Mundo

Así buscan los restos de los rehenes israelíes que aún se encuentran enterrados en Gaza

Equipos egipcios y del CICR, con maquinaria pesada y tecnología avanzada, trabajan entre escombros en el sur de la Franja mientras la tensión crece por la incertidumbre sobre las víctimas desaparecidas

Carlos Eduardo Martínez

Carlos Eduardo Martínez

Así son buscados los restos de los rehenes israelíes que se encuentran enterrados en Gaza

Una retroexcavadora avanza lentamente entre montículos de tierra y concreto en un punto no identificado de Khan Younis, al sur de la Franja de Gaza. El aire, cargado de polvo y calor, envuelve a los técnicos egipcios y a los miembros del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) que dirigen la operación. Frente a ellos, la máquina excava con precisión entre los restos de viviendas destruidas, buscando rastros humanos entre los escombros. A pocos metros, soldados israelíes observan desde el límite de la llamada “línea amarilla”, la zona de seguridad creada tras el repliegue parcial del ejército israelí en el marco del acuerdo de alto el fuego.

El video difundido por Reuters este martes muestra con claridad la rutina de la búsqueda: maquinaria pesada, detectores térmicos, y largas pausas mientras los equipos analizan cada fragmento hallado. Los trabajadores se comunican por radios y gesticulan entre el ruido constante de motores. A su alrededor, se extiende un paisaje devastado: paredes derrumbadas, túneles colapsados y calles que ya no conducen a ningún lugar. La cámara se detiene sobre los caminos cubiertos de polvo, donde se ve a los operarios y, por qué no, a algún que otro curioso, en una escena que combina técnica, cautela y agotamiento.

Técnicos egipcios y miembros del
Técnicos egipcios y miembros del Comité Internacional de la Cruz Roja lideran las excavaciones bajo la supervisión de soldados israelíes (AP/Jehad Alshrafi)

El video, de menos de dos minutos, se ha convertido en una de las pocas ventanas al proceso de búsqueda que se intensificó desde la firma del acuerdo de paz para Gaza el pasado 10 de octubre. En él, los trabajadores utilizan drones equipados con sensores de calor y cámaras infrarrojas, mientras especialistas egipcios marcan con pintura los puntos donde se detectan anomalías térmicas. En uno de los planos, un técnico señala el suelo con un detector manual; detrás de él, una bandera de la Cruz Roja ondea sobre una carpa improvisada donde se analizan los hallazgos.

La reanudación de los trabajos coincide con un nuevo punto de tensión en torno al frágil acuerdo de paz entre Israel y Hamas debido la entrega, el lunes 27, de un ataúd al Comité Internacional de la Cruz Roja con restos que el grupo palestino presentó como los de un nuevo rehén. Los análisis forenses realizados en Israel determinaron, sin embargo, que pertenecían a Ofir Tzarfati, un ciudadano israelí ya enterrado en diciembre de 2023. La Oficina del Primer Ministro calificó el hecho como “una violación clara del acuerdo de alto el fuego” y anunció una reunión de emergencia encabezada por Benjamin Netanyahu para evaluar la respuesta del gobierno.

Técnicos egipcios y miembros del
Técnicos egipcios y miembros del Comité Internacional de la Cruz Roja lideran las excavaciones bajo la supervisión de soldados israelíes

En el terreno, la confusión se traduce en desconfianza. Israel sostiene que Hamas conoce la ubicación de todos los cuerpos, mientras el grupo islamista asegura que muchos permanecen sepultados bajo toneladas de escombros y que parte de la información se perdió con la muerte de comandantes que custodiaban los datos. “Cada metro removido podría revelar algo —o nada—”, dice, con voz baja, un técnico egipcio citado por Reuters que pidió, por seguridad, no ser identificado.

La operación de búsqueda en
La operación de búsqueda en Gaza se intensifica tras la autorización de equipos egipcios y del CICR para ingresar más allá de la línea amarilla

Los equipos egipcios y del CICR fueron autorizados el pasado domingo, con la aprobación cautelosa de Israel, a ingresar más allá de la línea amarilla para colaborar en las excavaciones bajo la supervisión de observadores militares israelíes. Las imágenes captadas por los drones muestran el avance lento de las máquinas entre ruinas y polvo.

Al final del día, la excavadora se detiene, los drones descienden y el sol cae sobre un paisaje gris. No se registran hallazgos. Solo silencio y tierra removida. En ese vacío se concentra el peso de una búsqueda que, a más de dos años de aquel terrible ataque del 7 de octubre de 2023, sigue abierta y marcada por la incertidumbre sobre cuántos de los desaparecidos podrán ser encontrados y qué quedará por identificar entre los restos de una guerra cuyo final parece abierto.

