidad”.

Fundada en 1957, la ODUCAL agrupa universidades y centros de educación superior en América Latina y el Caribe, con la meta de impulsar la cooperación académica y la investigación en el ámbito educativo.